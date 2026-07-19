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Singapour : les exportations hors pétrole progressent de 20,7 %, portées par l'électronique

Les exportations domestiques hors pétrole de Singapour ont poursuivi leur forte progression en juin, portées par la demande mondiale liée à l'intelligence artificielle. Si le rythme de croissance a ralenti par rapport au mois précédent, les exportations de produits électroniques, notamment les circuits intégrés, ont continué d'afficher des performances remarquables.

Singapour (VNA) - Les exportations domestiques hors pétrole (NODX) de Singapour ont progressé de 20,7 % en juin 2026 par rapport à la même période de l'année précédente, soutenues par une demande soutenue liée à l'intelligence artificielle (IA), selon les données publiées le 17 juillet par Enterprise Singapore (EnterpriseSG). Cette croissance reste toutefois nettement inférieure à celle de 38,4 % enregistrée en mai.

Le secteur de l'électronique a tiré cette progression, les NODX électroniques enregistrant une hausse de 105,1 % en juin, après une augmentation de 94,8 % en mai. Cette forte performance s'explique principalement par la demande liée à l'IA, notamment pour les circuits intégrés, les supports de stockage et les ordinateurs personnels. Les exportations de circuits intégrés ont bondi de 115,4 % sur un an, tandis que celles de supports de stockage et d'ordinateurs personnels ont respectivement progressé de 170,9 % et 95,8 %. En revanche, les exportations non électroniques ont reculé de 2,9 % en juin, après une hausse de 17,7 % en mai, principalement en raison du repli des exportations d'or non monétaire, de produits pétrochimiques et de préparations alimentaires.

Les réexportations hors pétrole ont bondi de 60,3 % en juin, une accélération par rapport à la croissance de 33,5 % enregistrée en mai, également tirée par le secteur de l'électronique.

Le commerce total de marchandises de Singapour a progressé de 49,3 % en juin sur un an, après une hausse de 39,6 % en mai. Les exportations totales ont augmenté de 48,9 %, tandis que les importations ont crû de 49,8 %.

Parmi les principaux marchés de Singapour, les exportations hors pétrole vers Taïwan (Chine), les États-Unis et la République de Corée ont enregistré une progression en juin. Le commerce total a atteint 158,1 milliards de dollars singapouriens (122,5 milliards de dollars américains) en juin, dont 85,5 milliards de dollars singapouriens d'exportations et 72,6 milliards de dollars singapouriens d'importations.-VNA

#Singapour #exportations hors pétrole #NODX
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