Singapour : les exportations hors pétrole progressent de 20,7 %, portées par l'électronique

Singapour (VNA) - Les exportations domestiques hors pétrole (NODX) de Singapour ont progressé de 20,7 % en juin 2026 par rapport à la même période de l'année précédente, soutenues par une demande soutenue liée à l'intelligence artificielle (IA), selon les données publiées le 17 juillet par Enterprise Singapore (EnterpriseSG). Cette croissance reste toutefois nettement inférieure à celle de 38,4 % enregistrée en mai.
Le secteur de l'électronique a tiré cette progression, les NODX électroniques enregistrant une hausse de 105,1 % en juin, après une augmentation de 94,8 % en mai. Cette forte performance s'explique principalement par la demande liée à l'IA, notamment pour les circuits intégrés, les supports de stockage et les ordinateurs personnels. Les exportations de circuits intégrés ont bondi de 115,4 % sur un an, tandis que celles de supports de stockage et d'ordinateurs personnels ont respectivement progressé de 170,9 % et 95,8 %. En revanche, les exportations non électroniques ont reculé de 2,9 % en juin, après une hausse de 17,7 % en mai, principalement en raison du repli des exportations d'or non monétaire, de produits pétrochimiques et de préparations alimentaires.
Les réexportations hors pétrole ont bondi de 60,3 % en juin, une accélération par rapport à la croissance de 33,5 % enregistrée en mai, également tirée par le secteur de l'électronique.
Le commerce total de marchandises de Singapour a progressé de 49,3 % en juin sur un an, après une hausse de 39,6 % en mai. Les exportations totales ont augmenté de 48,9 %, tandis que les importations ont crû de 49,8 %.
Parmi les principaux marchés de Singapour, les exportations hors pétrole vers Taïwan (Chine), les États-Unis et la République de Corée ont enregistré une progression en juin. Le commerce total a atteint 158,1 milliards de dollars singapouriens (122,5 milliards de dollars américains) en juin, dont 85,5 milliards de dollars singapouriens d'exportations et 72,6 milliards de dollars singapouriens d'importations.-VNA
Singapour déploie les passkeys pour lutter contre les fraudes en ligne
Selon l'Agence gouvernementale des technologies de Singapour (GovTech), la passkey est directement associée au nom de domaine officiel de connexion de Singpass, ce qui l'empêche de fonctionner sur des sites frauduleux.