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La Malaisie expérimente les drones pour desservir les villages isolés en médicaments

La Malaisie mise sur les nouvelles technologies pour améliorer l'accès aux soins dans les zones rurales et isolées, en expérimentant la livraison de médicaments par drones dans le cadre de la modernisation de ses services de santé.

Kuala Lumpur (VNA) - La Malaisie lancera prochainement un projet pilote de livraison de médicaments par drones (UAV) dans des villages isolés afin de réduire les délais d'accès aux soins et de limiterles déplacements des habitants.

Selon le correspondant de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à Kuala Lumpur, cette initiative est menée conjointement par la Commission malaisienne des communications et du multimédia (MCMC) et le ministère de la Santé. Son lancement est prévu en septembre ou en octobre dans le cadre du programme de services intelligents des Centres nationaux de diffusion de l'information (NADI).

Le responsable des centres NADI au sein de la MCMC, Mohd Arif Adenan, a indiqué que le projet pourrait bénéficier à une douzaine de villages, en ciblant en priorité les communautés rurales et les zones reculées où l'accès aux médicaments et aux services de santé reste limité.

Selon lui, le projet est mis en œuvre en coordination avec le ministère de la Santé, l'Autorité de l'aviation civile de Malaisie (CAAM), le gouvernement de l'État de Sabah ainsi que d'autres organismes concernés, afin de garantir la sécurité et l'efficacité des opérations de livraison par drones.

Une étude de l'Université Malaysia Sabah (UMS) révèle que les habitants de nombreuses localités isolées de l'État de Sabah doivent parcourir entre 20 et 30 kilomètres pour rejoindre l'hôpital le plus proche. L'éloignement géographique et le coût élevé des déplacements constituent l'un des principaux obstacles à l'accès aux soins.

La livraison de médicaments par drones devrait permettre aux patients, en particulier à ceux atteints de maladies chroniques, de réduire le temps et les frais de déplacement, tout en assurant une distribution régulière des traitements. Si les résultats du projet pilote sont concluants, la MCMC envisage d'étendre ce modèle à d'autres régions confrontées à des conditions similaires.

Parallèlement à cette expérimentation, la Malaisie développe également un service d'acheminement des médicaments par voie postale en partenariat avec Pos Malaysia. Les centres NADI serviront de points de retrait pour les habitants. Ces centres proposent également des services de santé de proximité, tels que la mesure de la tension artérielle, le suivi de certains indicateurs de santé et l'orientation des patients vers des établissements médicaux lorsque leur état le nécessite.

Selon Mohd Arif Adenan, ces initiatives s'inscrivent dans la stratégie visant à faire évoluer les centres NADI, initialement conçus comme des points d'accès aux services numériques, vers de véritables centres multiservices au bénéfice des communautés. L'objectif est de rapprocher les services publics et les soins de santé de la population, en particulier dans les zones rurales et les régions les plus isolées.-VNA

#Malaisie #drones #villages isolés #médicaments
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