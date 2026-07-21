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L'Australie met l'accent sur le partenariat avec l'ASEAN face aux défis régionaux et mondiaux

La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, est arrivée à Manille le 20 juillet pour participer à la 59e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et aux réunions connexes. Elle a réaffirmé l'engagement de l'Australie à collaborer étroitement avec l'ASEAN pour relever les défis régionaux et mondiaux croissants.

Nguyễn Thị Vân Hà
La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong.
La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong.

Sydney (VNA) – La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, est arrivée à Manille le 20 juillet pour participer à la 59e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et aux réunions connexes. Elle a réaffirmé l'engagement de l'Australie à collaborer étroitement avec l'ASEAN pour relever les défis régionaux et mondiaux croissants.

Ces réunions, qui se tiennent du 18 au 24 juillet, interviennent alors que les membres de l'ASEAN et leurs partenaires intensifient leurs efforts pour promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité en amont du Sommet de l'ASEAN prévu plus tard cette année.

Dans une déclaration publiée avant son départ, Penny Wong a indiqué qu'à l'heure où la concurrence stratégique s'intensifie et où l'incertitude économique mondiale règne, il est plus important que jamais pour l'Australie de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires de l'ASEAN afin de contribuer à bâtir une région pacifique, stable et prospère.

« Mes rencontres avec mes homologues régionaux et internationaux seront l'occasion de promouvoir les intérêts de l'Australie et de poursuivre notre travail sur les défis communs, notamment la sécurité énergétique, la résilience des chaînes d'approvisionnement et la prospérité économique à long terme », a-t-elle déclaré.

Au cours de sa visite, Mme Wong rencontrera la secrétaire philippine aux Affaires étrangères, Theresa Lazaro, alors que l'Australie et les Philippines célèbrent le 80e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Elle a également réaffirmé le soutien indéfectible de l'Australie à la candidature des Philippines à la présidence de l'ASEAN en 2026.

La 59e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et les réunions connexes ont rassemblé les ministres des Affaires étrangères des principaux partenaires de l'ASEAN, dont le secrétaire d'État américain Marco Rubio, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

La situation au Myanmar demeure l'un des points clés à l'ordre du jour, suite à la première rencontre directe entre les représentants des États membres de l'ASEAN et les autorités militaires birmanes, qui s'est tenue à Bangkok au début du mois. - VNA

Nguyễn Thị Vân Hà
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#Australie #ASEAN
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Photo d'illustration: VNA

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