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La Thaïlande attire 2,15 milliards de dollars d'investissements chinois

L'attrait de ces entreprises technologiques chinoises de premier plan devrait renforcer les capacités de production de haute technologie de la Thaïlande et consolider son ambition de devenir un pôle industriel et technologique régional.

Passagers à l'aéroport international de Bangkok, en Thaïlande (Photo : Xinhua/VNA)
Passagers à l'aéroport international de Bangkok, en Thaïlande (Photo : Xinhua/VNA)

Bangkok (VNA) – Le ministre thaïlandais des Finances, Ekniti Nitithanprapas, a annoncé le 20 juillet que le pays avait conclu des accords avec quatre grandes entreprises technologiques chinoises pour accroître leurs investissements en Thaïlande, pour un montant total d'environ 70 milliards de bahts (environ 2,15 milliards de dollars), lors de la visite officielle du Premier ministre Anutin Charnvirakul en Chine.

Le Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Anutin Charnvirakul, a conduit la délégation thaïlandaise lors d'une tournée à Chengdu, en Chine, afin d'attirer les investissements. Des négociations approfondies ont été menées en tête-à-tête avec quatre entreprises chinoises de premier plan spécialisées dans les véhicules électriques et les technologies avancées : Changan Automobile, InnoLight Technology, Huawei Technologies et Eoptolink Technology. Ces négociations ont été couronnées de succès.

Un facteur clé réside dans les conflits géopolitiques qui, tels un catalyseur, accélèrent la relocalisation des capitaux de la Chine vers l'ASEAN, la Thaïlande étant une cible privilégiée. Ce phénomène représente une nouvelle vague d'investissements comparable à celle des années 1980, lorsque les capitaux japonais ont afflué pour établir des bases de production sur la côte est du pays, inaugurant un âge d'or, a déclaré le ministre.

Cependant, cette fois-ci, l'intérêt se porte sur les industries d'avenir telles que l'intelligence artificielle, les véhicules électriques et la robotique intelligente.

Ekniti Nitithanprapas a mis l'accent sur une nouvelle stratégie d'accélération des investissements, baptisée « BOI to IPO », conçue pour faciliter l'introduction en bourse des entreprises technologiques étrangères à forte croissance à la Bourse de Thaïlande.

L'attrait exercé par les grandes entreprises technologiques chinoises devrait renforcer les capacités de production de haute technologie de la Thaïlande, tout en consolidant son ambition de devenir un pôle industriel et technologique régional.

Le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, a effectué une visite officielle en Chine du 16 au 20 juillet, à l'invitation du Premier ministre chinois, Li Qiang.

Lors de sa visite, le Premier ministre s'est entretenu avec le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre chinois Li Qiang, et a participé à la Conférence mondiale sur l'intelligence artificielle (IA). Les deux parties ont convenu de faire progresser leur partenariat stratégique global de coopération et de renforcer leur coopération dans les domaines de l'investissement, de la technologie, de l'économie numérique, de la sécurité et de la lutte contre la criminalité transnationale, en prévision du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Thaïlande et la Chine en 2027. - VNA

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#Thaïlande #Chine #investissement
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