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Un expert indonésien met en avant la contribution du Vietnam à l'ASEAN 2045

Selon Beni Sukadis, coordinateur principal de l'Institut indonésien d'études stratégiques et de défense (LESPERSSI), le Vietnam occupera une place de plus en plus prépondérante dans le déploiement de la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2045. 

Beni Sukadis, coordinateur principal de l'Institut indonésien d'études stratégiques et de défense (LESPERSSI) lors d'une interview accordée à la correspondante de la VNA en Indonésie. Photo : VNA
Beni Sukadis, coordinateur principal de l'Institut indonésien d'études stratégiques et de défense (LESPERSSI) lors d'une interview accordée à la correspondante de la VNA en Indonésie. Photo : VNA

Jakarta (VNA) - L'année 2026 marque deux jalons fondamentaux pour l'ASEAN : le 50e anniversaire du Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC) et le début de la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2045.

Dans un contexte de concurrence stratégique accrue entre les grandes puissances et d'émergence de nouveaux défis sécuritaires non traditionnels, l'impératif de maintenir les principes identitaires de l'ASEAN tout en renforçant ses capacités d'adaptation face aux instabilités mondiales impose des ajustements majeurs dans la stratégie future de ce bloc régional.

Echangeant avec le correspondant de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à Jakarta, Beni Sukadis, coordinateur principal de l'Institut indonésien d'études stratégiques et de défense (LESPERSSI), a estimé que face à la rivalité géopolitique croissante, l'ASEAN doit plus que jamais affirmer sa centralité. Pour l'expert, le maintien de relations avec les partenaires extérieurs sur une base d'indépendance, d'équilibre et de neutralité constitue le fondement essentiel permettant à l'Association de concrétiser la Vision 2045 et de préserver sa position central au sein de l'architecture régionale.

Évoquant les priorités des cinq prochaines années pour concrétiser la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2045, l’expert indonésien a souligné la nécessité pour l'ASEAN de poursuivre une intégration économique approfondie, de rehausser sa compétitivité et d'accélérer la transition vers l'économie numérique dans un monde en pleine mutation technologique. Parallèlement, ce bloc doit s'attacher à bâtir des chaînes d'approvisionnement résilientes, à renforcer la connectivité des infrastructures et à garantir durablement la sécurité alimentaire et énergétique.

En outre, la réduction des écarts de développement entre les États membres demeure cruciale, nécessitant une intensification des investissements, une promotion active de l'innovation et le développement de ressources humaines de haute qualité afin de garantir que les bénéfices de l'intégration soient répartis équitablement.

Selon l'expert, la cybersécurité, la sécurité maritime, la lutte contre la criminalité transnationale ainsi que la réponse au dérèglement climatique et aux catastrophes naturelles doivent figurer au premier plan des priorités futures. Si l'ASEAN dispose déjà d'un cadre institutionnel et de mécanismes de coopération solides, l'enjeu réside désormais dans l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et le renforcement de la coordination entre les pays membres.

Concernant le rôle spécifique du Vietnam, M. Sukadis a affirmé que le pays occupera une place de plus en plus prépondérante dans le déploiement de la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2045. En tant que membre actif, proactif et responsable, le Vietnam a démontré une capacité remarquable à forger le consensus, à dynamiser la coopération et à maintenir un équilibre stratégique dans un environnement géopolitique complexe.

L'expert a ajouté que l'ASEAN continuera d'étendre sa coopération à des domaines émergents tels que l'économie verte, la sécurité maritime et les défis sécuritaires non traditionnels, des secteurs où le Vietnam dispose d'un vaste potentiel de contribution, voire d'une aptitude à assumer un rôle de chef de file. Il a cité en exemple les avancées notables du Vietnam dans l'économie verte et l'industrie des véhicules électriques, soulignant que ces expériences fructueuses peuvent être partagées avec les autres membres pour accélérer la transition écologique à l'échelle régionale.

Enfin, M. Sukadis a salué l'engagement constant du Vietnam en faveur de la centralité de l'ASEAN, du multilatéralisme et du respect rigoureux du droit international. Ces contributions continueront de consolider la solidarité interne, d'optimiser l'efficacité de la coopération régionale et de rehausser le positionnement de l'ASEAN sur la scène internationale dans un monde marqué par de profondes mutations.- VNA

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