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La Thaïlande accélère la transition numérique de son agriculture pour se conformer aux règles européennes contre la déforestation

La Thaïlande intensifie la numérisation de son secteur agricole en misant sur l'intelligence artificielle, les bases de données centralisées et les systèmes de traçabilité afin de répondre au Règlement européen sur les produits "zéro déforestation" (EUDR), dont l'application est prévue à la fin de 2026.

Bangkok (VNA) - Le ministère thaïlandais de l’Agriculture et des Coopératives accélère la transition numérique du secteur agricole en développant des applications d’intelligence artificielle (IA), une plateforme centralisée de données ainsi qu’un système de traçabilité destiné à répondre aux exigences du Règlement de l’Union européenne sur les produits "zéro déforestation" (EUDR), qui entrera en application fin 2026.

À l’issue d’une réunion du Comité chargé des politiques et de la supervision des technologies de l’information et de l’intelligence artificielle, tenue le 20 juillet, le secrétaire du ministre de l’Agriculture et des Coopératives, Sorawut Nuengchamnong, a indiqué que le ministère ambitionnait de devenir une "organisation numérique intelligente", fondée sur l’exploitation des données afin d’améliorer l’efficacité de la gestion, de limiter les chevauchements administratifs et d’offrir de meilleurs services aux agriculteurs.

Le ministère a déjà interconnecté les systèmes de données de 20 de ses départements et mis en place le MOAC Data Hub, qui regroupe 159 ensembles de données provenant de 22 organismes. Plus de 233 services publics en ligne ont également été intégrés sur un portail unique, facilitant l'accès des agriculteurs aux informations relatives aux terres, aux ressources en eau, aux engrais et aux marchés.

Parallèlement, les autorités développent une plateforme d’IA dédiée à l’agriculture et mettent en œuvre des projets pilotes dans quatre filières stratégiques : le riz, le caoutchouc, le palmier à huile ainsi que l’élevage de bovins et de buffles. Ces projets devraient être achevés avant le 15 décembre afin de servir de base à l’extension des services numériques à d’autres productions agricoles.

Selon la vice-ministre permanente de l'Agriculture et des Coopératives, Tasanee Muangkaew, le futur système de traçabilité permettra aux agriculteurs d'enregistrer leurs données de production et de prouver l'origine de leurs produits conformément aux exigences de l'EUDR.

Pour la filière du caoutchouc, la Thaïlande espère que ce dispositif permettra de prouver que les matières premières ne proviennent pas de zones déboisées, garantissant ainsi le maintien des exportations vers l’Union européenne ainsi que vers les fabricants mondiaux de pneumatiques et d’automobiles. Le ministère estime que le respect des normes de l’EUDR pourrait permettre d’augmenter d’environ 2,5 bahts (0,08 dollar) par kilogramme le prix du caoutchouc payé aux producteurs.

Le ministère a également décidé de rationaliser son dispositif de transformation numérique en réduisant le nombre de groupes de travail de huit à deux et en accélérant le déploiement des infrastructures de cloud computing, des systèmes de protection des données personnelles et des signatures électroniques afin de moderniser la gestion du secteur agricole.-VNA

#Thaïlande #agriculture #règles européennes #déforestation
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