L'Indonésie renforce les capacités de son armée de l'air

Jakarta (VNA) - L'Indonésie a commandé 12 avions de combat légers M-346 F "Block 20" auprès du groupe italien Leonardo, marquant une nouvelle étape dans la modernisation de son armée de l'air.

Selon le correspondant de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à Jakarta, Leonardo et son partenaire local PT ESystem Solutions Indonesia ont annoncé, le 21 juillet, cette commande portant sur l'un des modèles les plus vendus du constructeur. Elle intervient après le contrat de 8,1 milliards de dollars signé en 2022 avec le groupe français Dassault Aviation pour l'acquisition de 42 chasseurs Rafale.

Leonardo a indiqué que le M-346 F remplirait une double mission : celle d'un avion de combat léger multirôle et celle d'une plateforme avancée de formation pour les pilotes indonésiens. Les premières livraisons sont prévues à partir de 2030.

Le montant du contrat n'a pas été dévoilé. Selon plusieurs médias européens, une commande similaire de 12 appareils passée par l'Autriche fin 2025 aurait été évaluée à environ 1,5 milliard d'euros.

Le groupe italien précise que plus de 170 exemplaires du M-346 ont été commandés dans le monde et que l'Indonésie deviendra le 23e pays à intégrer cet appareil au sein de ses forces armées.

Parallèlement, Jakarta a également manifesté son intérêt pour l'acquisition d'hélicoptères multirôles AW149 destinés à la marine, qui seraient utilisés pour des missions de recherche et de sauvetage ainsi que de protection civile. -VNA