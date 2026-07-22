Santé

Le Vietnam accélère la modernisation de son système de santé pour une nouvelle ère

Porté par les avancées scientifiques, la transformation numérique et de nouvelles approches de gouvernance, le secteur vietnamien de la santé poursuit sa modernisation afin d’améliorer durablement la qualité des soins et de répondre aux besoins croissants de la population.

L’Hôpital Duc Giang déploie de nouvelles techniques médicales hautement spécialisées afin de sauver des patients gravement atteints. Photo: VNA
L’Hôpital Duc Giang déploie de nouvelles techniques médicales hautement spécialisées afin de sauver des patients gravement atteints. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Quarante ans après le lancement de la politique de Renouveau, le secteur de la santé poursuit une profonde transformation, soutenue par les progrès scientifiques, les innovations technologiques et la réforme des politiques publiques. Selon les experts et chercheurs de l’Union des associations vietnamiennes des sciences et des techniques (VUSTA), la médecine vietnamienne ne se contente plus d’enregistrer des avancées en matière de recherche, de technologies médicales et d’applications cliniques : elle s’engage désormais dans une modernisation globale visant à améliorer durablement la qualité de la protection et des soins de santé de la population.

Pour le Dr Nguyên Huy Quang, le système de santé vietnamien a réalisé, au cours des quatre dernières décennies, des progrès considérables qui lui permettent aujourd’hui d’atteindre un niveau comparable à celui des pays les plus avancés de la région et de se rapprocher des standards internationaux.

Afin de poursuivre cette dynamique et d’assurer un développement durable du secteur, il préconise plusieurs orientations stratégiques. La première concerne la réforme du financement de la santé. Il recommande de diversifier les formules d’assurance maladie complémentaire afin de mieux répondre aux besoins de la population et d’étudier la création d’un fonds de réassurance destiné à soutenir les patients atteints de maladies graves nécessitant des traitements particulièrement coûteux.

Selon lui, le Vietnam doit développer le modèle du médecin de famille. Les investissements publics devraient ainsi privilégier la modernisation des centres de santé communaux et de quartier plutôt que la construction de nouveaux établissements hospitaliers de grande capacité.

La transformation numérique figure également parmi les principaux leviers de modernisation. Le spécialiste estime nécessaire de généraliser l’interconnexion des données médicales et le déploiement du dossier médical électronique sur l’ensemble du territoire. Il préconise également d’accélérer le développement de la télémédecine, des consultations à distance, des réunions médicales en ligne et paiement électronique de l’assurance, afin de poser les bases d’un réseau d’hôpitaux intelligents. Parallèlement, le Vietnam est invité à renforcer son autonomie dans la chaîne nationale d’approvisionnement en produits de santé.

Aux côtés du système public, les organisations scientifiques et technologiques non publiques jouent un rôle croissant dans le développement de solutions innovantes en faveur de la santé communautaire. Le Dr Trân Huy Thông estime qu’au fil des quarante années de Renouveau, ces organisations sont devenues un élément indispensable du système de santé vietnamien.

Selon lui, leur principale contribution réside dans leur capacité à combler les lacunes de la prise en charge des populations les plus vulnérables. Elles contribuent également à mobiliser les connaissances et les expériences internationales afin de promouvoir un système de santé plus équitable et plus durable.

Afin de mobiliser davantage de ressources en faveur de la médecine de proximité, le Dr Trân Huy Thông propose plusieurs mesures, notamment l’extension de la couverture de l’assurance maladie aux services de prévention, aux soins primaires, au suivi des maladies chroniques et à la télémédecine assurés par des établissements non publics.

Le spécialiste plaide enfin pour une meilleure reconnaissance des personnels de santé communautaires, avec la délivrance de certificats professionnels adaptés, la mise en place de mécanismes d’indemnisation pérennes et un cadre juridique protecteur pour les volontaires et les agents sanitaires locaux.

La création d’un système national pleinement interconnecté de données de santé constitue également un objectif prioritaire. L’ouverture d’interfaces numériques permettant d’intégrer les informations produites par les organisations non publiques au carnet de santé électronique sur VNeID et au dossier médical électronique contribuerait, selon les experts, à bâtir un écosystème de santé cohérent, moderne et centré sur les besoins des gens. -VNA

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