Le Vietnam propose trois axes majeurs pour stimuler le partenariat stratégique intégral ASEAN-Inde

Manille (VNA) - En marge de la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM-59) à Manille, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a participé le 22 juillet à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN et de l’Inde, co-présidée par les Philippines et l’Inde.

Intervenant lors de la session, le ministre Le Hoai Trung a d'emblée salué la constance de l'engagement indien, soulignant que l'ASEAN demeure un pilier incontournable de la politique « Act East » (Agir vers l'Est) de New Delhi. Il a affirmé que la coopération ASEAN-Inde profite non seulement aux deux parties, mais contribue également à la préservation de la paix, de la stabilité et du dynamisme économique à l'échelle régionale.

Concernant les orientations futures de la coopération, le ministre Le Hoai Trung a proposé trois axes majeurs. Premièrement, il a appelé à intensifier la coopération pour la paix et la stabilité régionales, en plaçant la coopération et la sécurité maritime au cœur des priorités, étudiant la possibilité de l'instauration d'un mécanisme de dialogue dédié aux questions maritimes et sollicitant le soutien continu de l'Inde envers la position de principe de l'ASEAN sur la question de la Mer Orientale. Deuxièmement, le chef de la diplomatie vietnamienne a insisté sur la nécessité de renforcer la résilience de l'économie et la promotion d'une croissance durable grâce à la finalisation rapide de la révision de l'AITIGA. L'ASEAN et l'Inde doivent promouvoir des projets de connectivité stratégique, tant aériens que maritimes, tout en renforçant la coordination pour garantir la sécurité énergétique et étudier la possibilité de mettre en place un mécanisme de dialogue sur l'énergie. Enfin, il a plaidé pour une accélération des liens profonds entre les peuples par le biais de la coopération dans l’éducation, la formation de ressources humaines de haute qualité, les échanges culturels, la préservation du patrimoine et le développement du tourisme spirituel.

Lors de cette rencontre, les chefs de la diplomatie ont salué le développement positif du partenariat stratégique intégral ASEAN-Inde, soulignant son rôle crucial pour le développement de chacun, la stabilité et la prospérité régionale. Actuellement, l'Inde s'affirme comme le huitième partenaire commercial et le neuvième investisseur de l'ASEAN, avec des échanges bilatéraux ayant dépassé les 114 milliards de dollars en 2025, soit une progression de 6,6% sur un an. Les investissements directs de l’Inde versés vers la région ont atteint 7,08 milliards de dollars l’année dernière.

Face aux mutations complexes de la scène régionale comme mondiale, l'ASEAN et l'Inde ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération sur la base d'aligner leurs visions de développement et d'élargir leur coopération concrète. Les deux parties ont ainsi convenu de mettre en œuvre les activités prévues dans le cadre de l’Année de la coopération maritime ASEAN-Inde 2026, incluant l'organisation d'un deuxième exercice maritime conjoint en septembre 2026.

Sur le volet économique, les ministres ont accordé une priorité absolue à la finalisation de la révision de l’Accord sur le commerce des marchandises ASEAN - Inde (AITIGA) afin de renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement. Par ailleurs, des engagements ont été pris pour approfondir la collaboration dans des secteurs stratégiques tels que la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, l'innovation, la transition numérique, la science et la technologie, le tourisme, la connexion et le développement des sous-régions. -VNA

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