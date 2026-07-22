Les médias lao mettent en avant le caractère unique des relations spéciales Vietnam-Laos

Vientiane (VNA) - À l’occasion du 49e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre le Laos et le Vietnam, le journal Pathet Lao de l’Agence de presse nationale lao, a consacré un éditorial aux relations spéciales entre les deux pays, les qualifiant d’uniques au monde.

L’article souligne qu’au fil de l’histoire révolutionnaire, ces liens indéfectibles se sont renforcés, évoluant d’une amitié traditionnelle vers une grande amitié, une solidarité spéciale, une coopération intégrale et une cohésion stratégique.

Selon l’éditorial, cette relation constitue non seulement un patrimoine inestimable pour les deux nations, mais aussi le fondement essentiel de la défense de leur indépendance, ainsi que de leur édification et de leur développement durable. Fondée par le Président Ho Chi Minh ainsi que les Présidents Kaysone Phomvihane et Souphanouvong, elle a été constamment préservée et cultivée par les générations successives de dirigeants et de peuples des deux pays. Après avoir partagé les mêmes épreuves, combattu côte à côte et consenti les mêmes sacrifices à toutes les étapes de la révolution, la relation spéciale Laos-Vietnam est devenue un modèle sans équivalent dans les relations internationales.

L’histoire rappelle que de nombreux événements ont préparé la fondation du Parti communiste indochinois en 1930 pour libérer les peuples du Laos, du Vietnam et du Cambodge. Le patriotisme indomptable et le refus de l’oppression coloniale ont renforcé la cohésion entre les trois pays d'Indochine, et plus particulièrement entre le Laos et le Vietnam.

Durant la période de lutte, les deux nations ont partagé la même tranchée et scellé une alliance de combat indissociable, illustrant l’enseignement sacré du Président Hô Chi Minh selon lequel aider un pays ami, c’est s’aider soi-même.

Le 18 juillet 1977, le Laos et le Vietnam ont signé le Traité d'amitié et de coopération entre le Laos et le Vietnam, un jalon historique qui a doté leur relation spéciale d'un cadre juridique solide et d'une vision stratégique à long terme pour la nouvelle étape de son développement. Depuis lors, les deux pays ont conclu de nombreux autres accords de coopération afin de renforcer leurs liens d'amitié traditionnelle. En février 2019, ils ont officiellement élevé leurs relations au rang de "grande amitié".

Plus de cinquante ans après la proclamation de la République démocratique populaire lao, la coopération bilatérale n'a cessé de se développer dans tous les domaines. Sur le plan politique, la confiance mutuelle profonde se traduit par des échanges réguliers de délégations et des rencontres fréquentes entre les hauts dirigeants des deux pays. Sur le plan économique, le Vietnam demeure l'un des principaux investisseurs étrangers au Laos. Il figure actuellement parmi les trois premiers investisseurs du pays, avec plus de 240 projets en cours représentant plusieurs milliards de dollars d'investissements enregistrés. Les entreprises vietnamiennes sont principalement présentes dans les secteurs de l'énergie, des mines, de l'agriculture et de la sylviculture, des télécommunications, de la finance, de la banque et des services. Leurs projets contribuent de manière significative au développement socio-économique du Laos, notamment dans les régions reculées et défavorisées. En 2025, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint près de 3 milliards de dollars, rapprochant les deux pays de leur objectif commun de 5 milliards de dollars.

Dans les domaines socioculturels, la reconnaissance par l’UNESCO du Parc national de Hin Nam No comme patrimoine mondial transfrontalier avec celui de Phong Nha-Ke Bang au Vietnam témoigne d'une fierté commune.

La coopération dans l'éducation, la formation et le développement des ressources humaines demeure l'un des piliers les plus solides de la relation spéciale Laos-Vietnam. Le Vietnam est aujourd'hui le premier pays d'accueil des étudiants lao, avec quelque 14 000 à 16 000 jeunes poursuivant leurs études dans ses universités, instituts de recherche et centres de formation. Nombre de dirigeants, de cadres et d'experts lao y ont été formés, avant de devenir des acteurs clés du développement politique et socio-économique du Laos. Cet investissement dans les ressources humaines démontre la profondeur humaniste de la solidarité spéciale unissant les deux Partis, les deux États et les deux peuples.- VNA