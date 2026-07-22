Économie

Les exportations vietnamiennes d'engrais bondissent au premier semestre 2026

Les exportations vietnamiennes d'engrais ont généré des recettes de 933 millions de dollars, soit une progression spectaculaire de 52 % en volume et de 107 % en valeur par rapport à la même période de l'année précédente.

Photo d'illustration: VNA
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Hanoï (VNA) - Le secteur vietnamien des engrais a enregistré une performance exceptionnelle au cours du premier semestre de l'année, avec un volume d'exportations atteignant 1,7 million de tonnes.

Selon les données de l'Administration générale des douanes, ces expéditions ont généré des recettes de 933 millions de dollars, soit une progression spectaculaire de 52 % en volume et de 107 % en valeur par rapport à la même période de l'année précédente. Le Cambodge demeure le premier partenaire commercial du Vietnam dans ce secteur, avec plus de 330 000 tonnes importées, suivi par la République de Corée, les Philippines et la Malaisie, qui affichent également une demande soutenue.

Cette croissance s'explique principalement par les perturbations majeures de l'offre mondiale provoquées par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Les conflits dans cette région stratégique ont affecté le transport maritime via le détroit d'Ormuz, contraignant plusieurs sites de production du Golfe à ralentir leurs activités. Parallèlement, le resserrement des quotas d'exportation imposé par la Russie et la Chine a accentué la pénurie de fertilisants sur le marché international, créant ainsi des opportunités pour les exportateurs vietnamiens.

Face à cette conjoncture, les entreprises nationales ont fait preuve d'une grande capacité d'adaptation pour répondre à la demande extérieure. Un responsable de PetroVietnam Ca Mau Fertilizer (PVCFC) a indiqué que l'entreprise avait intensifié ses exportations d'urée et de NPK durant la période de basse saison sur le marché intérieur, permettant d'optimiser ses capacités de production et de stabiliser ses flux de trésorerie. Cette stratégie a porté ses fruits : PVCFC a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 11 800 milliards de dôngs (448,49 millions de dollars) au cours des six premiers mois de l'année, atteignant près de 60 % de son objectif annuel.

Le succès est également au rendez-vous pour la compagnie générale des engrais et des produits chimiques de PetroVietnam (PVFCCo - code boursier DPM), dont les ventes globales ont frôlé le million de tonnes au premier semestre, dépassant de 32 % ses prévisions initiales. La gamme NPK Phu My s'est particulièrement distinguée, contribuant à hauteur de 1 800 milliards de dongs aux revenus de la société.

Actuellement, bien que les prix de détail sur certains marchés internationaux, notamment aux États-Unis, aient connu une légère accalmie en juin, ils demeurent nettement supérieurs à ceux enregistrés l'année dernière. -VNA

#Kinh tế tư nhân #NQ 68 #secteur vietnamien des engrais #NPK
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