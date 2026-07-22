La réouverture de l'aéroport de Lien Khuong relance le tourisme à Lam Dong.

Lam Dong (VNA) – Le Comité populaire de la province de Lam Dong a annoncé le 21 juillet un plan de promotion du tourisme et des liaisons aériennes intérieurs et internationaux après la réouverture de l'aéroport international de Lien Khuong.

Selon ce plan, à partir du 19 août, l'aéroport international de Lien Khuong devrait accueillir en moyenne de 36 à 40 vols par jour, au service d'environ 6 800 passagers quotidiens, soit près de 1 000 voyageurs de plus qu'avant sa fermeture temporaire. Pour les quatre derniers mois de 2026, le nombre de passagers transitant par l'aéroport est estimé à environ 816 000.

La réouverture de l'aéroport international de Lien Khuong permettra de renforcer les liaisons entre Da Lat, principale destination touristique de la province de Lam Dong, et plusieurs grandes villes du Vietnam. Selon le plan d'exploitation des compagnies aériennes Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines et AirAsia, les lignes intérieures rétablies relieront Da Lat à Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Da Nang, Vinh, Hai Phong et Can Tho. Les liaisons avec Hô Chi Minh-Ville et Hanoï compteront chacune de sept à huit vols par jour.

Sur le plan international, la ligne Da Lat–Kuala Lumpur (Malaisie) reprendra le 2 septembre avec quatre vols par semaine. Par ailleurs, la province poursuit les démarches nécessaires pour ouvrir ou rétablir des liaisons avec la République de Corée, Singapour, la Thaïlande, Taïwan (Chine), la Chine, le Japon et Hong Kong (Chine), dans le but de renforcer la présence de Da Lat parmi les destinations internationales.

Avant sa fermeture temporaire, l'aéroport international de Lien Khuong accueillait environ 5 900 passagers par jour avec 5 lignes intérieures et 2 lignes internationales. Pour accompagner cette reprise, les entreprises touristiques locales s'associent aux compagnies aériennes afin de proposer des forfaits touristiques combinant billets d’avion, hébergement, transport local et visites à des tarifs compétitifs. Des produits axés sur la culture locale, l'agriculture, le bien-être et le golf sont développés, tandis que la province demande aux prestataires de ne pas augmenter leurs tarifs de manière injustifiée.

Des programmes de promotion cibleront les marchés clés, incluant l'accueil de voyages d'études pour les professionnels du secteur, les investisseurs et les médias. L'image de la région sera également diffusée sur les plateformes numériques et au sein des équipements des compagnies aériennes.

D'ici à la fin de l'année 2026, la province de Lam Dong prévoit d'ouvrir ou de rétablir une à deux nouvelles lignes intérieures, de mettre en place au moins deux programmes communs entre compagnies aériennes et entreprises touristiques, ainsi que de développer un à deux nouveaux marchés internationaux afin de prolonger la durée de séjour des visiteurs et d'accroître leurs dépenses sur place.-VNA