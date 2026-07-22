Économie

Khanh Hoa affirme ses ambitions de pôle majeur de l'économie maritime

Le plan de développement provincial pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050, ambitionne de faire de Khanh Hoa un grand pôle économique maritime du Vietnam.

La plage de Nha Trang, province de Khanh Hoa, attire les touristes. Photo de : VNA
La plage de Nha Trang, province de Khanh Hoa, attire les touristes. Photo de : VNA

Khanh Hoa (VNA) – Lors de l’ouverture du 3e Plénum du Comité central du Parti, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a réaffirmé que la mer constitue un espace de survie, de développement et de protection de la souveraineté. Il a également plaidé pour une gestion intégrée reliant étroitement le littoral au continent, aux ports maritimes, à la logistique et aux corridors économiques, tout en renforçant la coopération internationale.

Forte d'un littoral de près de 500 kilomètres, la province de Khanh Hoa dispose d'atouts majeurs pour attirer les investissements, développer son économie maritime et s'affirmer comme un pôle d’économie maritime de premier plan.

Située à proximité de grandes routes maritimes internationales, Khanh Hoa possède désormais, depuis sa fusion avec l'ancienne province de Ninh Thuan, le plus long littoral du pays, avec les baies mondialement connues de Nha Trang, Cam Ranh, Van Phong et Vinh Hy. La province compte également trois ports maritimes en eaux profondes, situés à Cam Ranh, Nha Trang et Ca Na, ainsi que plus de 200 îles et îlots. Elle administre également la zone spéciale de Truong Sa, dont la position et le rôle stratégiques en font un territoire appelé à devenir un centre national de l'économie et de la culture maritimes.

Aujourd'hui, l'économie maritime et côtière représente près de 80 % du PIB de Khanh Hoa. Les produits de la mer représentent par ailleurs près de 44,8 % des exportations de la province.

Le premier Congrès de l'organisation du Parti de la province de Khanh Hoa pour le mandat 2025-2030 a clairement défini le développement de l'économie maritime comme le socle du développement provincial, en mettant l'accent sur la valorisation maximale de ses potentiels et de ses atouts. Il a également défini des mesures coordonnées conciliant développement de l'économie maritime et impératifs de défense et de sécurité nationales.

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Une activité du Festival de la Mer de Khanh Hoa 2026. Photo: VNA

Le plan de développement provincial pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050, ambitionne de faire de Khanh Hoa un grand pôle économique maritime du Vietnam, une ville intelligente, respectueuse de l'environnement et de stature asiatique, avec un cadre de vie de qualité et des écosystèmes marins préservés.

La province de Khanh Hoa a demandé aux autorités centrales d'approuver plusieurs mécanismes et politiques afin de lui permettre d'exploiter pleinement le potentiel de son économie maritime et d'atteindre les objectifs fixés. Elle appelle également les autorités centrales à adopter des politiques spécifiques pour attirer davantage d'investissements et accélérer le développement de l'économie maritime, en tenant compte des atouts propres à chaque province côtière.

Lors du récent Festival de la Mer de Khanh Hoa, la vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuan, a appelé Khanh Hoa et les autres localités côtières à mieux comprendre l'importance de la Stratégie de développement durable de l'économie maritime du Vietnam. Elle a souligné la nécessité de concilier exploitation, conservation et utilisation durable des ressources et de l'espace marins, tout en protégeant les écosystèmes et en s'adaptant au changement climatique. Les localités côtières sont également appelées à préserver et à valoriser les patrimoines culturels liés à la mer, à assurer des moyens de subsistance durables aux populations côtières et aux pêcheurs, ainsi qu'à défendre fermement la souveraineté, la sécurité et la défense nationales en mer.

Parallèlement, les localités côtières devront s'appuyer davantage sur la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique. L'objectif est de bâtir une économie maritime moderne, intelligente et durable. -VNA

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