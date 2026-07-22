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AMM-59 : Le Vietnam propose trois axes majeurs pour approfondir le partenariat stratégique global ASEAN-Chine

Le ministre des Affaires étrangères du Vietnam Le Hoai Trung a affirmé que les relations ASEAN-Chine comptaient parmi les partenariats les plus dynamiques et les plus complets de l'organisation. Il a également souligné la nécessité de mettre en œuvre efficacement le Plan d'action ASEAN-Chine 2026-2030 afin de renforcer la qualité et la portée stratégique du partenariat stratégique global entre les deux parties.

Les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN à la cérémonie d'ouverture de la 59e réunion ministérielle des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-59). Photo : VNA
Les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN à la cérémonie d'ouverture de la 59e réunion ministérielle des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-59). Photo : VNA

Manille (VNA) - En marge de la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM-59) qui se tient à Manille, aux Philippines, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a participé le 22 juillet à la conférence ministérielle ASEAN-Chine.

Cette session de haut niveau était co-présidée par le ministre des Affaires étrangères de la Malaisie, pays coordinateur des relations ASEAN-Chine, et son homologue chinois, Wang Yi.

Dans son intervention, le ministre Le Hoai Trung a affirmé que les relations ASEAN-Chine comptaient parmi les partenariats les plus dynamiques et les plus complets de l'organisation. Il a également souligné la nécessité de mettre en œuvre efficacement le Plan d'action ASEAN-Chine 2026-2030 afin de renforcer la qualité et la portée stratégique du partenariat stratégique global entre les deux parties.

Afin d'en accroître la valeur stratégique, il a proposé trois priorités : promouvoir une intégration économique de haute qualité et renforcer la connectivité des infrastructures ; faire de l'innovation et de l'intelligence artificielle (IA) de nouveaux moteurs de croissance ; et consolider la confiance stratégique ainsi que la coordination face aux défis sécuritaires non traditionnels.

Abordant la question de la Mer Orientale, le chef de la diplomatie vietnamienne a insisté sur l'importance cruciale de maintenir la paix, la stabilité et la liberté de navigation et de survol. Tout en saluant les progrès réalisés dans les négociations sur le Code de conduite en Mer Orientale (COC), il a appelé l'ensemble des parties à finaliser prochainement un accord substantiel et efficace, conforme au droit international, et tout particulièrement à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982).

La réunion s'est félicitée des premiers résultats obtenus dans la mise en œuvre du Plan d'action pour le partenariat stratégique global ASEAN-Chine 2026-2030. Elle est également convenue d'organiser, en 2026, une série d'activités marquant le 35e anniversaire de l'établissement des relations de dialogue entre l'ASEAN et la Chine ainsi que le 5e anniversaire de leur partenariat stratégique global.

Le ministre chinois Wang Yi a profité de cette occasion pour réaffirmer que l'ASEAN demeure une priorité absolue dans la diplomatie de voisinage de Pékin, tout en garantissant le soutien de son pays au rôle central de l'organisation dans l'architecture régionale. Selon lui, la coopération ASEAN-Chine est un moteur essentiel de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde.

Il a précisé que la Chine s'engage à soutenir la réalisation de la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2045, à renforcer la coordination pour promouvoir l'intégration régionale, le développement durable et une croissance inclusive, en mettant l'accent sur le maintien de la paix et de la stabilité ; la garantie de la sécurité économique et énergétique ; la promotion de l'innovation technologique, de l'intelligence artificielle (IA), de la croissance verte et d'un développement centré sur l'humain.

Les pays de l'ASEAN ont loué l'implication active de la Chine dans les mécanismes régionaux et ont convenu de renforcer la coordination face aux défis sécuritaires non traditionnels, tels que criminalité transnationale, la cybercriminalité, la fraude en ligne, le terrorisme et le trafic de stupéfiants.

Sur le volet économique, les ministres ont réitéré que l'Accord de libre-échange ASEAN-Chine (ACFTA 3.0) et le Partenariat économique global régional (RCEP) constituent le socle important pour stimuler l'intégration économique régionale. L'accent a été mis sur la finalisation rapide des procédures nationales pour l'entrée en vigueur du protocole de mise à niveau de l'ACFTA 3.0. Ils sont également convenus de renforcer leur coopération dans les domaines de la transformation numérique, de la transition écologique, de l'intelligence artificielle (IA), des énergies renouvelables et du développement durable.

La réunion a également salué l'adoption du Plan d'action ASEAN-Chine pour la construction d'un écosystème numérique durable et inclusif pour la période 2026-2030, la création du Centre ASEAN-Chine d'innovation industrielle en intelligence artificielle (IA), les efforts en vue de l'établissement d'une Académie numérique ASEAN-Chine, ainsi que la proposition de faire de 2027 "l'Année de la coopération ASEAN-Chine en matière d'IA". Les pays de l'ASEAN ont également apprécié le soutien de la Chine au développement du Réseau électrique de l'ASEAN, à la transition énergétique et au développement des énergies propres.

La réunion a en outre adopté la Déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et de la Chine sur les répercussions régionales de la situation au Moyen-Orient et le renforcement de la coopération énergétique régionale.

Sur le plan socioculturel, les deux parties se sont engagées à renforcer les échanges entre les peuples, à développer les programmes d'échanges de jeunes, les bourses destinées aux jeunes dirigeants, ainsi que la coopération en matière de recherche scientifique, d'innovation et d'entrepreneuriat. Elles renforceront également leur coopération dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la protection de l'environnement, du développement rural, de la réduction de la pauvreté et de la gestion des catastrophes.

L'ASEAN a également pris note de la proposition de créer un réseau d'académies et d'instituts de recherche en administration publique ASEAN-Chine afin de renforcer le dialogue, le partage d'expériences et le renforcement des capacités. -VNA

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