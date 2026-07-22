Politique

Communiqué de presse sur la 3e journée de travail du 3e Plénum du Parti du 14e mandat

Dans la matinée, Tran Thanh Man, membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale, a présidé une séance discutant de deux projets. Le premier porte sur le bilan de la mise en œuvre de la Résolution n°36-NQ/TW du Comité central du Parti du 12e mandat. Le second concerne le bilande la mise en œuvre de la Résolution n°24-NQ/TW du Comité central du Parti du 11e mandat,

Ouverture du 3e Plénum du Parti du 14e mandat. Photo: VNA
Ouverture du 3e Plénum du Parti du 14e mandat. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le 22 juillet 2026, le 3e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 14e mandat s'est poursuivi pour sa 3e journée de travail.

Dans la matinée, Tran Thanh Man, membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale, a présidé une séance discutant de deux projets. Le premier porte sur le bilan de la mise en œuvre de la Résolution n°36-NQ/TW du Comité central du Parti du 12e mandat, adoptée le 22 octobre 2018, relative à la stratégie de développement durable de l’économie maritime du Vietnam à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045.

Le second concerne le bilande la mise en œuvre de la Résolution n°24-NQ/TW du Comité central du Parti du 11e mandat, datée du 3 juin 2013, sur la réponse active au changement climatique, le renforcement de la gestion des ressources naturelles et la protection de l’environnement.

Dans l'après-midi, les délégués ont travaillé en groupes sur quatre thématiques distinctes. Les discussions ont porté sur le projet de construction d'une société ordonnée, sûre, civilisée, harmonieuse et développée, le projet de Stratégie de sécurité nationale. En outre, le Comité central a examiné les projets de création des villes de Quang Ninh et Bac Ninh placées sous l'autorité centrale.

Demaine, le 23 juillet, le Comité central poursuivra ses travaux conformément à l’ordre du jour. -VNA

#3e Plenum du Comité central du Parti du 14e mandat
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