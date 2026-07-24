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Actualité de la semaine : Ouverture du troisième Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat

Le Comité central du Parti communiste du Vietnam du 14e mandat a ouvert, le 20 juillet, son troisième Plénum, consacré à l’examen de questions majeures relatives à la mise en œuvre de la Résolution du 14e Congrès national sur l’édification du Parti, le renforcement du système politique et le développement du pays. 

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Vous écoutez les faits marquants hebdomadaires du podcast de la VNA. Voici une sélection de grands événements du 17 au 24 juillet 2026 :

1. Ouverture du troisième Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat

2. AMM-59 : Le Vietnam formule quatre propositions pour renforcer la solidarité, la résilience et la connectivité de l’ASEAN

3. "Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh" sélectionné au Festival international du film de Toronto

4. Standard Chartered relève à 9,5 % sa prévision de croissance du Vietnam en 2026

5. Phu Quoc figure dans le Top 10 des îles de villégiature d'Expedia pour 2026. -VNA

#phu quoc #film #Toronto #troisième Plénum #AMM-59 #Standard Chartered

Récents Podcasts

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, passe en revue la garde d'honneur de la Sécurité publique populaire. Photo : VNA

Actualité de la semaine : Le leader Tô Lâm demande d’unifier la perception pour une sécurité proactive

Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a demandé le 11 juillet à la Force de sécurité populaire d’unifier la perception sur la pensée de sécurité nationale et la protection de la sécurité nationale et de promouvoir son rôle essentiel dans le conseil et l’organisation de la mise en œuvre de la Stratégie de sécurité nationale dans la nouvelle situation.

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Le secrétaire général du PCV To Lam. Photo: VNA

Actualité de la semaine : Bilan d’un siècle de direction du Parti pour orienter le développement jusqu’en 2130

Le matin du 4 mars, à Hanoï, le secrétaire général du Parti, To Lam, chef du Comité de pilotage chargé du bilan des 100 ans de direction de la révolution vietnamienne par le Parti (1930-2030), de l’orientation de la direction du développement du pays pour le siècle suivant (2030-2130) et du bilan des 40 ans de mise en œuvre de la Plateforme de construction nationale durant la période de transition vers le socialisme, a présidé une séance de travail avec les groupes de rédaction afin de lancer les travaux de synthèse.

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