Actualité de la semaine : Ouverture du troisième Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat

Vous écoutez les faits marquants hebdomadaires du podcast de la VNA. Voici une sélection de grands événements du 17 au 24 juillet 2026 :

1. Ouverture du troisième Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat

2. AMM-59 : Le Vietnam formule quatre propositions pour renforcer la solidarité, la résilience et la connectivité de l’ASEAN

3. "Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh" sélectionné au Festival international du film de Toronto

4. Standard Chartered relève à 9,5 % sa prévision de croissance du Vietnam en 2026

5. Phu Quoc figure dans le Top 10 des îles de villégiature d'Expedia pour 2026. -VNA

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