Le Vietnam fait de la sécurité des données un levier de compétitivité

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Lors de l'ouverture du 3e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a insisté sur l'importance de la sécurité des données ainsi que sur la nécessité de faire des sciences, des technologies, de l'innovation, de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle de véritables moteurs de productivité, de qualité, de création de valeur et de compétitivité. Selon plusieurs experts, ces orientations répondent à un besoin urgent de renforcer l'autonomie et la compétitivité nationales.



Dans son discours d'ouverture, To Lam a souligné que le 3e Plénum du Comité central du Parti se tenait dans un contexte international et régional marqué par des évolutions rapides, complexes et difficiles à prévoir. Les changements climatiques, les menaces non traditionnelles et l'intelligence artificielle offrent de nouvelles opportunités, mais créent également de nouveaux risques, exigeant un renforcement de l'autonomie stratégique, de la résilience, de la capacité d'adaptation et de l'action nationale.



Pour Phan Phuong Tung, directeur du Centre d'appui et de conseil à la transformation numérique de Hô Chi Minh-Ville (DXCenter), l'un des principaux risques réside aujourd'hui dans les utilisateurs eux-mêmes. Ceux-ci doivent renforcer leur sensibilisation et respecter les règles d'utilisation de l'intelligence artificielle (IA).



Selon lui, le Vietnam utilise de nombreuses technologies et plateformes internationales d'IA au service des citoyens, des entreprises et de l'administration numérique. Si ces solutions apportent de nombreux avantages, elles présentent également des risques de fuite de données.

Phan Phuong Tung, directeur du Centre d'appui et de conseil à la transformation numérique de Hô Chi Minh-Ville (DXCenter). Photo : VNA

Phan Phuong Tung estime également que la constitution de bases de données souveraines contribuera non seulement au développement de l'économie numérique, mais aussi à l'émergence d'une véritable économie de la donnée.



Selon le dirigeant To Lam, à long terme, le Vietnam doit passer d'un modèle fondé sur le capital, les ressources naturelles, la sous-traitance et une main-d'œuvre à faible coût à un modèle reposant sur la productivité, les connaissances, les données, les technologies, l'innovation, des ressources humaines de haute qualité et une gouvernance moderne, afin de bâtir une économie indépendante, autonome et pleinement intégrée.



Selon Tran Huu Dung, directeur de l’EURL de développement du Parc logiciel Quang Trung (QTSC), le monde entre dans une ère où l'industrie des semi-conducteurs constitue le socle de l'intelligence artificielle, du calcul à haute performance, des centres de données et de la plupart des industries stratégiques. Le Vietnam dispose d'une opportunité majeure pour s'intégrer davantage à la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs, grâce aux politiques ambitieuses du Parti et de l'État, notamment la Résolution n°57-NQ/TW et le Décret n°354/2025/ND-CP sur les zones numériques concentrées, qui offrent un cadre juridique favorable à la recherche, à la conception et à la fabrication de semi-conducteurs.



À l'échelle locale, Hô Chi Minh-Ville met en œuvre un projet visant à développer et à étendre son réseau de zones numériques concentrées afin de créer des espaces spécialisés pour les industries technologiques stratégiques. L'industrie des semi-conducteurs figure parmi les secteurs prioritaires, avec l'objectif de développer la recherche-développement (R&D), la conception de circuits intégrés, les essais, la fabrication de semi-conducteurs ainsi que les industries de soutien. L'ambition est de construire un écosystème intégré, créateur de valeur et capable de renforcer la compétitivité de l'industrie vietnamienne des semi-conducteurs.



Selon Tran Huu Dung, l'avantage concurrentiel d'un pays à l'ère des technologies repose non seulement sur les politiques publiques ou les infrastructures, mais aussi sur sa capacité à bâtir un écosystème d'innovation suffisamment solide pour relier les entreprises, les technologies et les ressources humaines. -VNA