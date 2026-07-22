Environnement

Le Vietnam, un marché stratégique pour les gaz industriels bas carbone

Le groupe allemand Messer considère le Vietnam comme l'un de ses marchés les plus prometteurs en Asie du Sud-Est et prévoit d'y développer son offre de gaz industriels bas carbone, notamment d'hydrogène à faibles émissions, afin d'accompagner la transition énergétique de l'industrie vietnamienne.

Anthony Grandpierre, directeur des opérations de Messer pour l'Asie du Sud-Est. Photo : Bnews
Anthony Grandpierre, directeur des opérations de Messer pour l'Asie du Sud-Est. Photo : Bnews


Hanoï (VNA) – Le groupe allemand Messer, spécialisé dans les gaz industriels, considère le Vietnam comme l'un de ses marchés les plus importants en Asie du Sud-Est et prévoit d'y accroître son offre d'hydrogène bas carbone afin de répondre à la demande croissante de solutions industrielles à faibles émissions, a déclaré Anthony Grandpierre, directeur des opérations de Messer pour l'Asie du Sud-Est.

Selon lui, le Vietnam offre un fort potentiel grâce au développement rapide de ses grands complexes industriels. L'investissement dans des systèmes photovoltaïques en toiture destinés à produire de l'hydrogène bas carbone constitue également une étape importante vers l'émergence progressive d'une économie de l'hydrogène dans le pays.

Évoquant les perspectives de cette filière, Anthony Grandpierre a souligné que l'hydrogène n'était pas un domaine nouveau pour Messer. Le groupe bénéficie de plus de 120 ans d'expertise dans la production, le stockage, le transport et les applications industrielles de ce gaz.

Pour accélérer le développement de l'hydrogène bas carbone, le responsable a estimé que le Vietnam devait disposer d'un approvisionnement stable en énergies renouvelables à un coût compétitif. La mise en place d'un mécanisme d'achat direct d'électricité (DPPA), ainsi que d'infrastructures intégrées pour la production, le transport et la distribution de l'hydrogène, revêtent également une importance essentielle.

Une fois ces conditions réunies et l'hydrogène bas carbone devenu compétitif sur le plan économique, le marché pourra connaître une croissance beaucoup plus rapide, ouvrant la voie à de nouveaux investissements et à une utilisation plus large des gaz industriels à faibles émissions au Vietnam, a-t-il ajouté.

Anthony Grandpierre s'est montré optimiste quant aux perspectives du secteur des gaz industriels au Vietnam. Le pays vise une croissance du PIB comprise entre 8 % et 10 % tout en attirant davantage d'investissements dans l'électronique, l'industrie automobile et d'autres secteurs manufacturiers, tous fortement consommateurs de gaz industriels, notamment d'hydrogène de haute pureté.

Selon lui, les gaz industriels contribueront à rendre les procédés de fabrication plus performants et plus respectueux de l'environnement. Avec la demande croissante de produits fabriqués selon des procédés à faibles émissions, un nombre accru d'entreprises devrait investir dans ce secteur, soutenant ainsi les objectifs du Vietnam en matière de réduction des émissions de carbone.

S'agissant du projet de nouvelle usine de gaz industriels de Messer dans le parc industriel de Cai Mep, Anthony Grandpierre a indiqué que le groupe avait choisi Hô Chi Minh-Ville afin de répondre à la demande croissante en gaz industriels dans le sud du Vietnam, où les infrastructures énergétiques sont particulièrement développées.

Cette usine est réalisée dans le cadre d'une coentreprise entre le groupe allemand Messer et PVChem, filiale du Groupe national de l'industrie et de l'énergie du Vietnam (Petrovietnam). Représentant un investissement de 37 millions de dollars, elle sera implantée dans le parc industriel de Cai Mep et affichera une capacité annuelle de 200.000 tonnes.

La construction devrait débuter au troisième trimestre 2026 pour une mise en service commerciale prévue au troisième trimestre 2028. Le projet a déjà obtenu les approbations internes nécessaires et les partenaires finalisent actuellement les procédures de création de la coentreprise ainsi que les commandes d'équipements, afin de lancer les travaux dès l'achèvement des formalités d'attribution du terrain.

Anthony Grandpierre a précisé que l'usine produira de l'azote, de l'oxygène et de l'argon en valorisant le froid récupéré lors du processus de regazéification du gaz naturel liquéfié (GNL), ce qui permettra de réduire d'environ 50 % la consommation d'électricité par rapport aux procédés conventionnels. Cette technologie devrait diminuer sensiblement l'empreinte carbone des produits et aider les entreprises clientes à réduire leurs émissions de CO₂ liées aux activités de fabrication.

L'azote alimentera les industries électronique, agroalimentaire, métallurgique et de la chaussure, tandis que l'oxygène sera destiné aux secteurs sidérurgique et de la santé dans le sud du Vietnam, répondant ainsi à une demande industrielle croissante tout en contribuant aux objectifs de développement durable du pays. - VNA

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#An ninh năng lượng #NQ 70 #groupe allemand Messer #gaz industriels
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