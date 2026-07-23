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Le Vietnam face à une opportunité majeure dans les technologies de pointe

Grâce à une main-d'œuvre jeune, à une forte capacité d'apprentissage et à un soutien accru de l'État en faveur de l'innovation, le Vietnam est en mesure de réaliser des avancées majeures dans des domaines stratégiques tels que la robotique, l'intelligence artificielle et la fabrication intelligente, a-t-il indiqué.

Des élèves de Hanoï utilisent l'IA dans la conception et l'assemblage de robots. Photo d'illustration : VNA
Des élèves de Hanoï utilisent l'IA dans la conception et l'assemblage de robots. Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam dispose d'une opportunité majeure pour s'intégrer aux chaînes de valeur technologiques mondiales grâce à l'essor de l'intelligence artificielle (IA), de la robotique et de la fabrication intelligente.

C'est l'analyse du professeur associé Ta Duc Tung, directeur du Tung Laboratory à l'Université Keio (Japon), qui souligne le fort potentiel de la coopération entre le Vietnam et le Japon dans la formation des ressources humaines, la recherche et le développement des technologies stratégiques.

Les recherches du professeur associé Ta Duc Tung portent sur l'intersection entre la fabrication numérique, la robotique souple et l'interaction homme-machine. Selon lui, la contribution d'un scientifique vietnamien travaillant à l'étranger ne se limite pas au transfert de technologies. Elle réside surtout dans la mise en réseau des connaissances, des talents et des écosystèmes de recherche. Pour concrétiser cette vision, le professeur associé Ta Duc Tung articule son engagement envers son pays d'origine autour de trois orientations. Premièrement, il veut se focaliser sur la formation de chercheurs de haut niveau par la codirection d’étudiants de licence et de master, l’organisation des cours de formation, des colloques thématiques et des programmes d'échange. Deuxièmement, le développement des projets de recherche conjoints permettra ainsi aux équipes vietnamiennes de participer directement aux nouvelles orientations de recherche à l'échelle mondiale. Troisièmement, la mise en relation des entreprises et des laboratoires internationaux aidera à créer des produits commercialisables et à générer une réelle valeur ajoutée.

À ce titre, ses collaborations de longue date avec des établissements tels que l'Université des sciences et des technologies de Hanoï (HUST) illustrent l'efficacité de cette approche. De nombreux doctorants et ingénieurs vietnamiens participent aux projets de son équipe au Japon. Selon lui, c'est le meilleur moyen d'acquérir des méthodes de recherche de pointe et de les mettre ensuite au service du Vietnam.

Le professeur associé Ta Duc Tung souhaite voir les équipes de recherche vietnamiennes collaborer davantage au développement de modèles d'intelligence artificielle et au partage de données. Selon lui, le niveau des étudiants vietnamiens ne cesse de progresser et, avec un environnement de recherche favorable et une coopération internationale renforcée, ils sont pleinement capables de participer à des projets de niveau mondial.

Interrogé sur les priorités en matière de développement des ressources humaines et de l'écosystème de recherche, le professeur associé a estimé que deux facteurs sont essentiels : investir sur le long terme dans les ressources humaines et promouvoir la recherche interdisciplinaire. Selon lui, des domaines comme la robotique et l'intelligence artificielle nécessitent des équipes de recherche stables, une vision de long terme et une plus grande autonomie. Il a souligné que la robotique moderne mobilise de multiples disciplines, de la mécanique à l'électronique, en passant par les nouveaux matériaux, l'IA et la science des données, ce qui appelle à une évolution des modèles de formation.

Il a également plaidé pour une intégration plus précoce des jeunes chercheurs vietnamiens aux réseaux internationaux, qu'il considère comme le moyen le plus efficace de renforcer leurs compétences et de favoriser leur intégration à la communauté scientifique mondial. Il a exprimé le souhait de développer des programmes de cotutelle doctorale, des échanges universitaires et des laboratoires communs en robotique, intelligence artificielle et fabrication intelligente. Il a également appellé à renforcer les partenariats entre entreprises vietnamiennes et laboratoires japonais pour faire émerger des technologies "Made by Vietnam" compétitives à l'international.

Grâce à une main-d'œuvre jeune, à une forte capacité d'apprentissage et à un soutien accru de l'État en faveur de l'innovation, le Vietnam est en mesure de réaliser des avancées majeures dans des domaines stratégiques tels que la robotique, l'intelligence artificielle et la fabrication intelligente, a-t-il indiqué. -VNA

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