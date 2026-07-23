Économie

Chaînes de valeur technologiques : le Vietnam doit miser sur une spécialisation ciblée

Plutôt que d'investir dans la construction d'usines de fabrication de pointe, le pays gagnerait à se concentrer sur la conception de puces, l'assemblage, les tests et la fabrication de circuits imprimés, selon le Dr Ho Quoc Tuan, maître de conférences à l'Université de Bristol (Royaume-Uni).

Le Dr Ho Quoc Tuan, maître de conférences à l'Université de Bristol (Royaume-Uni), lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA). Photo: VNA
Le Dr Ho Quoc Tuan, maître de conférences à l'Université de Bristol (Royaume-Uni), lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA). Photo: VNA

Londres (VNA) – Dans un contexte de fragmentation des chaînes d'approvisionnement technologiques mondiales, le Vietnam ne devrait pas disperser ses investissements, mais concentrer ses efforts sur les segments où il dispose d'atouts.

C'est ce qu'a affirmé le Dr Ho Quoc Tuan, maître de conférences à l'Université de Bristol (Royaume-Uni), lors d'une récente interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA).

Selon cet expert, le niveau actuel des ressources humaines permet au Vietnam de se développer dans les services logiciels, les technologies de l'information et le secteur des drones. Fort d'un vivier de jeunes ingénieurs logiciels, dotés de solides compétences en mathématiques et de coûts compétitifs, le Vietnam s'impose comme une destination de premier plan pour l'externalisation des services informatiques.

Le Vietnam a également la possibilité d'attirer des sites d'assemblage d'appareils électroniques ainsi que de drones civils et commerciaux, la présence de groupes tels que Samsung, LG et Intel constituant un socle favorable au développement d'un écosystème de fournisseurs locaux.

Le Dr Ho Quoc Tuan estime également qu'en attirant des investissements directs étrangers (IDE) ciblés, le Vietnam pourrait s'intégrer à certains segments de la chaîne de valeur des semi-conducteurs. Plutôt que d'investir dans la construction d'usines de fabrication de pointe, le pays gagnerait à se concentrer sur la conception de puces, l'assemblage, les tests et la fabrication de circuits imprimés.

Selon lui, le Vietnam pourrait également développer des services de santé modernes destinés aux personnes âgées. Le vieillissement de la population en Asie-Pacifique crée une forte demande dans ce domaine, offrant au pays l'opportunité de proposer des services compétitifs en combinant des coûts maîtrisés et des technologies issues de partenariats internationaux.

Avec un marché intérieur de près de 100 millions d'habitants, le Vietnam dispose également d'atouts pour développer des plateformes numériques nationales dans des secteurs tels que le commerce électronique, la fintech, l'éducation en ligne et la logistique intelligente, favorisant à la fois la création d'emplois et l'innovation.

Concernant le soutien aux entreprises technologiques, le Dr Ho Quoc Tuan estime que l'État devrait avant tout créer un environnement favorable au développement plutôt que d'investir directement dans de grands projets technologiques. Les ressources publiques devraient être prioritairement consacrées aux infrastructures essentielles, à l'amélioration du cadre juridique et à la réduction des coûts de mise en conformité des entreprises, afin de favoriser durablement les investissements privés et les IDE. Elles devraient également soutenir la protection sociale et le financement initial des infrastructures essentielles afin de renforcer la résilience de l'économie.

Enfin, il préconise que toute aide publique aux entreprises technologiques soit accordée dans le cadre d'appels d'offres ouverts et concurrentiels, avec des décaissements liés à des résultats vérifiables et une participation financière du secteur privé. -VNA

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