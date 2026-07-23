Économie

Près de 1 600 partenaires internationaux réunis à Hanoï autour des technologies vertes

Près de 1 600 partenaires venus de 62 pays et territoires se sont réunis à Hanoï pour découvrir les dernières innovations en matière de véhicules électriques, d'intelligence artificielle et d'équipements industriels verts, illustrant le renforcement de la coopération sino-vietnamienne en faveur de la transition énergétique.

Les représentants du groupe, aux côtés de leurs partenaires internationaux, lancent l'Initiative de co-construction d'un nouvel écosystème pour l'industrie des équipements verts et intelligents. Photo: VNA
Les représentants du groupe, aux côtés de leurs partenaires internationaux, lancent l'Initiative de co-construction d'un nouvel écosystème pour l'industrie des équipements verts et intelligents. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Shandong Heavy Industry Group (SHIG) a organisé, le 22 juillet, au Centre national des expositions du Vietnam (VEC), à Hanoï, une conférence mondiale de ses partenaires ainsi qu'une exposition consacrée aux équipements verts et intelligents.

À cette occasion, le groupe a réaffirmé sa volonté de renforcer la localisation de sa production et ses investissements au Vietnam, notamment à travers le développement d'une nouvelle génération de véhicules électriques, d'équipements intelligents et de solutions fondées sur l'intelligence artificielle (IA).

Placée sous le thème "Façonner un meilleur avenir grâce aux technologies et aux équipements", la manifestation a réuni près de 1 600 partenaires issus de 62 pays et territoires, illustrant l'ambition de SHIG d'accompagner la transition énergétique et la modernisation de l'industrie des équipements en Asie du Sud-Est.

Prenant la parole lors de la conférence, le vice-ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Truong Thanh Hoai, a souligné que le Vietnam a mis en place des politiques visant à promouvoir un développement industriel, énergétique et logistique plus vert, plus propre et plus durable. Selon lui, les solutions technologiques présentées par SHIG s'inscrivent pleinement dans les priorités nationales en matière de mobilité verte, de transformation numérique et de modernisation des infrastructures logistiques.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce entend poursuivre l'amélioration de l'environnement des affaires et encourage le SHIG à renforcer sa coopération avec les partenaires vietnamiens, à accélérer la localisation de sa production et à promouvoir des chaînes logistiques vertes au Vietnam.

Le président de l'Association des entreprises chinoises au Vietnam, Sun Feng Lei, a estimé que les investissements engagés par le Vietnam dans les infrastructures et la transition énergétique créaient une forte demande en équipements industriels de haute technologie. Le choix de Hanoï pour accueillir cet événement mondial témoigne de l'engagement durable des industriels chinois des technologies intelligentes envers le marché de l'ASEAN.

Au cours de la conférence, SHIG et plusieurs partenaires internationaux ont lancé une initiative commune visant à développer un écosystème dédié aux équipements verts et intelligents. Plusieurs accords de coopération ont également été signés dans les domaines des piles à combustible à oxyde solide (SOFC), des autobus électriques, des poids lourds électriques, des engins de chantier intégrant l'IA et des équipements agricoles intelligents.

L'exposition a permis aux différentes filiales du groupe de dévoiler leurs dernières innovations. Weichai Power y a dévoilé une solution énergétique intégrée destinée aux sites miniers, tandis que Sinotruk a présenté un écosystème complet associant véhicules électriques, solutions énergétiques, plateformes numériques et services. Shacman a lancé sa nouvelle gamme de camions électriques E-Series, Zhongtong Bus a présenté un véhicule utilitaire léger répondant aux normes européennes, et Lovol Heavy Industry a exposé une gamme de pelles et de chargeuses électriques produites en série, complétée par des unités mobiles de stockage d'énergie et des stations de remplacement rapide de batteries destinées aux exploitations minières.

Selon les organisateurs, cette manifestation marque une étape importante dans le renforcement de la coopération industrielle sino-vietnamienne et dans le développement des infrastructures et des transports verts au Vietnam. -VNA

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Transition verte, économie circulaire

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