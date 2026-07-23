Hô Chi Minh-Ville, nouvelle plateforme régionale du sourcing

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Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Longtemps, les entreprises vietnamiennes devaient participer à des salons internationaux à l’étranger pour présenter leurs produits et trouver des partenaires commerciaux. Cette logique s’inverse progressivement. Les grands distributeurs, importateurs et groupes de vente au détail internationaux privilégient désormais les déplacements au Vietnam, notamment à Hô Chi Minh-Ville, afin d’évaluer directement les capacités de production des entreprises locales avant de conclure des accords de coopération.

Cette dynamique traduit non seulement un élargissement des débouchés à l’exportation, mais également la montée en puissance de Hô Chi Minh-Ville comme plateforme régionale de mise en relation entre l’offre vietnamienne et les marchés internationaux.

Selon Vu Ba Phu, directeur de l’Agence de promotion du commerce relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, l’édition 2026 du salon Vietnam International Sourcing (VIS), prévue au début du mois de septembre, a déjà suscité l’inscription de plusieurs centaines de groupes internationaux de distribution et d’importation. Parmi eux figurent notamment Walmart (États-Unis), Reliance Retail (Inde), Pagoda (Chine), ELOM Group (Taïwan, Chine), ESFLO Marketing (Mexique), ainsi que des entreprises venues du Brésil et de nombreux autres pays, qui viendront rechercher directement des fournisseurs vietnamiens.

Dans les faits, plusieurs grands groupes d’approvisionnement internationaux renforcent déjà leur présence au Vietnam afin de sécuriser leurs achats dans les secteurs où le pays dispose d’avantages compétitifs. Walmart poursuit ainsi la recherche de partenaires dans le textile-habillement, les chaussures, l’électroménager, le mobilier, les produits alimentaires et les biens de consommation. Reliance Retail souhaite développer des partenariats à long terme pour approvisionner le marché indien de plus de 1,4 milliard d’habitants en aliments transformés, articles ménagers, meubles, textiles, chaussures, produits de soins personnels et équipements électroniques grand public. De son côté, Pagoda entend accroître ses achats de fruits destinés à son réseau de plus de 6.000 magasins en Chine.

L’arrivée directe des acheteurs internationaux permet également aux entreprises vietnamiennes de réduire leur dépendance vis-à-vis des intermédiaires et d’accéder plus facilement aux marchés étrangers. Dang Tho, représentant de la société Sofaland Factory basée à Hanoï, souligne que le premier lot de canapés exporté vers le Mexique, bien que de taille modeste, démontre que le mobilier « Made in Vietnam » répond pleinement aux exigences des marchés internationaux.

Nguyên Anh Son, directeur de l’Agence du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce, rappelle que les exportations vietnamiennes ont progressé de plus de 20 % au premier semestre, tandis que le pays a enregistré un déficit commercial proche de 17 milliards de dollars. Cette situation renforce la nécessité de diversifier les marchés d’exportation et d’améliorer la compétitivité des entreprises. Le ministère travaille ainsi en coordination avec le réseau des bureaux commerciaux vietnamiens à l’étranger afin de renforcer les liens avec les grands distributeurs internationaux, d’actualiser les informations sur les marchés, d’anticiper les barrières commerciales et de renouveler les activités de promotion en invitant directement les acheteurs étrangers au Vietnam plutôt que d’envoyer uniquement les entreprises nationales à l’étranger.

Pour Tran Thi Phuong Hoa, vice-présidente de l’Association des industries alimentaires de Hô Chi Minh-Ville, les entreprises doivent aller au-delà de l'obtention de certifications ponctuelles et mettre en place de véritables systèmes de gestion conformes aux normes internationales. La normalisation des processus de production, la numérisation des données, le renforcement de la traçabilité et le contrôle permanent de la qualité permettront non seulement de réduire les coûts de conformité, mais aussi de renforcer durablement la confiance des partenaires internationaux.

Elle estime également que les investissements technologiques ne porteront pleinement leurs fruits que s’ils s’accompagnent d’une stratégie commerciale efficace. L’utilisation des données, de l’intelligence artificielle et de l’automatisation pour anticiper la demande, optimiser les coûts, améliorer le contrôle de la qualité et développer des produits adaptés aux besoins spécifiques de chaque marché devient un facteur déterminant de compétitivité.

Pour Vu Ba Phu, le choix croissant de Hô Chi Minh-Ville par les grands groupes internationaux comme lieu de recherche de fournisseurs illustre une transformation profonde du rôle de la métropole.

Au-delà de sa fonction traditionnelle de plateforme de promotion commerciale, la ville devient un véritable hub régional du sourcing, où se multiplient les rencontres d'affaires, les visites d'usines, le co-développement de produits et les contrats de coopération de long terme. Une dynamique qui renforce progressivement la place des entreprises vietnamiennes dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et leur permet de s'affirmer comme des partenaires industriels à forte valeur ajoutée. - VNA

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