Vietnam - Japon : lancement de cinq projets conjoints de recherche sur les semi-conducteurs



Hanoï (VNA) – Le Fonds national pour le développement des sciences et des technologies (NAFOSTED), relevant du ministère des Sciences et des Technologies, a annoncé le 22 juillet les résultats de la sélection et signé les contrats de financement de cinq projets de recherche conjoints Vietnam-Japon dans le domaine des semi-conducteurs pour 2026, marquant une nouvelle étape dans la coopération scientifique et technologique entre les deux pays dans un secteur stratégique.



Le lancement de ces projets s'inscrit dans la mise en œuvre des orientations du Parti et de l'État visant à promouvoir le développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique. L'industrie des semi-conducteurs est considérée comme une technologie stratégique, essentielle pour renforcer la compétitivité, l'innovation et l'autonomie technologique du Vietnam.



Grâce à cette coopération avec le Japon, reconnu pour son expertise dans la recherche et le développement des technologies des semi-conducteurs, les équipes vietnamiennes auront accès à des axes de recherche de pointe, à des méthodes modernes et à des équipements de haute technologie. Le programme favorisera également l'intégration des chercheurs vietnamiens dans les réseaux scientifiques internationaux, le développement de publications de haut niveau, la formation de jeunes chercheurs et la constitution d'équipes de recherche performantes.



Les cinq projets couvrent les principaux domaines de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, notamment la conception et la fabrication de circuits intégrés de nouvelle génération, le développement de matériaux avancés pour les semi-conducteurs, les applications destinées aux capteurs intégrés et aux énergies renouvelables, la conception de puces d'intelligence artificielle (AI SoC) sécurisées destinées aux dispositifs d'intelligence artificielle et d'Internet des objets (AI-IoT), ainsi que le développement de matériaux et de composants électroniques de puissance pour les puces de gestion de l'énergie.



Ces recherches couvrent ainsi l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis les matériaux jusqu'aux applications dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets et de la gestion énergétique. Elles s'inscrivent dans la stratégie du Vietnam visant à maîtriser progressivement les technologies de base et à développer une industrie nationale des semi-conducteurs.



S'exprimant lors de la cérémonie de signature, le directeur du NAFOSTED, Đào Ngọc Chiến, a souligné que le Japon constituait un partenaire stratégique du Vietnam dans ce domaine grâce à son avance scientifique et technologique ainsi qu'à sa longue expérience dans les matériaux, les équipements, la conception de circuits intégrés et les technologies de soutien aux semi-conducteurs. Selon lui, les échanges entre chercheurs, laboratoires et instituts des deux pays permettront de partager les connaissances, de renforcer les capacités de recherche, de former des ressources humaines hautement qualifiées et de relever progressivement les défis technologiques à forte valeur pratique.



Le responsable du NAFOSTED a appelé les équipes de recherche à mettre en œuvre les projets conformément aux objectifs, au calendrier et aux engagements convenus avec les partenaires japonais, tout en garantissant la qualité scientifique, le respect des principes d'intégrité de la recherche et une utilisation efficace des financements. Outre les résultats scientifiques et les publications internationales, ces projets devraient contribuer à la formation de doctorants, d'ingénieurs et de jeunes talents, ainsi qu'au renforcement des liens durables entre les universités et instituts de recherche des deux pays, ouvrant la voie à des programmes de coopération de plus grande envergure.



De son côté, le vice-ambassadeur du Japon au Vietnam, Ishikawa Isamu, a estimé que ce programme constituait une illustration concrète de la mise en œuvre du Partenariat stratégique global Vietnam-Japon pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde. Il a réaffirmé l'engagement du Japon à accompagner le Vietnam dans le développement des technologies stratégiques et la formation des ressources humaines spécialisées dans les semi-conducteurs, afin de contribuer au développement de cette industrie dans les deux pays et à la réalisation des objectifs de croissance du Vietnam.



À l'issue de la cérémonie, les organismes pilotes et les équipes de recherche ont officiellement lancé la mise en œuvre des cinq projets, avec l'appui du NAFOSTED, de l'Agence japonaise pour la science et la technologie (JST) et des autorités compétentes.-VNA

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