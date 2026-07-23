Politique

AMM-59 : l'ASEAN et le Royaume-Uni renforcent leur partenariat stratégique

Réunis à Manille dans le cadre de l'AMM-59, les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et du Royaume-Uni ont réaffirmé leur volonté de renforcer un partenariat plus stratégique, axé sur la résilience, l'innovation, la transition verte et numérique ainsi que le soutien au rôle central de l'ASEAN dans l'architecture régionale.

Panorama de la Réunion ministérielle ASEAN-Royaume-Uni le 22 juillet à Manille des Philippines. Photo : VNA
Panorama de la Réunion ministérielle ASEAN-Royaume-Uni le 22 juillet à Manille des Philippines. Photo : VNA



Manille (VNA) – Les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et du Royaume-Uni ont réaffirmé, le 22 juillet à Manille des Philippines, leur volonté de porter leur partenariat stratégique à un niveau plus substantiel et plus efficace, en mettant l'accent sur la résilience, l'innovation, la transition numérique et énergétique ainsi que le renforcement d'un ordre régional ouvert, inclusif et fondé sur le droit.

Dans le cadre de la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-59) et des réunions connexes, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, membre du Bureau politique, a coprésidé la Réunion ministérielle ASEAN-Royaume-Uni avec son homologue britannique, Ed Miliband.

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Le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung présente son intervention à la réunion. Photo : VNA


Dans son intervention, Lê Hoài Trung a rappelé que les relations entre l'ASEAN et le Royaume-Uni reposaient sur plusieurs décennies de coopération. L'établissement du partenariat de dialogue en 2021 ne constituait pas un point de départ, mais marquait une nouvelle étape caractérisée par une vision plus stratégique et un degré plus élevé d'institutionnalisation.

Selon lui, le partenariat doit désormais évoluer d'une logique de croissance vers un modèle privilégiant la résilience, l'autonomie et l'innovation, sur la base d'une confiance mutuelle renforcée.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a appelé les deux parties à intensifier leur coordination stratégique, tant dans le cadre des mécanismes de l'ASEAN que des forums régionaux et internationaux, en particulier en 2027, année durant laquelle le Vietnam accueillera le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), Singapour assurera la présidence de l'ASEAN et le Royaume-Uni celle du G20.

Il s'est également félicité du soutien britannique aux initiatives régionales, notamment le Réseau électrique de l'ASEAN, la transition énergétique juste, la finance verte et le développement des technologies de nouvelle génération dans le domaine de l'énergie propre, contribuant ainsi à renforcer la sécurité énergétique régionale.

Premier pays de l'ASEAN à avoir établi un partenariat stratégique global avec le Royaume-Uni et coordinateur des relations ASEAN-Royaume-Uni, le Vietnam continuera d'œuvrer activement, avec les autres États membres, au développement d'une coopération plus concrète, plus efficace et davantage orientée vers les intérêts des populations, a affirmé Lê Hoài Trung.

Pour sa part, Ed Miliband a souligné que l'ASEAN occupait une place centrale dans la stratégie britannique à l'égard de l'Indo-Pacifique. Il a réaffirmé le soutien de son pays au rôle central de l'ASEAN, qualifiée de modèle de coopération multilatérale, ainsi que sa volonté d'approfondir davantage le partenariat entre les deux parties.

Les ministres ont salué les progrès enregistrés depuis l'établissement du partenariat de dialogue il y a cinq ans. Le Plan d'action ASEAN-Royaume-Uni 2022-2026 est aujourd'hui mis en œuvre à hauteur de 98,9 %.

Le Royaume-Uni est devenu le 12e partenaire commercial et le sixième investisseur étranger direct de l'ASEAN. En 2025, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint environ 45,01 milliards de dollars, tandis que les investissements directs britanniques dans la région se sont élevés à 9,2 milliards de dollars.

Les pays de l'ASEAN ont également salué la participation active du Royaume-Uni aux mécanismes de coopération de l'Association dans les domaines politique et sécuritaire, économique ainsi que socioculturel. Ils ont notamment apprécié le fait qu'Ed Miliband ait choisi les réunions de l'ASEAN comme première mission officielle à l'étranger, moins de 48 heures après son entrée en fonctions, y voyant un témoignage fort de l'engagement britannique envers l'ASEAN et l'Asie du Sud-Est.

Dans un contexte stratégique en rapide évolution, les ministres sont convenus de donner une nouvelle impulsion au partenariat en privilégiant des résultats concrets au bénéfice des populations.

Outre la coopération économique et commerciale, les deux parties entendent renforcer leur collaboration dans les domaines de la transformation numérique, de l'action climatique, de la sécurité énergétique, du développement des ressources humaines, de la sécurité maritime, de la cybersécurité ainsi que de la promotion d'une architecture régionale ouverte, transparente, inclusive et fondée sur le droit, avec l'ASEAN en son centre.

Les ministres ont adopté le Plan d'action ASEAN-Royaume-Uni pour la période 2027-2031 ainsi qu'une Déclaration conjointe sur la coopération dans le cadre des Perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique (AOIP), établissant ainsi le cadre stratégique de la coopération bilatérale pour les années à venir.

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Le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung et son homologue britannique, Ed Miliband. Photo : VNA


En marge de la réunion, Lê Hoài Trung s'est entretenu avec Ed Miliband. Le ministre vietnamien a félicité son homologue pour sa nomination au sein du nouveau gouvernement britannique et s'est réjoui de l'évolution positive du partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Royaume-Uni.

Les deux ministres ont convenu de poursuivre leur coordination afin de renforcer les relations bilatérales ainsi que le partenariat ASEAN-Royaume-Uni, notamment dans les domaines des sciences et des technologies, de la connectivité entre les entreprises et des échanges entre les peuples. Ed Miliband a, pour sa part, salué le rôle actif du Vietnam en tant que coordinateur des relations ASEAN-Royaume-Uni et réaffirmé l'importance que son pays attache à l'ASEAN et à l'Asie du Sud-Est dans sa politique étrangère. - VNA

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#AMM-59 #ASEAN #Royaume-Uni
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