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Le Vietnam propose cinq domaines prioritaires de la coopération ASEAN-Japon

Dans les temps à venir, la coopération Mékong-Japon devrait se concentrer sur cinq domaines prioritaires : le renforcement de la connectivité des infrastructures de haute qualité ; la promotion des chaînes d’approvisionnement résilientes ; l’accélération de la transformation numérique liée au développement des ressources humaines numériques ; l’amélioration des capacités de gestion des ressources en eau et d’adaptation au changement climatique ; et la coopération étroite en matière de cybersécurité et de lutte contre la cybercriminalité.

Les ministres des Affaires étrangères du Mékong et du Japon ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur partenariat dans un esprit de co-création. Photo: Ministère vietnamien des Affaires étrangères
Les ministres des Affaires étrangères du Mékong et du Japon ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur partenariat dans un esprit de co-création. Photo: Ministère vietnamien des Affaires étrangères

​Manille (VNA) – Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Lê Hoài Trung a proposé mercredi 22 juillet que la coopération Mékong-Japon se concentre sur cinq domaines prioritaires, affirmant consolier le partenariat bilatéral dans un esprit de co-création.

Coprésidant avec son homologue japonais Motegi Toshimitsu la 17e réunion des ministres des Affaires étrangères Mékong-Japon, le chef de la diplomatie vietnamienne a souligné que la coopération Mékong-Japon devait continuer à s’adapter, à se renouveler et à apporter des avantages concrets aux populations et aux entreprises.

Les deux ministres ont affirmé qu’après près de 20 ans, la coopération Mékong-Japon est devenue un mécanisme important pour promouvoir la connectivité, le développement durable et relever les défis transfrontaliers dans la sous-région. Parallèlement, cette coopération, de concert avec les mécanismes dirigés par l’ASEAN, contribue à l’édification d’une région Asie-Pacifique et océan Indien pacifique, stable, résiliente et prospère.​

Ils ont souligné que, dans le contexte des nombreux changements, des nouvelles opportunités de coopération et des défis interdépendants auxquels la région est confrontée, la coopération Mékong-Japon doit continuer de se renouveler pour s’adapter à la situation et mieux répondre aux besoins d’un espace de développement élargi pour les pays de la sous-région du Mékong et le Japon.

Le ministre Lê Hoài Trung, dont le pays assume la coprésidence de la coopération Mékong-Japon pour la deuxième année consécutive, a suggéré que, pour que cette coopération continue d’être efficace, l’esprit de «co-création» devrait en être le principe directeur ; les pays devraient donc définir conjointement les priorités, élaborer des initiatives et mettre en œuvre des projets de coopération fondés sur des besoins et des intérêts communs.

Dans les temps à venir, la coopération Mékong-Japon devrait se concentrer sur cinq domaines prioritaires : le renforcement de la connectivité des infrastructures de haute qualité ; la promotion des chaînes d’approvisionnement résilientes ; l’accélération de la transformation numérique liée au développement des ressources humaines numériques ; l’amélioration des capacités de gestion des ressources en eau et d’adaptation au changement climatique ; et la coopération étroite en matière de cybersécurité et de lutte contre la cybercriminalité, a-t-il appelé.

​Le ministre Lê Hoài Trung a également réaffirmé le rôle essentiel du secteur privé dans la mobilisation des ressources pour promouvoir l’innovation et contribuer à un développement rapide et durable. Les pays membres ont soutenu la proposition du Vietnam visant à établir une plateforme permettant aux entreprises de se connecter, de renforcer leur dialogue et leurs partenariats public-privé, et de promouvoir les échanges commerciaux et les investissements.

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Vue de la 17e réunion des ministres des Affaires étrangères Mékong-Japon. Photo: Ministère vietnamien des Affaires étrangères

La 17e réunion des ministres des Affaires étrangères Mékong-Japon s’est tenue dans le cadre de la 59e réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN et des réunions connexes.

Dans son discours, le ministre Motegi Toshimitsu a affirmé que le Japon continuait d’accorder une grande importance à son partenariat avec la sous-région du Mékong et de collaborer avec les pays riverains pour bâtir un avenir durable, résilient et prospère, en mettant en œuvre des projets de coopération subtantiels.

Il a mis en avant notamment les domaines de la gestion des ressources en eau, de la protection de l’environnement, de la lutte contre la criminalité transnationale, de la transformation numérique, de la cybersécurité, de la connectivité des infrastructures et de la facilitation des échanges commerciaux.

Le chef de la diplomatie japonaise a également souligné l’importance de renforcer la collaboration entre les agences diplomatiques et les organes d’application de la loiafin de lutter efficacement contre la criminalité transnationale organisée, en particulier la cybercriminalité.​

Lors de la réunion, les ministres se sont engagés à poursuivre la mise en œuvre effective de la Stratégie de coopération Mékong-Japon 2024, à renforcer la complémentarité entre la coopération Mékong-Japon et l’ASEAN et d’autres cadres de coopération de la sous-région du Mékong afin d’optimiser l’utilisation des ressources et d’accroître la résilience et l’adaptabilité de la sous-région. Ils ont également convenu de coordonner étroitement les préparatifs du 13e Sommet Mékong-Japon pour orienter la coopération Mékong-Japon dans sa nouvelle phase de développement.

La réunion a publié une déclaration des coprésidents de la 17e réunion des ministres des Affaires étrangères Mékong-Japon, réaffirmant leur engagement à insuffler une nouvelle dynamique au partenariat entre le Japon et les pays du Mékong en vue des résultats substantiels. – VNA

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