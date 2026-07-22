Politique

AMM-59 : l'ASEAN et la Russie veulent renforcer leur partenariat stratégique

Les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et de la Russie sont convenus, lors de leur réunion tenue le 22 juillet à Manille, d'accélérer la mise en œuvre des engagements pris par leurs dirigeants afin de renforcer un partenariat stratégique plus concret, plus efficace et tourné vers les technologies, l'énergie et la connectivité.

Des délégués à la Réunion des ministres des Affaires étrangères ASEAN-Russie. Photo : VNA
Des délégués à la Réunion des ministres des Affaires étrangères ASEAN-Russie. Photo : VNA

Manille (VNA) – Dans le cadre de la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-59) et des réunions connexes, la Réunion des ministres des Affaires étrangères ASEAN-Russie s'est tenue le 22 juillet à Manille, aux Philippines, en présence du membre du Bureau politique et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung.

Revenant sur les résultats du Sommet commémoratif marquant le 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie, organisé en juin 2026 à Kazan, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergey Lavrov, a souligné l'importance du partenariat stratégique ASEAN-Russie pour la paix, la stabilité et la coopération dans la région. Il a réaffirmé la détermination de Moscou à mettre en œuvre efficacement les accords conclus par les dirigeants des deux parties.

Le chef de la diplomatie russe a proposé de renforcer le dialogue et la coopération dans des domaines tels que la politique et la sécurité, la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, la cybersécurité, la coopération maritime, le commerce et l'investissement, l'énergie, la sécurité alimentaire, la transformation numérique, l'intelligence artificielle (IA), l'éducation, les échanges de jeunes et la culture. La Russie s'est également déclarée disposée à soutenir le renforcement de la coopération entre l'ASEAN et l'Union économique eurasiatique, les BRICS ainsi que l'Organisation de coopération de Shanghai.

Les pays de l'ASEAN ont salué le soutien continu de la Russie au rôle central de l'Association ainsi que sa participation active aux mécanismes dirigés par l'ASEAN, notamment le Sommet de l'Asie de l'Est (EAS), le Forum régional de l'ASEAN (ARF) et la Réunion élargie des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM+). Ils ont appelé les deux parties à mieux exploiter le potentiel de coopération dans les domaines économique, commercial, énergétique, numérique, scientifique et technologique ainsi que des échanges entre les peuples.

Les ministres ont convenu que la priorité consistait à traduire rapidement les engagements pris au plus haut niveau en programmes et projets concrets, en adéquation avec la Vision de la Communauté de l'ASEAN à l'horizon 2045. Ils sont également convenus d'intensifier la coopération en matière de cybersécurité, de lutte contre la criminalité transnationale et le terrorisme, de gestion des catastrophes, de santé, d'éducation, de tourisme et d'échanges de jeunes.

Dans son intervention, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a qualifié le Sommet commémoratif de Kazan d'étape importante, ayant réaffirmé la valeur stratégique des relations ASEAN-Russie et insufflé une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale. Afin de concrétiser la vision commune et les engagements des dirigeants, il a proposé de réaliser une avancée dans la coopération économique, avec l'objectif de porter les échanges commerciaux à 45 milliards de dollars d'ici à 2035.

Il a également appelé à concrétiser rapidement la Déclaration conjointe ASEAN-Russie sur la coopération énergétique, en mettant l'accent sur le développement des capacités de stockage stratégique des combustibles, l'élargissement du commerce du gaz naturel liquéfié (GNL), le renforcement de la coopération dans les énergies renouvelables, l'énergie nucléaire civile et les technologies d'économie d'énergie.

Le ministre vietnamien a, en outre, proposé d'élargir la coopération à de nouveaux domaines tels que les sciences, les technologies, l'innovation, la recherche conjointe, les écosystèmes de start-up, la transformation numérique et la sécurité numérique. Il a plaidé pour une meilleure valorisation du Dialogue ASEAN-Russie sur la sécurité des technologies de l'information et de la communication ainsi que du mécanisme de coopération sur la transformation numérique, y compris le soutien à la mise en œuvre de la Convention de Hanoï sur la lutte contre la cybercriminalité.

Dans le domaine socioculturel, Lê Hoài Trung a appelé à renforcer les échanges entre les peuples par le développement du tourisme, l'ouverture de nouvelles liaisons aériennes directes et l'intensification de la coopération entre les jeunes. Il a également confirmé que le Vietnam accueillerait la deuxième Rencontre des jeunes diplomates ASEAN-Russie en 2027.

Évoquant les questions régionales et internationales, le ministre vietnamien a souligné l'importance du respect du droit international et de la Charte des Nations unies, de la promotion du dialogue, du renforcement de la confiance et du règlement pacifique des différends. Il a salué le rôle constructif joué par la Russie dans la région ainsi que son soutien au rôle central de l'ASEAN et aux positions communes de l'Association sur les questions touchant à la paix, à la sécurité et à la stabilité régionales.

En prévision de la prise en charge par le Vietnam du rôle de coordinateur des relations ASEAN-Russie pour la période 2027-2030, Lê Hoài Trung a affirmé que son pays travaillerait en étroite coordination avec les autres États membres de l'ASEAN et la Russie afin de promouvoir un partenariat stratégique plus substantiel et plus efficace, au bénéfice des peuples des deux parties et au service de la paix, de la stabilité et du développement dans la région.- VNA

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#AMM-59 #ASEAN #Russie
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