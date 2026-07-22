Sun PhuQuoc Airways ouvre une liaison avec la Thaïlande

Bangkok, 22 juillet (VNA) – La Thaïlande est devenue la sixième destination internationale de la nouvelle compagnie aérienne vietnamienne Sun PhuQuoc Airways. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie d'expansion internationale ambitieuse, la compagnie visant à positionner l'île de Phu Quoc comme un nouveau hub régional pour le tourisme et les vols de correspondance, ont rapporté les médias locaux le 22 juillet.
Lors de l'inauguration récente de la liaison avec Bangkok, La Vinh Nam, directeur commercial adjoint de la compagnie, a déclaré que Sun PhuQuoc Airways, compagnie aérienne à service complet appartenant au groupe vietnamien Sun Group, considère la Thaïlande comme un partenaire important pour la promotion du tourisme bilatéral et l'attraction de passagers en transit international, et non comme un concurrent.
Il a ajouté que la compagnie prévoit de lancer des vols quotidiens entre Bangkok et Phu Quoc le mois prochain, faisant de la capitale thaïlandaise sa sixième destination internationale après Taipei, Chengdu et Hong Kong (Chine), Séoul (République de Corée) et Singapour.
Sun PhuQuoc Airways a débuté ses opérations fin 2018, son principal hub étant l'aéroport international de Phu Quoc. La compagnie aérienne ambitionne de tirer profit de la demande croissante de voyages entre Bangkok et l'île touristique vietnamienne de Phu Quoc, un marché actuellement desservi principalement par des compagnies low-cost.
La stratégie d'expansion de la compagnie est étroitement liée au développement de Phu Quoc en tant que plaque tournante régionale de l'aviation et du tourisme. L'île se prépare également à accueillir le Sommet des dirigeants économiques de l'APEC en 2027, et d'importants investissements dans les infrastructures sont actuellement en cours. L'aéroport international de Phu Quoc est en cours d'agrandissement avec pour objectif à long terme d'accueillir jusqu'à 50 millions de passagers par an.
Selon La Vinh Nam, Sun PhuQuoc Airways prévoit d'accroître rapidement sa flotte afin de soutenir la croissance de son réseau. D'ici la fin de l'année, la compagnie aérienne prévoit d'exploiter 28 avions monocouloirs et quatre Airbus A330 gros-porteurs, qui seront déployés sur des liaisons long-courriers, notamment vers la Russie et le Kazakhstan.
Au cours du premier semestre 2026, Sun PhuQuoc Airways exploitait huit liaisons intérieures et trois internationales, et prévoyait d'ajouter 15 destinations internationales d'ici la fin de l'année, portant ainsi son réseau international total à 18 liaisons. Malgré les tensions géopolitiques et les pénuries mondiales d'avions, La Vinh Nam a déclaré que les réservations restaient positives et que les livraisons d'appareils devraient se dérouler comme prévu. - VNA
Voir plus
Vietnam - Japon : lancement de cinq projets conjoints de recherche sur les semi-conducteurs
Cinq projets conjoints de recherche sur les semi-conducteurs ont été lancés entre le Vietnam et le Japon afin de promouvoir l'innovation, de renforcer l'autonomie technologique du Vietnam et d'approfondir la coopération scientifique et technologique entre les deux pays dans un domaine stratégique.
Khanh Hoa affirme ses ambitions de pôle majeur de l'économie maritime
Le plan de développement provincial pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050, ambitionne de faire de Khanh Hoa un grand pôle économique maritime du Vietnam.
Les exportations vietnamiennes d'engrais bondissent au premier semestre 2026
Les exportations vietnamiennes d'engrais ont généré des recettes de 933 millions de dollars, soit une progression spectaculaire de 52 % en volume et de 107 % en valeur par rapport à la même période de l'année précédente.
La réouverture de l'aéroport de Lien Khuong relance le tourisme à Lam Dong.
A partir du 19 août, l'aéroport international de Lien Khuong devrait accueillir en moyenne de 36 à 40 vols par jour, au service d'environ 6 800 passagers quotidiens, soit près de 1 000 voyageurs de plus qu'avant sa fermeture temporaire. Pour les quatre derniers mois de 2026, le nombre de passagers transitant par l'aéroport est estimé à environ 816 000.
Le potentiel du marché aérien vietnamien séduit les grands loueurs d'avions
À l'occasion du Salon aéronautique international de Farnborough, plusieurs grands loueurs d'avions ont réaffirmé leur confiance dans le potentiel de croissance du marché aérien vietnamien, tandis que Vietnam Airlines a conclu des accords portant sur la location de 19 Boeing 737 MAX 8.
Le premier lot de viande porcine tchèque officiellement importé au Vietnam
Le premier lot de viande porcine en provenance de République tchèque est officiellement arrivé au Vietnam le 21 juillet via le port de Hai Phong, marquant une nouvelle étape dans les échanges agroalimentaires entre les deux pays et ouvrant de nouvelles perspectives de coopération commerciale et d'investissement.
Le Vietnam et Singapour collaborent pour développer l’industrie des semi-conducteurs
La Quang Trung Software City Development Co. Ltd et l’Association de l’industrie des semi-conducteurs de Singapour (SSIA) ont signé un protocole d’accord (MoU) pour connecter l’écosystème des semi-conducteurs du Vietnam au réseau d’entreprises de semi-conducteurs de Singapour et à la région.
Le CPTPP confirme son rôle de moteur du libre-échange
Selon les experts, le potentiel de coopération commerciale et d’investissement entre les membres du CPTPP et l’Union européenne (UE) demeure considérable.
La stabilité macroéconomique du Vietnam sera mise à l’épreuve au 2e semestre
Selon un rapport de HSBC Vietnam, l’économie vietnamienne s’est trouvée dans une situation relativement favorable au cours des six premiers mois de l’année, avec une croissance du PIB de 8,18 % – le taux de croissance semestriel le plus élevé de ces dernières années – grâce à la synergie des principaux moteurs de croissance. Cependant, le rythme rapide de la croissance a également fragilisé les équilibres macroéconomiques.
Hanoï accélère la construction de son écosystème des semi-conducteurs
La présence de projets de grande envergure confirme le rôle croissant de Hanoï dans l’industrie des semi-conducteurs. La capitale cherche non seulement à attirer les investissements, mais aussi à renforcer les liens entre l’État, les entreprises, les instituts de recherche et les établissements d'enseignement supérieur afin de soutenir le développement de ce secteur.
Dak Lak : une première édition provinciale pour le festival du durian en août prochain
Le premier festival du durian de Dak Lak ambitionne non seulement de faire promotion de la marque de durian local, mais aussi de développer le tourisme agricole, le tourisme expérientiel tout en valorisant l'identité culturelle de Dak Lak.
Les entreprises chinoises envisagent leur expansion au Vietnam
L’agriculture moderne, les énergies nouvelles, l’industrie manufacturière, la protection de l’environnement et le développement urbain sont considérés comme les domaines les plus prometteurs pour de futurs accords.
Le secteur pétrolier, moteur de l’économie maritime
Près de huit ans après l’adoption de la stratégie nationale pour le développement durable de l’économie maritime, le secteur pétrolier vietnamien affiche des résultats solides en matière de production, de recettes et d’investissement. Face aux nouveaux défis énergétiques, les experts plaident toutefois pour un cadre juridique plus adapté afin d’accompagner la diversification du secteur et de renforcer sa contribution à la croissance.
Le Vietnam gravit les échelons de la chaîne d’approvisionnement mondiale
Le choix continu du Vietnam par les acheteurs internationaux comme destination d’approvisionnement témoigne de la place croissante du pays dans les chaînes d’approvisionnement internationales.
Le Vietnam se dote d’une stratégie de transformation numérique pour 2026-2030
Le Vietnam ambitionne de devenir une nation numérique développée, où la transformation numérique est mise en œuvre de manière globale dans tous les secteurs et constitue le principal modèle de développement du pays.
Cap sur les exportations au second semestre 2026
Le Vietnam aborde le second semestre avec l'objectif de porter ses exportations à 550 milliards de dollars, soutenu par la dynamique de ses secteurs phares et les politiques gouvernementales.
Le Vietnam et Central Retail renforcent la promotion des produits vietnamiens
La ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et le groupe Central Retail poursuivent leur coopération pour promouvoir les produits vietnamiens à l’étranger, à travers notamment la huitième Semaine des produits vietnamiens en Thaïlande et Vietnam International Sourcing 2026.
Le Vietnam renforce les liens entre le CPTPP et l’UE
Le Forum Canada–Vietnam 2026, organisé le 20 juillet à Hô Chi Minh-Ville en marge de la troisième réunion des hauts fonctionnaires du CPTPP (SOM3), a mis l’accent sur le renforcement de la coopération entre le CPTPP et l’Union européenne afin d’accroître la résilience économique, de consolider les chaînes d’approvisionnement et de promouvoir un commerce fondé sur des règles.
Le Centre financier international du Vietnam accélère la concrétisation des investissements
Près de six mois après son entrée en service, le Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC) a déjà enregistré plus de 21 milliards de dollars d'engagements d'investissement, témoignant de la confiance internationale croissante dans l'ambition du Vietnam de devenir une place financière régionale.
Le textile-habillement résiste aux turbulences du marché mondial
Pour atteindre l’objectif annuel d’exportation fixé à 48 milliards de dollars, les entreprises textiles vietnamiennes doivent poursuivre leurs efforts d’optimisation de la gouvernance, d’amélioration de la productivité, d’élargissement des capacités de production et d’accélération des exportations.