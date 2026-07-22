Sun PhuQuoc Airways ouvre une liaison avec la Thaïlande



Bangkok, 22 juillet (VNA) – La Thaïlande est devenue la sixième destination internationale de la nouvelle compagnie aérienne vietnamienne Sun PhuQuoc Airways. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie d'expansion internationale ambitieuse, la compagnie visant à positionner l'île de Phu Quoc comme un nouveau hub régional pour le tourisme et les vols de correspondance, ont rapporté les médias locaux le 22 juillet.



Lors de l'inauguration récente de la liaison avec Bangkok, La Vinh Nam, directeur commercial adjoint de la compagnie, a déclaré que Sun PhuQuoc Airways, compagnie aérienne à service complet appartenant au groupe vietnamien Sun Group, considère la Thaïlande comme un partenaire important pour la promotion du tourisme bilatéral et l'attraction de passagers en transit international, et non comme un concurrent.



Il a ajouté que la compagnie prévoit de lancer des vols quotidiens entre Bangkok et Phu Quoc le mois prochain, faisant de la capitale thaïlandaise sa sixième destination internationale après Taipei, Chengdu et Hong Kong (Chine), Séoul (République de Corée) et Singapour.



Sun PhuQuoc Airways a débuté ses opérations fin 2018, son principal hub étant l'aéroport international de Phu Quoc. La compagnie aérienne ambitionne de tirer profit de la demande croissante de voyages entre Bangkok et l'île touristique vietnamienne de Phu Quoc, un marché actuellement desservi principalement par des compagnies low-cost.



La stratégie d'expansion de la compagnie est étroitement liée au développement de Phu Quoc en tant que plaque tournante régionale de l'aviation et du tourisme. L'île se prépare également à accueillir le Sommet des dirigeants économiques de l'APEC en 2027, et d'importants investissements dans les infrastructures sont actuellement en cours. L'aéroport international de Phu Quoc est en cours d'agrandissement avec pour objectif à long terme d'accueillir jusqu'à 50 millions de passagers par an.



Selon La Vinh Nam, Sun PhuQuoc Airways prévoit d'accroître rapidement sa flotte afin de soutenir la croissance de son réseau. D'ici la fin de l'année, la compagnie aérienne prévoit d'exploiter 28 avions monocouloirs et quatre Airbus A330 gros-porteurs, qui seront déployés sur des liaisons long-courriers, notamment vers la Russie et le Kazakhstan.



Au cours du premier semestre 2026, Sun PhuQuoc Airways exploitait huit liaisons intérieures et trois internationales, et prévoyait d'ajouter 15 destinations internationales d'ici la fin de l'année, portant ainsi son réseau international total à 18 liaisons. Malgré les tensions géopolitiques et les pénuries mondiales d'avions, La Vinh Nam a déclaré que les réservations restaient positives et que les livraisons d'appareils devraient se dérouler comme prévu. - VNA

Nguyễn Thị Vân Hà