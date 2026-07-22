AMM-59 : le Vietnam propose trois priorités pour renforcer le partenariat ASEAN-Japon

Manille (VNA) – Dans le cadre de la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-59) et des réunions connexes, le membre du Bureau politique et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a participé le 22 juillet à Manille, aux Philippines, à la Réunion des ministres des Affaires étrangères ASEAN-Japon.



La réunion, coprésidée par le ministre singapourien des Affaires étrangères, en qualité de coordinateur des relations ASEAN-Japon, et son homologue japonais, a réuni les ministres des Affaires étrangères ainsi que de hauts responsables des pays membres de l'ASEAN.



Les ministres ont souligné que les relations ASEAN-Japon continuaient de se développer sur la base d'un partenariat de longue date, fondé sur l'égalité, la confiance, le respect mutuel et une coopération concrète. Ils ont réaffirmé leur volonté commune de promouvoir une architecture régionale ouverte, transparente, inclusive, fondée sur le droit international et centrée sur l'ASEAN. Les pays de l'ASEAN ont, en outre, salué le Japon comme l'un de leurs partenaires les plus fiables, ayant apporté des contributions substantielles au développement des États membres et de la région.



Le ministre japonais des Affaires étrangères, Motegi Toshimitsu, a réaffirmé l'engagement durable de son pays envers l'ASEAN dans l'esprit du partenariat « de cœur à cœur ». Il a réitéré le soutien du Japon à l'unité et au rôle central de l'ASEAN, à la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l'ASEAN à l'horizon 2045 ainsi qu'à l'approfondissement du Partenariat stratégique global ASEAN-Japon.



Le Japon poursuivra également son appui au renforcement des capacités de l'ASEAN dans des domaines tels que la sécurité maritime, la sécurité énergétique et alimentaire, la lutte contre la criminalité transnationale, le développement de l'intelligence artificielle (IA), la transformation numérique, les échanges entre les peuples et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.



Les ministres sont convenus d'intensifier la coopération en matière de sécurité maritime, de cybersécurité et de réponse aux défis sécuritaires non traditionnels à travers les mécanismes dirigés par l'ASEAN. Sur le plan économique, les deux parties se sont engagées à promouvoir l'intégration régionale en mettant en œuvre efficacement, puis en modernisant, des accords commerciaux tels que l'Accord de partenariat économique global ASEAN-Japon (AJCEP) et le Partenariat économique régional global (RCEP).



L'ASEAN a également salué le soutien du Japon à la transformation numérique, à la sécurité énergétique et à la lutte contre le changement climatique à travers des initiatives telles que la Communauté asiatique pour des émissions nettes nulles (AZEC), l'Initiative de co-création ASEAN-Japon sur l'intelligence artificielle et le Fonds d'intégration Japon-ASEAN (JAIF 3.0).



Prenant la parole lors de la réunion, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a souligné que, dans un contexte marqué par de profondes mutations géopolitiques et géoéconomiques, le partenariat ASEAN-Japon servait non seulement les intérêts des deux parties, mais contribuait également au renforcement d'une architecture régionale ouverte, transparente, inclusive et fondée sur des règles.



À cette occasion, il a proposé trois priorités stratégiques afin de donner un nouvel élan à la coopération ASEAN-Japon.



La première consiste à renforcer la coopération pour consolider la sécurité et accroître la résilience économique, en mettant l'accent sur les chaînes d'approvisionnement, les minerais critiques, les infrastructures numériques, les semi-conducteurs et la sécurité énergétique.



La deuxième vise à promouvoir la co-création d'une économie numérique sûre, en s'appuyant sur les atouts technologiques et les capacités d'innovation du Japon pour mettre en œuvre efficacement l'Initiative de co-création ASEAN-Japon sur l'intelligence artificielle, le Corridor numérique de la stratégie FOIP (Indo-Pacifique libre et ouvert) ainsi que la Convention de Hanoï sur la lutte contre la cybercriminalité.



La troisième priorité porte sur le renforcement de la coopération en faveur d'un avenir vert et du développement durable, notamment à travers l'élargissement des partenariats dans les domaines des énergies renouvelables, des réseaux électriques intelligents et des infrastructures durables. Le ministre a également appelé à valoriser les initiatives AZEC 2.0 et POWERR Asia afin de renforcer la sécurité énergétique et d'accélérer la transition vers une économie verte à faibles émissions.



Abordant les questions régionales et internationales, Lê Hoài Trung a salué le soutien du Japon aux efforts de l'ASEAN visant à renforcer la coopération et les capacités maritimes de l'Association. Il a souligné que l'ASEAN et le Japon partageaient un intérêt commun à préserver la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté, ainsi que la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale et dans les autres espaces maritimes. Il a, enfin, réaffirmé l'importance du respect du droit international, en particulier de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).- VNA

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