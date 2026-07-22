Le Vietnam affirme considérer le Japon comme partenaire stratégique de premier plan

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Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, qui a reçu mercredi 22 juillet à Hanoi le secrétaire général par intérim du Parti libéral-démocrate (PLD, au pouvoir), Hagiuda Koichi, a plaidé pour l’approfondissement du partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Japon.

Le législateur suprême a félicité le PLD pour son récent succès aux élections législatives japonaises, et a adressé ses meilleurs sentiments à la Première ministre japonaise Takaichi Sanae ainsi qu’aux dirigeants des deux chambres de la Diète du Japon.​

Le Vietnam considère constamment le Japon comme l’un de ses partenaires stratégiques les plus importants et à long terme, a-t-il déclaré à son hôte, saluant le rôle de premier plan joué par le PLD dans la promotion des relations bilatérales au fil des ans.

Il a exprimé l’espoir que le Vietnam et le PLD continueraient de renforcer leurs échanges afin de consolider la confiance politique et de développer davantage le partenariat stratégique global Vietnam-Japon de manière substantielle et efficace.

Il a souligné que les deux parties devraient coordonner étroitement leurs efforts pour mettre en œuvre les accords conclus lors de la visite officielle de la Première ministre japonaise Takaichi Sanae au Vietnam en mai 2026, en veillant à ce que les accords de haut niveau se traduisent par une coopération tangible.

L’Assemblée nationale du Vietnam, a-t-il déclaré, continuera de soutenir et de superviser la mise en œuvre des engagements bilatéraux, tout en améliorant le cadre juridique afin de faciliter la coopération dans divers secteurs.

​Renforcement de la coopération dans les domaines stratégiques

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân recevant le secrétaire général par intérim du Parti libéral-démocrate, Hagiuda Koichi, à Hanoi, le 22 juillet. Photo : VNA

Soulignant la dynamique positive des relations bilatérales, le président Trân Thanh Mân a déclaré que le Vietnam et le Japon disposaient encore d’un potentiel important pour développer leur coopération dans les domaines correspondant aux atouts et aux intérêts des deux pays.

Il a remercié le Japon pour son soutien constant au développement socio-économique du Vietnam, à la construction d’infrastructures, aux réformes juridiques et institutionnelles et au développement des ressources humaines, notant que de nombreux projets d’aide publique au développement (APD) financés par le Japon sont devenus des symboles durables de la coopération bilatérale.

Le législateur suprême a proposé de maintenir des échanges réguliers de haut niveau et de renforcer la coopération entre les parlementaires, notamment les jeunes et les femmes, ainsi qu’avec les membres du PLD.

Il a également appelé à une collaboration renforcée sur les grands projets stratégiques liés à la transformation numérique, à la transition verte, à l’intelligence artificielle (IA), au développement des semi-conducteurs et aux infrastructures.

En outre, il a encouragé le maintien du soutien aux échanges entre les peuples, à la coopération culturelle et aux partenariats locaux, notamment à travers des activités telles que le Festival Vietnam-Japon organisé dans les deux pays, le deuxième Forum de coopération locale Vietnam-Japon prévu à Huê au début septembre 2026 et les Échanges culturels Vietnam-Japon à Cân Tho à la fin septembre 2026.

Le Japon réaffirme son soutien au renforcement des liens​

Pour sa part, Hagiuda Koichi a félicité le Vietnam pour la réussite du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, qui s’est tenu en début d’année, et pour la formation de sa nouvelle direction à la suite de ce congrès.

​Il a également remercié le Vietnam pour l’accueil chaleureux réservé à la délégation multipartite de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon-Vietnam, conduite par Mme Obuchi Yuko, lors de sa visite en août 2025.​

Se félicitant de son retour au Vietnam après sa précédente visite en 2023, qui avait marqué le 50e anniversaire des relations diplomatiques, Hagiuda Koichi a réaffirmé le ferme soutien du PLD et de la Diète du Japon à un renforcement concret et global de la coopération avec le Vietnam.

Il a souligné l’importance que le Japon accorde aux relations bilatérales et sa volonté d’accompagner le Vietnam dans la poursuite de son autonomie stratégique et de ses objectifs de développement à long terme.​

Hagiuda Koichi a également mis en lumière le rôle crucial des parlements des deux pays dans la promotion des relations bilatérales et a proposé de renforcer les échanges entre les groupes parlementaires d’amitié, ainsi que de mettre en place un mécanisme de partage régulier d’informations entre les deux partis au pouvoir.​

Il a réaffirmé le soutien du Japon à la mise en œuvre d’un programme d’APD de nouvelle génération, au renforcement de la coopération en matière de sécurité économique, de transition verte et d’intelligence artificielle, ainsi qu’à la création continue de conditions favorables aux quelque 700.000 citoyens vietnamiens résidant, étudiant et travaillant au Japon.​

Le Vietnam et le Japon ont élevé leurs relations au rang de Partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde en 2023. Depuis, la coopération s’est étendue à la politique, l’économie, l’investissement, la science et la technologie, la transformation numérique, la croissance verte, l’éducation, le travail et les échanges populaires.​

Le Japon est l’un des principaux partenaires économiques du Vietnam, figurant parmi ses plus importants bailleurs de fonds d’APD, ses principaux investisseurs étrangers et ses partenaires commerciaux clés. Les deux pays renforcent également leur coopération dans des secteurs émergents tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, la transformation numérique, la résilience des chaînes d’approvisionnement et le développement de ressources humaines hautement qualifiées, témoignant d’un engagement commun à bâtir un partenariat plus résilient et tourné vers l’avenir. – VNA

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