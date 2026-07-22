Politique

Le Vietnam affirme considérer le Japon comme partenaire stratégique de premier plan

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a affirmé que Vietnam considère constamment le Japon comme l’un de ses partenaires stratégiques les plus importants et à long terme, saluant le rôle de premier plan joué par le Parti libéral-démocrate dans la promotion des relations bilatérales au fil des ans.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân (à droite), serre la main du secrétaire général par intérim du Parti libéral-démocrate, Hagiuda Koichi, à Hanoi, le 22 juillet. Photo : VNA
Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân (à droite), serre la main du secrétaire général par intérim du Parti libéral-démocrate, Hagiuda Koichi, à Hanoi, le 22 juillet. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, qui a reçu mercredi 22 juillet à Hanoi le secrétaire général par intérim du Parti libéral-démocrate (PLD, au pouvoir), Hagiuda Koichi, a plaidé pour l’approfondissement du partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Japon.

Le législateur suprême a félicité le PLD pour son récent succès aux élections législatives japonaises, et a adressé ses meilleurs sentiments à la Première ministre japonaise Takaichi Sanae ainsi qu’aux dirigeants des deux chambres de la Diète du Japon.​

Le Vietnam considère constamment le Japon comme l’un de ses partenaires stratégiques les plus importants et à long terme, a-t-il déclaré à son hôte, saluant le rôle de premier plan joué par le PLD dans la promotion des relations bilatérales au fil des ans.

Il a exprimé l’espoir que le Vietnam et le PLD continueraient de renforcer leurs échanges afin de consolider la confiance politique et de développer davantage le partenariat stratégique global Vietnam-Japon de manière substantielle et efficace.

Il a souligné que les deux parties devraient coordonner étroitement leurs efforts pour mettre en œuvre les accords conclus lors de la visite officielle de la Première ministre japonaise Takaichi Sanae au Vietnam en mai 2026, en veillant à ce que les accords de haut niveau se traduisent par une coopération tangible.

L’Assemblée nationale du Vietnam, a-t-il déclaré, continuera de soutenir et de superviser la mise en œuvre des engagements bilatéraux, tout en améliorant le cadre juridique afin de faciliter la coopération dans divers secteurs.

​Renforcement de la coopération dans les domaines stratégiques

tran-thanh-man.jpg
Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân recevant le secrétaire général par intérim du Parti libéral-démocrate, Hagiuda Koichi, à Hanoi, le 22 juillet. Photo : VNA

Soulignant la dynamique positive des relations bilatérales, le président Trân Thanh Mân a déclaré que le Vietnam et le Japon disposaient encore d’un potentiel important pour développer leur coopération dans les domaines correspondant aux atouts et aux intérêts des deux pays.

Il a remercié le Japon pour son soutien constant au développement socio-économique du Vietnam, à la construction d’infrastructures, aux réformes juridiques et institutionnelles et au développement des ressources humaines, notant que de nombreux projets d’aide publique au développement (APD) financés par le Japon sont devenus des symboles durables de la coopération bilatérale.

Le législateur suprême a proposé de maintenir des échanges réguliers de haut niveau et de renforcer la coopération entre les parlementaires, notamment les jeunes et les femmes, ainsi qu’avec les membres du PLD.

Il a également appelé à une collaboration renforcée sur les grands projets stratégiques liés à la transformation numérique, à la transition verte, à l’intelligence artificielle (IA), au développement des semi-conducteurs et aux infrastructures.

En outre, il a encouragé le maintien du soutien aux échanges entre les peuples, à la coopération culturelle et aux partenariats locaux, notamment à travers des activités telles que le Festival Vietnam-Japon organisé dans les deux pays, le deuxième Forum de coopération locale Vietnam-Japon prévu à Huê au début septembre 2026 et les Échanges culturels Vietnam-Japon à Cân Tho à la fin septembre 2026.

Le Japon réaffirme son soutien au renforcement des liens​

Pour sa part, Hagiuda Koichi a félicité le Vietnam pour la réussite du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, qui s’est tenu en début d’année, et pour la formation de sa nouvelle direction à la suite de ce congrès.

​Il a également remercié le Vietnam pour l’accueil chaleureux réservé à la délégation multipartite de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon-Vietnam, conduite par Mme Obuchi Yuko, lors de sa visite en août 2025.​

Se félicitant de son retour au Vietnam après sa précédente visite en 2023, qui avait marqué le 50e anniversaire des relations diplomatiques, Hagiuda Koichi a réaffirmé le ferme soutien du PLD et de la Diète du Japon à un renforcement concret et global de la coopération avec le Vietnam.

Il a souligné l’importance que le Japon accorde aux relations bilatérales et sa volonté d’accompagner le Vietnam dans la poursuite de son autonomie stratégique et de ses objectifs de développement à long terme.​

Hagiuda Koichi a également mis en lumière le rôle crucial des parlements des deux pays dans la promotion des relations bilatérales et a proposé de renforcer les échanges entre les groupes parlementaires d’amitié, ainsi que de mettre en place un mécanisme de partage régulier d’informations entre les deux partis au pouvoir.​

Il a réaffirmé le soutien du Japon à la mise en œuvre d’un programme d’APD de nouvelle génération, au renforcement de la coopération en matière de sécurité économique, de transition verte et d’intelligence artificielle, ainsi qu’à la création continue de conditions favorables aux quelque 700.000 citoyens vietnamiens résidant, étudiant et travaillant au Japon.​

Le Vietnam et le Japon ont élevé leurs relations au rang de Partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde en 2023. Depuis, la coopération s’est étendue à la politique, l’économie, l’investissement, la science et la technologie, la transformation numérique, la croissance verte, l’éducation, le travail et les échanges populaires.​

Le Japon est l’un des principaux partenaires économiques du Vietnam, figurant parmi ses plus importants bailleurs de fonds d’APD, ses principaux investisseurs étrangers et ses partenaires commerciaux clés. Les deux pays renforcent également leur coopération dans des secteurs émergents tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, la transformation numérique, la résilience des chaînes d’approvisionnement et le développement de ressources humaines hautement qualifiées, témoignant d’un engagement commun à bâtir un partenariat plus résilient et tourné vers l’avenir. – VNA

source
#président de l’Assemblée nationale du Vietnam #Trân Thanh Mân #secrétaire général par intérim du Parti libéral-démocrate #Hagiuda Koichi #partenariat stratégique global Vietnam-Japon
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung (droite) et Hagiuda Koichi, secrétaire général par intérim du Parti libéral-démocrate (PLD) du Japon. Photo: VNA

Approfondir le Partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Japon

Le Vietnam et le Japon entendent consolider leur Partenariat stratégique global en intensifiant les échanges politiques, la coopération entre leurs partis au pouvoir et la mise en œuvre des accords conclus par leurs dirigeants. Lors d'une rencontre à Hanoï avec Hagiuda Koichi, secrétaire général par intérim du Parti libéral-démocrate (PLD) du Japon, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a réaffirmé la volonté de Hanoï d'approfondir les relations bilatérales dans les domaines clés, notamment l'économie, la transition numérique, la transition verte et la sécurité énergétique.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Vietnam-Japon : les deux partis au pouvoir veulent approfondir leur partenariat

Le Vietnam et le Japon souhaitent renforcer les relations entre leurs partis au pouvoir afin de soutenir la mise en œuvre du Partenariat stratégique global, avec un accent particulier sur la coopération dans les technologies de pointe, l'innovation, la transformation numérique et les échanges entre collectivités locales et parlementaires.

Voir plus

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, offre de l’encens en hommage aux héros tombés pour l’indépendance du pays, au parc Lê Thi Riêng, à Hô Chi Minh-Ville, le 17 juillet 2026. Photo: VNA

Le leader suprême rend hommage aux sacrifices et aux contributions à la nation

Où qu’ils reposent, les disparus font désormais partie intégrante du paysage national, symbolisant les montagnes et les rivières de la nation, comme des étoiles qui guident le pays vers l’indépendance, le socialisme et l’aspiration à un Vietnam prospère et heureux. Les fondements les plus solides et les plus durables de la révolution vietnamienne constituent le socle des réussites, du potentiel, du rayonnement et du prestige international dont jouit aujourd’hui la nation.

Les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN à la cérémonie d'ouverture de la 59e réunion ministérielle des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-59). Photo : VNA

AMM-59 : Le Vietnam propose trois axes majeurs pour approfondir le partenariat stratégique global ASEAN-Chine

Le ministre des Affaires étrangères du Vietnam Le Hoai Trung a affirmé que les relations ASEAN-Chine comptaient parmi les partenariats les plus dynamiques et les plus complets de l'organisation. Il a également souligné la nécessité de mettre en œuvre efficacement le Plan d'action ASEAN-Chine 2026-2030 afin de renforcer la qualité et la portée stratégique du partenariat stratégique global entre les deux parties.

Ouverture du 3e Plénum du Parti du 14e mandat. Photo: VNA

Communiqué de presse sur la 3e journée de travail du 3e Plénum du Parti du 14e mandat

Dans la matinée, Tran Thanh Man, membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale, a présidé une séance discutant de deux projets. Le premier porte sur le bilan de la mise en œuvre de la Résolution n°36-NQ/TW du Comité central du Parti du 12e mandat. Le second concerne le bilande la mise en œuvre de la Résolution n°24-NQ/TW du Comité central du Parti du 11e mandat,

Le Premier ministre Le Minh Hung s'est entretenu pour la première fois par téléphone avec son homologue canadien, Mark Carney. Photo: VNA

Le Vietnam et le Canada visent à porter leurs relations à un niveau supérieur

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et son homologue canadien Mark Carney ont convenu, lors de leur premier entretien téléphonique le 21 juillet, de renforcer la coopération bilatérale et de préparer un relèvement du niveau des relations entre les deux pays, tout en réaffirmant leur attachement au multilatéralisme et à l'ordre international fondé sur le droit.

Les chefs de la diplomatie des États membres à l'ouverture de la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-59). Photo: VNA

AMM-59 : Le Vietnam formule quatre propositions pour renforcer la solidarité, la résilience et la connectivité de l’ASEAN

Réunis à Manille pour la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-59), les chefs de la diplomatie des États membres ont réaffirmé la priorité accordée au renforcement de l'unité, de la résilience et de la centralité de l'Association. À cette occasion, le Vietnam a présenté quatre propositions visant à consolider la solidarité, la résilience et la connectivité de l'ASEAN face aux défis régionaux et internationaux croissants.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, s'exprime. Photo: VNA

Le président de l’Assemblée nationale appelle à un nouveau modèle de gouvernance urbaine

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a présidé le 21 juillet une réunion consacrée à la mise en œuvre des mécanismes spécifiques accordés à Hô Chi Minh-Ville et à l'élaboration du projet de loi sur le développement urbain. Il a souligné que ce texte marquait une évolution importante, faisant passer la conception de la gestion étatique des villes à celle d'une gouvernance urbaine moderne orientée vers le développement.

Le Premier ministre Le Minh Hung remet les décisions à Nguyen Tien Hai, ministre de l'Intérieur par intérim, et à Nguyen Hoai Anh, vice-ministre permanent des Affaires ethniques et religieuses. Photo: VNA

Le Premier ministre préside la cérémonie de publication de décisions relatives à des nominations

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a présidé le 21 juillet une cérémonie de publication de plusieurs décisions relatives à des nominations de hauts responsables. À cette occasion, Nguyen Tien Hai a été chargé d'assurer les fonctions de ministre de l'Intérieur par intérim, tandis que Nguyen Hoai Anh a été nommé vice-ministre permanent du ministère des Affaires ethniques et religieuses. Le chef du gouvernement a appelé les nouveaux responsables à prendre rapidement leurs fonctions afin de mettre en œuvre les priorités du gouvernement pour le second semestre 2026.

Le président du Conseil théorique central du Vietnam, Nguyên Xuân Thang (droite) remet un cadeau au secrétaire général par intérim du PLD du Japon, Koichi Hagiuda. Photo: VNA

Renforcement des échanges théoriques et politiques entre le PCV et le PLD du Japon

À Hanoï, le président du Conseil théorique central du Vietnam, Nguyen Xuan Thang, a reçu une délégation du Parti libéral-démocrate (PLD) du Japon, conduite par son secrétaire général par intérim, Koichi Hagiuda. Les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer les échanges théoriques et les concertations sur les politiques afin d'approfondir le Partenariat stratégique global Vietnam-Japon.

Dialogue entre les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN et la Commission intergouvernementale de l’ASEAN sur les droits de l’homme (AICHR). Photo: ministère des Affaires étrangères

AMM-59 : le Vietnam réaffirme son engagement pour les droits de l'homme

Le Vietnam a réaffirmé son attachement à la promotion des droits de l’homme, à la non-prolifération nucléaire et au renforcement de la coopération régionale lors des réunions de l’ASEAN organisées dans le cadre de la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM-59), à Manille.

Séance de travail entre le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Le Manh Hung et le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick. Photo : moit.gov.vn

Le Vietnam et les États-Unis renforcent leur partenariat économique

À l’occasion de sa visite de travail aux États-Unis, le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Le Manh Hung, a rencontré plusieurs hauts responsables américains afin de promouvoir la coopération économique et commerciale bilatérale et de faire avancer plusieurs dossiers d’intérêt commun.

L'article a été publié sur la page Facebook officielle du Pathet Lao. (Photo publiée par VNA)

Les relations privilégiées Vietnam-Laos vont s'approfondir avec le temps

Pathet Lao, journal de l'Agence de presse lao, a publié un éditorial retraçant l'évolution des liens d'amitié, de solidarité, de coopération et de cohésion stratégique unissant les deux partis, États et peuples du Laos et du Vietnam, à l'occasion du 49e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération bilatéral.