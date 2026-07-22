Politique

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères rencontre son homologue australienne

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, et son homologue australienne, Penny Wong, ont réaffirmé le 22 juillet leur volonté d'approfondir le Partenariat stratégique global entre les deux pays et de renforcer leur coordination sur les questions régionales et internationales.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, et son homologue australienne, Penny Wong. Photo : VNA
Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, et son homologue australienne, Penny Wong. Photo : VNA

Manille (VNA) – En marge de la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-59) et des réunions connexes, le membre du Bureau politique et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a rencontré, le 22 juillet à Manille des Philippines, la ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong.

Les deux ministres se sont félicités de la dynamique positive et des progrès importants enregistrés dans le Partenariat stratégique global Vietnam-Australie. Dans un contexte régional et international marqué par de nombreuses incertitudes, ils ont souligné l'importance de maintenir des échanges réguliers afin de partager leurs évaluations, de coordonner leurs positions et leurs actions, et de contribuer au renforcement de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région.

Les deux parties sont convenues de poursuivre une étroite coordination en vue des prochaines visites et rencontres de haut niveau, tout en approfondissant la coopération dans les domaines prioritaires, notamment les sciences et les technologies, l'éducation et la formation, le renforcement de la résilience économique ainsi que la facilitation des projets de coopération au développement.

Les deux ministres ont salué les échanges en cours entre les organismes compétents concernant l'organisation éventuelle d'un événement consacré à la coopération scientifique et technologique, proposé par le Vietnam. Ils ont estimé qu'une telle initiative contribuerait à renforcer les liens entre les instituts de recherche, les universités et les entreprises des deux pays.

Sur les plans régional et multilatéral, les deux responsables sont convenus d'intensifier leur coordination au sein des mécanismes dirigés par l'ASEAN ainsi qu'aux Nations unies et dans d'autres enceintes multilatérales.

La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a salué le succès du Forum sur l'avenir de l'ASEAN et réaffirmé le soutien de son pays aux efforts de l'ASEAN pour renforcer son unité, préserver son rôle central et accroître sa contribution à la paix, à la stabilité et à la coopération régionales. Elle a également souligné l'importance de la prévention des conflits dans le contexte actuel.

Évoquant plusieurs questions régionales et internationales, les deux ministres ont réaffirmé leur soutien aux positions communes de l'ASEAN et insisté sur la nécessité de préserver la paix, la sécurité, la stabilité, ainsi que la liberté de navigation et de survol, de régler les différends par des moyens pacifiques conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Ils ont également exprimé leur soutien aux efforts de l'ASEAN en faveur de l'élaboration d'un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace, substantiel et conforme au droit international ainsi qu'à la CNUDM de 1982. - VNA

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#CPTPP #NQ 59 #Vietnam #Australie #AMM-59
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