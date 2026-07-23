Politique

Le Vietnam d'après-guerre vu par un journaliste argentin

D'une longueur de près de 250 pages en espagnol, le livre du chercheur et journaliste argentin Gastón Fiord est considéré comme la première étude approfondie réalisée par un chercheur sud-américain sur le parcours de réunification, de reconstruction et de développement du Vietnam après 1975.

Chercheur et journaliste argentin Gastón Fiord. Photo: VNA
Chercheur et journaliste argentin Gastón Fiord. Photo: VNA

Buenos Aires (VNA) - Comment le Vietnam est-il passé d'un pays ravagé par la guerre, soumis à l'embargo et à une crise économique, à l'une des économies les plus dynamiques d'Asie ? C'est la question centrale du livre « Vietnam, Proceso de Reunificación » (Vietnam - Le processus de réunification du pays) récemment publié par le chercheur et journaliste argentin Gastón Fiorda.

D'une longueur de près de 250 pages en espagnol, cet ouvrage est considéré comme la première étude approfondie réalisée par un chercheur sud-américain sur le parcours de réunification, de reconstruction et de développement du Vietnam après 1975.

S'exprimant lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA), Gastón Fiorda a expliqué que, contrairement aux travaux occidentaux axés sur la guerre, son livre s'intéresse à la période complexe de l'après-guerre, marquée par la guérison des blessures, la reconstruction économique et le lancement de la politique du Doi Moi (Renouveau).

Fruit de près de sept ans de recherches doctorales, l'ouvrage a bénéficié de l'appui d'organisations des deux pays, dont les ambassades respectives, l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (VUFO) et l’Université des sciences sociales et humaines, relevant de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï. Fin 2023, l'auteur a effectué une mission de recherche au Vietnam, consultant de nombreuses archives officielles et interrogeant des témoins à Hanoi, Hue, Dien Bien Phu et Ho Chi Minh-Ville.

L'étude se concentre sur la période allant de la Libération du Sud (30 avril 1975) au 6e Congrès national du Parti communiste du Vietnam en 1986. Pour restituer ces onze années décisives, l'auteur a interrogé plus de 20 anciens combattants, Héros des Forces armées et cadres révolutionnaires, tout en analysant les documents officiels et la presse de l'époque.

Le journaliste argentin a indiqué que sa motivation résidait dans le désir de comprendre comment un pays lourdement endommagé, a pu devenir une économie dynamique reconnue internationalement. Il a souligné son souhait de faire entendre la voix des Vietnamien(ne)s auprès du public hispanophone, comblant ainsi une lacune documentaire en Amérique latine.

L'ouvrage combine l'analyse documentaire et les récits personnels. L'auteur a évoqué des moments marquants, comme l'histoire d'un combattant réanimé juste avant son inhumation temporaire lors d'une pluie battante, ou son entretien avec l'ancienne vice-présidente Truong My Hoa et d'autres anciens prisonniers de Con Dao, frappé par leur résilience. Ses rencontres avec des victimes de l'agent orange ont également illustré la persistance des séquelles de la guerre.

S’agissant sur le Parti communiste du Vietnam, Gastón Fiorda a souligné la cohérence des orientations depuis 1930, rappelant son rôle clé dans les grands jalons historiques, de la Révolution d'Août 1975 à la reconstruction nationale. Selon lui, le plus grand défi a débuté après 1975 avec la réunification de deux régions aux réalités socioéconomiques différentes, dans un contexte d'embargo et d'inflation. L'auteur s'est dit impressionné par la capacité d'adaptation du Parti, illustrée par le lancement du Doi Moi en 1986.

L’Université des sciences sociales et humaines a confirmé qu'il s'agissait du premier projet doctoral latino-américain accompagné par l'établissement sur ce sujet. L'auteur espère que ce livre offrira au public hispanophone une vision globale du Vietnam moderne tout en renforçant les liens académiques entre le Vietnam, l'Argentine et l'Amérique latine. -VNA

#Doi Moi en 1986 #Argentine #Parti communiste du Vietnam
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