Vietnam et Chine renforcent leur coopération bilatérale

Manille, 22 juillet (VNA) – Le Hoai Trung, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste du Vietnam et ministre des Affaires étrangères, a rencontré Wang Yi, membre du Bureau politique, directeur du Bureau de la Commission des affaires étrangères du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et ministre des Affaires étrangères de Chine, à Manille, aux Philippines, le 22 juillet, en marge de la 59e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-59) et des réunions connexes.
Les deux ministres se sont félicités du développement positif et concret du partenariat stratégique global de coopération Vietnam-Chine. Ils ont souligné que la visite du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, en Chine en avril dernier, ainsi que les récents entretiens téléphoniques entre les Premiers ministres des deux pays, ont donné un nouvel élan aux relations bilatérales, contribuant à renforcer la confiance politique et à promouvoir la coopération dans divers domaines.
Wang Yi a remercié les hauts dirigeants vietnamiens pour leurs marques de sympathie suite aux récentes inondations en Chine. Il a réaffirmé l'importance que la Chine accorde à ses relations avec le Vietnam et son soutien au pays dans la réalisation de ses objectifs de développement pour cette nouvelle étape.
Il a souligné que, en tant que pays socialistes voisins et nations en développement, la Chine et le Vietnam doivent continuer à renforcer leur solidarité, leur coopération et leur soutien mutuel dans un contexte international complexe, tout en œuvrant ensemble à la sauvegarde des intérêts légitimes des pays en développement et en contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.
De son côté, Le Hoai Trung a salué le soutien de la Chine au développement national du Vietnam, affirmant que le Vietnam considère le développement de ses relations avec la Chine comme une nécessité objective, un choix stratégique et une priorité absolue de sa politique étrangère.
Il a exprimé l'espoir que les deux parties renforceront leurs échanges et partageront leurs expériences, notamment en ce qui concerne les pratiques chinoises en matière de renouvellement des modèles de croissance, de progrès scientifique et technologique, de promotion de l'innovation et d'accélération de la transition écologique.
Les deux ministres sont convenus de poursuivre la mise en œuvre rigoureuse et efficace des orientations communes importantes définies par les plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays. Promouvoir le rôle stratégique des échanges de haut niveau et faire progresser la construction de la communauté d'avenir partagé Chine-Vietnam de portée stratégique, de manière toujours plus concrète et approfondie, conformément aux « six grandes orientations ».
Ils sont convenus de poursuivre l'organisation de visites et de réunions de haut niveau, de renforcer les relations entre les deux Partis et les deux États, et d'utiliser efficacement les mécanismes d'échange et de coopération existants, notamment le Comité directeur pour la coopération bilatérale et le Dialogue stratégique « 3+3 » sur la diplomatie, la défense et la sécurité publique.
Les deux ministres ont également convenu de renforcer la connectivité des stratégies de développement et d'améliorer la qualité et l'efficacité de la coopération dans les domaines économique, commercial, de l'investissement, des infrastructures, des sciences et technologies, de l'éducation et de la formation, ainsi que des échanges humains, tout en promouvant une coopération plus équilibrée, durable, inclusive et mutuellement avantageuse.
Le Hoai Trung a proposé que la Chine ouvre davantage son marché aux produits vietnamiens, en particulier aux produits agricoles, facilite les activités des entreprises des deux pays et permette au Vietnam d'être le pays vedette des « Activités d'exportation vers la Chine : un grand marché partagé ».
Wang Yi a profité de cette occasion pour inviter les dirigeants vietnamiens à participer à la réunion des dirigeants économiques de l'APEC de 2026 en Chine.
Le Hoai Trung a exprimé sa satisfaction et sa confiance quant à la réussite de l'organisation par la Chine de l'Année de l'APEC 2026. Il a également félicité la Chine pour le succès de la Conférence mondiale sur l'intelligence artificielle à Shanghai.
Les deux ministres ont souligné l'importance de promouvoir une coopération internationale inclusive et mutuellement avantageuse dans le domaine de l'IA, afin de réduire les écarts de développement et de permettre aux pays en développement d'accéder aux fruits des progrès scientifiques et technologiques et d'en bénéficier.
Ils sont convenus de poursuivre une étroite coordination au sein des mécanismes multilatéraux mondiaux, régionaux et sous-régionaux, et de renforcer la consultation, le soutien mutuel et la coordination sur les questions d'intérêt commun, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde. - VNA
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