Vietnam et Japon souhaitent renforcer la coopération entre leurs partis au pouvoir et leurs organes législatifs





Hanoï (VNA) – Nguyen Duy Ngoc, membre du Bureau politique, président de la Commission de l'organisation du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Groupe d'amitié parlementaire Vietnam-Japon, a reçu, le 22 juillet à Hanoï, Hagiuda Koichi, secrétaire général exécutif par intérim du Parti libéral-démocrate (PLD) du Japon, en visite au Vietnam à la tête d'une délégation.



Les deux parties se sont félicitées du développement soutenu du Partenariat stratégique global Vietnam-Japon dans tous les domaines. Elles ont estimé que la visite officielle au Vietnam de la Première ministre japonaise Takaichi Sanae, en mai 2026, avait insufflé une nouvelle dynamique au renforcement des relations entre les deux partis et les deux pays.



Présentant les récents acquis du Vietnam, Nguyen Duy Ngoc a souligné que l'économie nationale demeurait un moteur de croissance, avec un PIB en hausse de 8,02 % en 2025 et de 8,18 % au premier semestre 2026, soit la progression semestrielle la plus élevée depuis 2011. Il a mis en avant le maintien de la stabilité macroéconomique, la maîtrise de l'inflation, la préservation des grands équilibres économiques ainsi que la confiance croissante des investisseurs étrangers, illustrée par les importants flux d'investissements directs étrangers (IDE).



Le responsable vietnamien a également évoqué les efforts engagés pour rationaliser l'appareil administratif, notamment à travers la mise en œuvre du modèle d'administration locale à deux niveaux, le renforcement de la décentralisation et la délégation accrue de compétences aux autorités locales.



Nguyen Duy Ngoc a remercié le Japon pour son soutien constant et efficace au développement socio-économique du Vietnam, en particulier à travers l'aide publique au développement (APD), les investissements directs étrangers de qualité et les programmes de formation mis en œuvre par l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), qui ont permis de former près de 500 cadres et fonctionnaires vietnamiens ces dernières années.



Il a souhaité que le Japon partage son expérience en matière d'administration locale et de décentralisation afin d'accompagner le Vietnam dans la poursuite de ses réformes institutionnelles.



Pour sa part, Hagiuda Koichi a félicité Nguyen Duy Ngoc pour sa nomination à la présidence du Groupe d'amitié parlementaire Vietnam-Japon. Il a estimé que la visite de la Première ministre Takaichi Sanae avait ouvert de nouvelles perspectives pour la coopération bilatérale et exprimé le souhait que la visite de la délégation du PLD contribue à approfondir davantage les relations entre les deux pays, leurs partis au pouvoir et leurs groupes d'amitié parlementaires.



Afin de consolider les relations bilatérales, Nguyen Duy Ngoc a proposé de faire du développement des ressources humaines un axe prioritaire de la coopération. Il a sollicité le soutien du Japon à la mise en œuvre d'un programme de formation destiné aux fonctionnaires vietnamiens pour la période 2026-2028, ainsi qu'à la création d'un réseau de formation et d'échanges à l'intention des jeunes dirigeants vietnamiens de moins de 35 ans.



Il a également proposé d'élargir la coopération dans la formation d'une main-d'œuvre hautement qualifiée dans les domaines de la transformation numérique, de l'intelligence artificielle (IA), de la transition verte et de l'industrie des semi-conducteurs, tout en développant de nouveaux axes de coopération, notamment en matière de sécurité économique et de technologies quantiques.



Le responsable vietnamien a en outre appelé à intensifier les échanges entre le Groupe d'amitié parlementaire Vietnam-Japon et la Ligue d'amitié parlementaire Japon-Vietnam, tout en encourageant une participation accrue des jeunes parlementaires et des élus locaux afin de renforcer durablement les liens entre les deux pays.



Il a également souhaité que le Japon continue d'apporter son soutien à la communauté vietnamienne, forte de près de 700.000 personnes, établie dans ce pays, et examine la possibilité de simplifier les procédures de délivrance des visas en vue d'une exemption progressive de visa pour les citoyens vietnamiens.



Hagiuda Koichi a exprimé son soutien aux propositions vietnamiennes, affirmant que le PLD et le Parlement japonais poursuivraient les échanges entre les groupes d'amitié parlementaires et les élus locaux, tout en développant de nouveaux projets de coopération dans les domaines des énergies vertes, de l'intelligence artificielle, des semi-conducteurs et de la transformation numérique.



À cette occasion, Taro Kono, directeur du Bureau international du PLD, a également proposé d'élargir la coopération entre le PLD et le PCV et d'intensifier les échanges réguliers de délégations dans les prochains mois. - VNA

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