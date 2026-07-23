Le PM demande d’éliminer les obstacles, de libérer les ressources et de stimuler la croissance

Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Lê Minh Hung a demandé aux ministères, aux secteurs, aux localités et au monde des affaires de se concentrer sur la mise en œuvre résolue des tâches clés visant à éliminer les obstacles, à libérer les ressources, à stimuler la croissance et à viser une croissance économique durable à deux chiffres.



Selon le communiqué n°394/TB-VPCP de l’Office du gouvernement sur les conclusions de la conférence entre la permanence du gouvernement et la communauté des entreprises, tenue le 18 juillet à Hanoi, le pays comptait jusqu’à la fin juin 2026 plus d’un million d’entreprises en activité, pour un capital social total de plus de 30.000.000 milliards de dôngs. Elles ont contribué à hauteur de plus de 60% au PIB, d’environ 55% aux recettes budgétaires de l’État, et créé plus de 17,6 millions d’emplois.



Cependant l’efficacité opérationnelle des entreprises étatiques n’est pas à la hauteur de leur potentiel ; les entreprises privées sont principalement des PME ; les liens entre les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises nationales restent limités ; et l’environnement des investissements et des affaires se heurte encore à de nombreux obstacles institutionnels, administratifs et d’accès aux ressources.



Le Premier ministre a souligné que le développement des entreprises est une exigece d’importance stratégique nationale et que toutes les politiques doivent viser à instaurer un environnement des investissements et des affaires ouvert, transparent et stable; à garantir la liberté d’entreprendre, l’égalité d’accès aux ressources et à encourager l’innovation, la transformation numérique et la transition verte. Le principe fondamental est de passer résolument du dialogue à l’action, des engagements à des résultats concrets.



Aux ministères, aux secteurs et aux localités, le chef du gouvernement a demandé de poursuivre le perfectionnement institutionnel, considérant cela comme une condition essentielle au développement. Il a exhorté les organes à finaliser rapidement de nombreux projets de loi importants et, parallèlement, à réviser en profondeur la réglementation relative aux investissements, au foncier, à la planification, à la construction, à l’environnement, aux appels d’offres, à la fiscalité, aux douanes et aux inspections spécialisées afin d’éliminer les redondances et les insuffisances.





Le Premier ministre Lê Minh Hung s'exprime lors de la conférence entre la permanence du gouvernement et la communauté des entreprises, le 18 juillet à Hanoi. Photo: VNA

La réforme des procédures administratives doit être substantielle, en passant vigoureusement d’une approche pré-inspection à une approche a posteriori, en accélérant la numérisation et l’interconnexion des données, et en mettant fin à la pratique consistant à ajouter des conditions ou des procédures d’affaires supplémentaires au-delà de celles stipulées dans la réglementation.

Concernant la libéralisation des ressources, le gouvernement exige le développement sain du marché des capitaux et du marché des obligations d’entreprises ; le traitement dénifinif des projets en retard afin d’éviter le gaspillage de terrains et d’actifs ; le remboursement d’impôts et le règlement des fonds d’investissement publics conformément à la réglementation. La Banque d’État du Vietnam mènera une politique monétaire flexible, en élargissant l’accès au crédit, notamment pour les PME.

Par ailleurs, les ministères et les secteurs poursuivront leurs efforts pour réduire les coûts logistiques, les coûts d’inspection spécialisée et les coûts de mise en conformité ; accompagneront les entreprises dans l’exploitation optimale des accords de libre-échange, l’expansion de leurs marchés et leur intégration plus poussée aux chaînes d’approvisionnement mondiales. Ils encourageront l’innovation, la transformation numérique, le développement de la science et de la technologie, de l’intelligence artificielle, la transition verte et la formation des ressources humaines hautement qualifiées liée aux besoins des entreprises.

Le Premier ministre a également demandé de promouvoir le rôle de chaque secteur d’activité. Les entreprises étatiques doivent faire œuvre de pionnier dans l’investissement, la transformation numérique et l’innovation ; les entreprises privées doivent devenir un moteur important de l’économie, bénéficier de l’égalité d’accès aux ressources ; et les entreprises à capitaux étrangers doivent intensifier le transfert de technologies, accroître le taux de localisation et soutenir les entreprises vietnamiennes dans leur intégration aux chaînes d’approvisionnement.



À la communauté des entreprises, il a exhorté à poursuivre leurs efforts pour promouvoir l’esprit d’autonomie, l’innovation, le renforcement des capacités de gestion, l’amélioration de la qualité des produits, de l’efficacité d’utilisation des capitaux et de la compétitivité; à respecter la loi, à assumer leurs responsabilités sociales, à protéger l’environnement et à renforcer les liens entre les différents secteurs d’activité.



Les chefs hiérarchiques des ministères, des secteurs et des localités doivent assumer la responsabilité directe des progrès et des résultats de la mise en œuvre, dans un esprit de «diligence, de détermination, d’efficacité, de non-rejet et de non-évitement des responsabilités», en prenant la satisfaction des entreprises et les résultats de l’amélioration de l’environnement des affaires pour mesure de l’efficacité de la gouvernance. – VNA