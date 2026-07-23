Économie

L’expérimentation audacieuse pour faire de Hai Phong un hub maritime régional

Hai Phong continue de placer l’industrie, la logistique et les services portuaires au cœur de son économie, tout en orientant son développement industriel vers les hautes technologies, la production verte et le développement durable.

Le port de Hai Phong franchit le cap historique des 2 millions de conteneurs EVP manutentionnés en 2025. Photo: VNA
Le port de Hai Phong franchit le cap historique des 2 millions de conteneurs EVP manutentionnés en 2025. Photo: VNA

Hai Phong (VNA) – Animée par un esprit d’audace, d’expérimentation et d’innovation, la ville portuaire de Hai Phong, dans le Nord du Vietnam, active de nouveaux leviers de croissance afin de devenir un pôle régional de l’économie maritime et de la logistique.

Lors de l’ouverture du troisième Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat, le 20 juillet, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a souligné que la mer est « un espace de survie, de développement et de défense de la souveraineté » et qu’elle doit être gérée de manière intégrée, en la reliant au continent, aux ports maritimes, à la logistique, aux corridors économiques et à la coopération internationale.

Il a également insisté sur le fait que la mise en valeur des ressources doit s’accompagner de la protection des droits et des intérêts légitimes, que la décentralisation doit être assortie d’un contrôle renforcé afin de prévenir la spéculation, le gaspillage et les conflits d’intérêts, et que les systèmes de données doivent être unifiés et interconnectés.

La trajectoire de développement de Hai Phong ces dernières années témoigne de cette vision stratégique.

Suite à sa fusion administrative, Hai Phong s’étend désormais sur 3.194,72 km², compte 4,6 millions d’habitants et comprend 114 unités administratives de niveau communal, dont les zones spéciales de Cat Hai et Bach Long Vi. Outre son rôle de centre économique du delta du fleuve Rouge, la ville est la principale porte d’entrée maritime du Nord du Vietnam, reliant la région aux marchés mondiaux par voie maritime, aérienne et ferroviaire.

Forte de ses atouts internes, Hai Phong a maintenu une dynamique soutenue depuis le début de la période 2025-2030, consolidant ainsi sa position de troisième ville du Vietnam.

La croissance à deux chiffres de son PIB régional, enregistrée pendant onze années consécutives, a renforcé son rôle de moteur de croissance régionale, grâce à la convergence de facteurs favorables, d’une orientation stratégique du Parti et de l’État, et d’un fort engagement politique local.

Le secrétaire du Comité municipal du Parti, Lê Ngoc Châu, a déclaré que Hai Phong avait progressivement réorienté son modèle de croissance, passant d’une expansion extensive à un développement axé sur la qualité.

La ville continue de considérer l’industrie, la logistique et les services portuaires comme les piliers de son économie, tout en orientant son développement industriel vers les hautes technologies, la production verte et le développement durable. Elle construit un écosystème industriel de pointe en attirant des investisseurs de premier plan, en adoptant des technologies de pointe et en s’intégrant davantage aux chaînes d’approvisionnement stratégiques mondiales, a-t-il souligné.

Accélération du développement

Le secrétaire général et président Tô Lâm a souligné que tous les choix politiques doivent placer les intérêts nationaux, les droits et intérêts légitimes du peuple, ainsi que le développement à long terme du pays au-dessus de tout.

Lors d’une récente réunion de travail avec le Comité du Parti de Hai Phong, il a appelé la ville à renouveler son modèle de croissance en s’appuyant sur les gains de productivité, la science, la technologie et l’innovation. Il l’a exhortée à réaliser des avancées majeures dans le développement d’une industrie moderne, en mettant l’accent sur les industries de haute technologie, la transformation et la production, ainsi que les industries de soutien à forte valeur ajoutée. Par ailleurs, la ville doit mettre en place un écosystème industriel avancé, centré sur des investissements de qualité, la technologie et des chaînes d’approvisionnement stratégiques.

Il a également exhorté à développer une économie maritime, un réseau logistique et un système portuaire de niveau mondial. Outre la création d’une zone franche de nouvelle génération, elle doit accélérer simultanément ses projets d’infrastructures stratégiques, notamment les ports de Lach Huyên et de Nam Dô Son, le complexe portuaire fluvial de Van Uc, l’extension de l’aéroport international de Cat Bi et les liaisons de transport multimodal, avec l’ambition de devenir le principal pôle commercial, logistique et de services à forte valeur ajoutée du Nord du Vietnam.

Lê Ngoc Châu a indiqué que le Comité municipal du Parti avait publié le plan d’action n°17 pour mettre en œuvre la résolution du 14e Congrès national du Parti, avec 31 objectifs clés couvrant l’édification du Parti, le développement socio-économique et la sécurité et la défense.

Les principaux objectifs comprennent une croissance annuelle du PIB régional de 13 à 14 % entre 2026 et 2030, un PIB régional par habitant d’environ 11 247 USD d’ici 2030, une contribution de l’économie numérique à hauteur de plus de 35% au PIB régional, des exportations atteignant 75 milliards de dollars, un trafic portuaire de 380 millions de tonnes et 25 millions d’arrivées de touristes par an.

Le plan identifie également 48 projets phares d’une valeur estimée à 500.000 milliards de dôngs (19 milliards de dollars) et 13 initiatives de planification stratégique, dont le plan directeur de la ville, une stratégie de transition verte, la ligne ferroviaire Hanoi-Quang Ninh, un corridor de transport reliant le port de Lach Huyên à l’aéroport de Gia Binh, un projet de développement urbain résilient face au changement climatique, une zone urbaine axée sur le développement des transports en commun (TOD) et un parc scientifique et d’innovation.

D’ici 2030, Hai Phong ambitionne de devenir une ville portuaire moderne, civilisée, écologique et très agréable à vivre, de dimension régionale en Asie du Sud-Est, menant le Vietnam en matière d’industrialisation, de modernisation, de transformation numérique et verte, d’innovation et de développement de l’économie maritime, de la logistique, des services et des sciences et technologies marines. – VNA

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