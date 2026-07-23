Vietnam-Autriche : promotion de la coopération décentralisée en matière de tecchologies stratégiques

Vienne (VNA) - À l'occasion d'une mission de travail dans le Land de Haute-Autriche, l'ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Lê Thai Hoang, a rencontré, le 22 juillet, le gouverneur Thomas Stelzer afin d'examiner les moyens de renforcer la coopération entre le Vietnam et cette région autrichienne dans les domaines du commerce, de l'investissement, des sciences et des technologies, de l'éducation, de l'emploi, du tourisme et des échanges entre les peuples.

Le diplomate vietnamien a présenté les grandes orientations de développement du Vietnam à l’horizon 2045, soulignant que les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique constituent les nouveaux moteurs de croissance appelés à soutenir l’objectif du pays de devenir une économie développée à revenu élevé.

Il a également rappelé que le Vietnam demeure l’une des principales destinations des investissements étrangers en Asie du Sud-Est et poursuit une politique d’attraction des investissements de haute qualité, notamment dans les secteurs technologiques.

Évoquant les atouts de la Haute-Autriche, souvent qualifiée de « Silicon Valley » autrichienne, et plus particulièrement ceux de la ville de Linz, l'ambassadeur a proposé de renforcer les liens entre les entreprises, les instituts de recherche et les universités des deux parties afin de développer des projets communs dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, la robotique, l'automatisation, l'informatique quantique et les biotechnologies.

Il a également présenté l'initiative visant à organiser une série de Forums technologiques Vietnam-Autriche, précisant que la quatrième édition, consacrée aux technologies quantiques, devrait se tenir en décembre prochain.

Les deux parties ont par ailleurs examiné les perspectives d'élargissement de la coopération dans l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et la mobilité de la main-d'œuvre qualifiée, notamment dans les secteurs des soins infirmiers, des technologies de l'information et de la mécanique.

Elles ont convenu d’encourager les partenariats entre les établissements universitaires et de faciliter la participation des étudiants et des chercheurs vietnamiens aux programmes de formation et de recherche en Autriche.

La coopération touristique a également occupé une place importante dans les discussions.

La Haute-Autriche, réputée notamment pour le village de Hallstatt, considéré comme l'un des plus beaux villages historiques du monde et très prisé des touristes vietnamiens, souhaite intensifier les échanges touristiques avec le Vietnam.

Les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer les activités de promotion des destinations, de développer les contacts entre les agences de voyages et d’étudier les conditions favorables à l’ouverture d’une liaison aérienne directe. Elles prévoient également de coordonner l’organisation d’un Forum du tourisme Vietnam-Autriche à Vienne au mois d’octobre.

Pour sa part, le gouverneur Thomas Stelzer s'est déclaré impressionné par les performances du Vietnam en matière de développement économique et social, saluant tout particulièrement les progrès accomplis dans les sciences, les technologies, l'innovation et la transformation numérique au service d'une croissance rapide et durable.

Il a réaffirmé la volonté de la Haute-Autriche de renforcer la coopération technologique stratégique avec le Vietnam et de travailler en étroite coordination avec l’ambassade du Vietnam pour mettre en œuvre des initiatives de diplomatie scientifique et technologique, notamment l’organisation du prochain forum consacré aux technologies quantiques.

Le gouverneur a enfin salué l'intégration réussie de la communauté vietnamienne établie à Linz, soulignant sa cohésion, son attachement à ses racines culturelles et sa contribution positive au développement économique et social de la région. Il a assuré que les autorités de Haute-Autriche continueraient à soutenir les échanges culturels ainsi que les initiatives favorisant les partenariats entre les entreprises vietnamiennes et autrichiennes.-VNA

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