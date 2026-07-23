VETC couvre 50 % du réseau de recharge multimarque un mois après son lancement

Hanoï (VNA) - Un mois après le lancement de la fonctionnalité "VETC Trạm sạc", VETC, filiale de Tasco, a annoncé avoir connecté plus de 350 bornes de recharge à travers le pays, soit près de 50 % du réseau de recharge multi-marques actuellement opérationnel au Vietnam.

Cette avancée constitue une étape importante dans la stratégie de l'entreprise visant à développer une plateforme de connexion ouverte destinée aux utilisateurs de véhicules électriques (EV) et hybrides rechargeables (PHEV).

Lancée à la mi-juin 2026 et intégrée à l'application VETC, utitlisé pour le télépéage sans arrêt, cette solution permet de localiser les stations, naviguer, activer la charge, payer et recevoir des factures électroniques sur une interface unique. Elle évite aux utilisateurs de multiplier les applications et les comptes de paiement, simplifiant ainsi les déplacements, notamment sur les longues distances. Depuis juin 2026, les infrastructures connectées via VETC ont enregistré une hausse notable des sessions de recharge, prouvant une accessibilité accrue des clients.

VETC poursuit également l'enrichissement de ses services en affichant les tarifs de recharge en temps réel et en améliorant l'interface de sa carte interactive.

Grâce aux partenariats déjà établis avec Tasco Smart Charge, Ford Vietnam, ESKY et Rabbit EVC, VETC Trạm sạc donne désormais accès à plus de 350 bornes de recharge à travers le pays. Cette couverture répond dans l'ensemble aux besoins de déplacement interprovincial des utilisateurs de véhicules à énergies nouvelles, tout en contribuant au développement d'un réseau de recharge multimarque au Vietnam.

Selon Tran Nguyen Ngoc Thanh, directeur général de VETC Digital, l'objectif de VETC n'est pas de devenir l'opérateur disposant du plus grand nombre de bornes de recharge, mais de développer une plateforme ouverte bénéficiant à la fois aux exploitants de bornes, aux constructeurs automobiles et aux utilisateurs. Selon lui, l'arrivée de nouveaux partenaires offrira davantage de choix aux usagers tout en permettant aux entreprises d'optimiser l'exploitation de leurs infrastructures, contribuant ainsi au développement durable de l'écosystème des véhicules à énergies nouvelles au Vietnam.

À ce jour, VETC dessert près de cinq millions de clients au Vietnam grâce à son écosystème de services dédiés à la mobilité intelligente.- VNA