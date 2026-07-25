Le premier hackathon international d’informatique quantique débute au Vietnam

Gia Lai (VNA) – À la province de Gia Lai au Centre, chercheurs, étudiants et entrepreneurs venus d'une trentaine de pays et territoires ne viennent pas seulement concourir : ils participent à l'émergence d'un écosystème où recherche fondamentale, innovation technologique et entrepreneuriat avancent désormais de concert.

Le premier rendez-vous international du quantique au Vietnam

Pour la première fois de son histoire, le Vietnam accueille une compétition internationale entièrement consacrée au calcul quantique. Depuis le 24 juillet, le Centre international de science et d'éducation interdisciplinaires (ICISE), à Gia Lai, réunit les finalistes du Quantum Computing for Society Grand Challenge (QC4SG 2026), un hackathon inédit qui invite de jeunes chercheurs, ingénieurs et innovateurs à mobiliser les technologies quantiques pour répondre à des défis concrets : agriculture intelligente, logistique, prévision des catastrophes naturelles, gestion des ressources, cybersécurité ou encore développement durable.

Cette première édition suscite un intérêt bien au-delà des attentes. Après plus de six mois d'appel à candidatures, le concours a reçu plus de 500 dossiers provenant de 30 pays et territoires. À l'issue d'une sélection internationale, 26 équipes ont été retenues pour la finale organisée jusqu'au 28 juillet à Gia Lai. Pendant cinq jours, les participants perfectionnent leurs projets, échangent avec des scientifiques de renommée mondiale, des industriels et des investisseurs avant de défendre leurs solutions devant un jury international.

Coorganisé par le Comité populaire de la province de Gia Lai, le Service provincial des sciences et des technologies, le Centre national pour l'innovation (NIC), le Réseau vietnamien pour l'innovation et les experts en technologies quantiques (VNQuantum), avec le concours de l'Open Quantum Institute (OQI/CERN), de l'ICISE et de nombreux partenaires nationaux et internationaux, le QC4SG 2026 constitue l'un des temps forts de l'Année quantique Gia Lai 2026, vaste programme destiné à rapprocher recherche, innovation, formation et entrepreneuriat autour des technologies quantiques.

Mais au-delà de la compétition, l'événement traduit surtout une ambition nationale. Alors que le calcul quantique s'impose progressivement comme l'une des technologies stratégiques du XXIᵉ siècle, le Vietnam affiche sa volonté de participer dès aujourd'hui à cette nouvelle révolution scientifique plutôt que d'en devenir, demain, un simple utilisateur.

"La véritable valeur de cette compétition ne réside pas seulement dans le choix des meilleures équipes. Elle consiste surtout à offrir aux jeunes un véritable terrain d'expérimentation, où ils peuvent apprendre, collaborer avec les meilleurs experts et transformer leurs idées en solutions répondant aux besoins de la société", a souligné l'ancien vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung.

Ce hackathon n'est donc pas une fin en soi. Il marque le premier jalon d'une stratégie plus vaste : celle d'un Vietnam qui entend faire émerger, sur son propre territoire, un véritable écosystème des technologies quantiques.

ICISE et Gia Lai, les fondations de l'écosystème quantique vietnamien

Si le QC4SG 2026 marque une première au Vietnam, cette initiative n'est pas née du hasard. Elle s'inscrit dans une stratégie plus ambitieuse visant à faire émerger un véritable écosystème national des technologies quantiques, où recherche fondamentale, innovation, formation et entrepreneuriat se renforcent mutuellement.

Au cœur de cette dynamique se trouve l'ICISE. Fondé par le Professeur Trân Thanh Vân, l’ICISE est devenu, en plus de trente ans, l'un des principaux lieux de rencontre de la communauté scientifique internationale en Asie du Sud-Est. Des centaines de chercheurs, parmi lesquels plusieurs lauréats du prix Nobel, y ont contribué à faire du Vietnam une référence de la recherche fondamentale.

Pour le physicien franco-vietnamien, l'ouverture internationale constitue une condition essentielle du progrès scientifique, mais elle ne peut porter ses fruits sans une solide capacité nationale de recherche.

"Pour coopérer avec le monde, il faut d'abord avoir quelque chose à lui apporter. Une coopération durable repose sur des résultats scientifiques solides, des idées nouvelles et des équipes de recherche fortes".

Cette conviction guide depuis longtemps l'action de l'ICISE : attirer les meilleurs scientifiques, accompagner les jeunes chercheurs vietnamiens et créer un environnement où les collaborations internationales peuvent s'inscrire dans la durée.

"Le fondement de cette ambition repose sur la recherche fondamentale et, surtout, sur la nouvelle génération de scientifiques", rappelle le Professeur Trân Thanh Vân, qui appelle à poursuivre les investissements dans la formation des jeunes talents afin qu'ils puissent pleinement intégrer les grands réseaux scientifiques internationaux.

Le choix de Gia Lai pour accueillir cette première édition répond à la même logique. À travers l'Année quantique Gia Lai 2026, la province entend dépasser le simple rôle d'hôte d'événements scientifiques pour devenir un territoire d'expérimentation, où chercheurs, start-up, entreprises technologiques et investisseurs pourront collaborer autour des technologies de rupture.

Pour Lâm Hai Giang, vice-président du Comité populaire provincial, le hackathon constitue bien davantage qu'une compétition. "Nous voulons créer un environnement où les jeunes talents pourront transformer des idées audacieuses en solutions concrètes, tout en construisant un écosystème réunissant scientifiques, entreprises, investisseurs et innovateurs".

Cette ambition s'inscrit dans une stratégie de long terme. Les projets les plus prometteurs ne s'arrêteront pas à la remise des prix : ils pourront bénéficier de programmes d'incubation, d'un accompagnement vers la maturation technologique et d'une mise en relation avec des partenaires industriels ou des fonds d'investissement.

Pour l'ancien vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung, cette approche illustre un changement profond dans la manière dont le Vietnam envisage les technologies stratégiques.

"La compétition mondiale ne porte plus seulement sur la technologie elle-même, mais aussi sur les talents, la recherche, l'écosystème d'innovation et la capacité à transformer les connaissances en produits, en entreprises et en avantage compétitif".

Dans cette perspective, le calcul quantique, les communications quantiques et les capteurs quantiques figurent désormais parmi les technologies stratégiques nationales. L'objectif n'est plus seulement de suivre les grandes révolutions scientifiques, mais de créer les conditions permettant au Vietnam d'y contribuer dès aujourd'hui.

Former aujourd'hui les pionniers de la révolution quantique

Au-delà des démonstrations technologiques et des performances algorithmiques, le QC4SG 2026 poursuit une ambition de long terme : préparer une nouvelle génération de scientifiques, d'ingénieurs et d'entrepreneurs capables de porter le développement des technologies quantiques au Vietnam.

Pendant cinq jours, les 26 équipes finalistes ne participent pas seulement à une compétition. Elles travaillent aux côtés de chercheurs internationaux, d'ingénieurs, d'entreprises technologiques et d'investisseurs, dans un environnement où la recherche fondamentale dialogue en permanence avec l'innovation et l'entrepreneuriat. L'objectif ne consiste pas uniquement à récompenser les meilleurs projets, mais aussi à accompagner les idées les plus prometteuses vers des applications concrètes.

Pour Nguyên Chi Dung, c'est précisément cette continuité qui donne tout son sens au hackathon. "Les idées d'aujourd'hui pourront devenir les équipes de recherche de demain ; ces équipes pourront donner naissance à des entreprises technologiques qui contribueront à bâtir l'industrie quantique vietnamienne".

L'ancien vice-Premier ministre estime que le développement des technologies quantiques ne dépendra pas uniquement des investissements matériels ou des infrastructures scientifiques, mais surtout de la capacité du pays à faire émerger une communauté de chercheurs, d'ingénieurs et d'entrepreneurs capable de transformer les découvertes scientifiques en innovations utiles à la société.

Cette vision rejoint celle du Professeur Trân Thanh Vân, qui voit depuis toujours dans la jeunesse le principal moteur du progrès scientifique. "J'espère que le Vietnam continuera d'offrir aux jeunes scientifiques les meilleures conditions pour apprendre, créer et coopérer avec leurs homologues du monde entier".

Depuis plus de trente ans, l'ICISE poursuit cette même mission : rapprocher les jeunes chercheurs vietnamiens des grands réseaux scientifiques internationaux, favoriser la circulation des connaissances et créer un environnement propice à des collaborations durables. Le QC4SG 2026 prolonge naturellement cette démarche en offrant un espace où étudiants, doctorants, chercheurs et start-up peuvent expérimenter ensemble des applications concrètes des technologies quantiques.

Au-delà de la compétition, l'Année quantique Gia Lai 2026 entend inscrire cette dynamique dans la durée. Les projets les plus prometteurs pourront bénéficier d'un accompagnement vers l'incubation, être mis en relation avec des entreprises et des investisseurs, puis poursuivre leur développement au-delà du hackathon. L'ambition est de faire de cette première édition le point de départ d'un écosystème dans lequel recherche fondamentale, innovation technologique et entrepreneuriat se renforcent mutuellement.

À travers cette première compétition internationale de calcul quantique organisée sur son territoire, le Vietnam adresse ainsi un message clair à la communauté scientifique mondiale. Le pays ne souhaite plus seulement accompagner les grandes révolutions technologiques : il entend y prendre pleinement part. Et si les algorithmes présentés cette semaine évolueront avec le temps, l'essentiel est peut-être ailleurs : avoir réuni, à Gia Lai, une génération de talents convaincus que l'avenir des technologies quantiques peut aussi s'écrire au Vietnam. – CVN/VNA

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