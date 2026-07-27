Le Vietnam réunit de jeunes chercheurs du monde entier à son École d’astrophysique

Gia Lai (VNA) – La 10e édition de l’École vietnamienne d’astrophysique (Vietnam School on Astrophysics - VSOA10) s’est ouverte le 27 juillet au Centre international pour la science et l’éducation interdisciplinaires (ICISE).

L’événement est organisé par l’Association Rencontres du Vietnam, en coordination avec l’ICISE et plusieurs astronomes de la Société astronomique du Vietnam (Vietnamese Astronomical Society - VAS).

Prévu du 27 juillet au 1er août, le programme réunit près de 30 jeunes scientifiques, chercheurs et étudiants originaires de neuf pays : le Brésil, la Croatie, la France, l’Allemagne, l’Inde, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam.

Selon le comité d’organisation, la VSOA10 confirme le rôle du Vietnam comme destination des activités académiques internationales dans le domaine des sciences fondamentales. Elle offre aux jeunes chercheurs un cadre leur permettant de découvrir les avancées les plus récentes en astrophysique et en cosmologie, tout en élargissant leur coopération avec la communauté scientifique internationale.

L’enseignement est assuré par des scientifiques reconnus dans leur domaine, parmi lesquels le professeur Leander Thiele ainsi que les docteurs Otavio Alves, Anamaria Hell et Nguyen Nhat Minh, de l’Institut Kavli pour la physique et les mathématiques de l’Univers (Kavli IPMU), au Japon.

Cette édition marque également la première participation du docteur Nguyen Nhat Minh à la direction de l’organisation de l’École vietnamienne d’astrophysique, en qualité de chef du groupe Astrophysique et Cosmologie de l’Institut de recherche interdisciplinaire en sciences et éducation (IFIRSE), relevant de l’ICISE, fonction qu’il occupe depuis juillet 2026.

Auparavant, il est devenu le premier Vietnamien à recevoir le prix Buchalter de cosmologie 2024 décerné par la Société américaine d’astronomie, l’une des distinctions les plus prestigieuses destinées aux jeunes chercheurs en cosmologie.

Le programme de cette année est consacré à la cosmologie moderne, discipline qui étudie la formation et l’évolution de l’Univers depuis les premiers instants qui ont suivi le Big Bang jusqu’à l’apparition des structures à grande échelle observables aujourd’hui.

Les cours présentent également des méthodes modernes permettant d’inférer les paramètres cosmologiques à partir de jeux de données observationnelles d’une précision toujours plus élevée.Selon le comité d’organisation, la cosmologie est entrée dans l’ère des mégadonnées, marquée par la multiplication des mesures du fond diffus cosmologique, de l’agrégation des galaxies, des effets de lentille gravitationnelle faible et d’autres observations des structures à grande échelle de l’Univers.

Ces données permettent de tester le modèle cosmologique standard avec une précision sans précédent.Parallèlement, les progrès des simulations numériques, de l’inférence statistique, de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique ouvrent de nouvelles approches pour relier les modèles théoriques aux données d’observation.

Organisée chaque année depuis 2013 à l’initiative de l’Association Rencontres du Vietnam et de l’ICISE, l’École vietnamienne d’astrophysique vise à former, accompagner et inspirer une nouvelle génération de scientifiques à poursuivre une carrière dans les domaines de l’astronomie et de l’astrophysique.

Après plus d’une décennie d’existence, elle est devenue un forum académique reconnu, contribuant à renforcer les ressources humaines scientifiques, à promouvoir les échanges académiques et à intensifier la coopération entre les scientifiques vietnamiens et la communauté internationale de la recherche. -VNA

Nghiêm Thị Kim Thập