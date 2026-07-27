Économie

La deuxième piste de l'aéroport de Long Thanh sera achevée en septembre 2026

Les dernières opérations sont en cours d'être accélérées pour objectif d’achever la deuxième piste de l'aéroport de Long Thanh vers le mois de septembre de cette année.

Aéroport de Long Thanh en juillet 2026. Photo : VNA
Aéroport de Long Thanh en juillet 2026. Photo : VNA

Dong Nai (VNA) – Le 27 juillet, la Compagnie générale des aéroports du Vietnam (ACV) a annoncé qu’après 14 mois de travaux, la deuxième piste de l’aéroport international de Long Thanh avait pratiquement achevé sa phase de revêtement en béton de ciment. Les entrepreneurs mobilisent actuellement des centaines d’ouvriers et d’engins afin de réaliser les dernières opérations, avec pour objectif d’achever ce lot de travaux d’ici à la fin du mois de septembre de cette année.

Le consortium d’entreprises a déjà réuni l’ensemble des matériaux nécessaires. Les efforts portent désormais sur l’installation du système de drainage, l’aménagement des routes de service ainsi que le coulage des structures en béton afin de finaliser l’ouvrage. Selon le calendrier prévu, l’installation du système d’éclairage et des équipements techniques de cette piste débutera en août prochain.

L'aéroport de Long Thanh dispose de deux pistes de décollage et d'atterrissage. La première a été achevée, équipée et a accueilli des vols techniques dès décembre 2025. La deuxième piste, longue de 4 km et large de 75 m, est construite parallèlement à la première. Ces deux infrastructures sont conçues pour accueillir les avions commerciaux les plus modernes au monde.

Selon l’ACV, l’aéroport international de Long Thanh est construit sur une superficie de 5 000 hectares dans la province de Dong Nai. Destiné à devenir un hub régional de transit, il sera le plus grand aéroport du Vietnam. Le projet entre actuellement dans sa phase finale : les voies de raccordement, le système d’avitaillement en carburant et les parkings pour avions sont pratiquement achevés. Les équipes se concentrent désormais sur l’installation des équipements de l’aérogare passagers ainsi que sur la construction de la voirie interne et des infrastructures aéroportuaires essentielles. Les essais opérationnels des équipements de l’aérogare devraient débuter en septembre prochain, ouvrant la voie à une mise en service commerciale prévue pour décembre de cette année.- VNA

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