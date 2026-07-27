Hanoi dynamise son économie numérique et vise 22% du PIBR d’ici fin 2026

Hanoi (VNA) – Hanoi intensifie ses efforts pour faire de l’économie numérique un moteur essentiel de sa croissance, avec l’objectif ambitieux de porter sa contribution à 22 % du produit intérieur brut régional (PIBR) de la ville d’ici fin 2026.



L’économie numérique s’est imposée comme l’un des principaux moteurs de croissance de la capitale, stimulant non seulement la production économique, mais transformant également la gouvernance, la production et les services publics, et jetant ainsi les bases d’une nouvelle ère de développement.



Selon un rapport du Comité populaire municipal, l’économie numérique représentait environ 16,7% du PIB de la ville, soit près de 5,5 milliards de dollars, au cours du premier semestre 2026. Le secteur a progressé de 10,6% sur un an à prix courants.



Avec une croissance du PIBR de Hanoi de 8,2 % sur la période, l’économie numérique a contribué à hauteur d’environ 1,1 point de pourcentage à l’expansion économique de la ville, soulignant ainsi son rôle de plus en plus déterminant dans la croissance, au-delà de son statut de simple objectif politique.



Pour maintenir cette dynamique, la ville a poursuivi le renforcement de son cadre institutionnel. En juin, le Conseil populaire municipal a adopté quatre résolutions en vertu de la Loi amendée sur la capitale, portant sur les parcs technologiques, les incitations pour les investisseurs stratégiques, le soutien aux entreprises privées et les politiques visant à accélérer la transformation numérique.



Parallèlement aux plans de développement approuvés pour le commerce électronique, l’industrie des semi-conducteurs et l’économie nocturne, cette mesure crée un cadre juridique plus complet pour le développement de l’économie numérique.



Les investissements directs étrangers (IDE) sont restés un point fort. Entre le début de l’année et le 26 juin, les secteurs liés à la science et à la technologie ont attiré 2,22 milliards de dollars, soit 68 % du total des IDE enregistrés à Hanoi. Plus de 60% de ces capitaux ont été investis par le biais d’acquisitions de parts et d’apports en capital, témoignant de la confiance des investisseurs internationaux dans l’écosystème d’innovation de la ville.



Hanoi abrite aujourd’hui près de 11.000 entreprises de technologies numériques, soit environ 14% du total national, pour un chiffre d’affaires cumulé estimé à 277,7 billions de dôngs (10,5 milliards de dollars). Outre le parc de haute technologie de Hoa Lac, la ville développe de nouvelles zones numériques à Tây Tuu, Phu Diên, Thuong Cat et Dông Ngac afin d’accueillir des entreprises technologiques et des multinationales.



La transformation numérique apporte également des avantages concrets dans de nombreux secteurs. Près de 9,35 millions d’habitants, soit 99% de la population, disposent désormais de dossiers médicaux électroniques standardisés, favorisant ainsi le développement de services de santé connectés. Par ailleurs, des sites patrimoniaux majeurs, tels que le Temple de la Littérature et le site de la prison de Hoa Lo, ont adopté la cartographie 3D et la réalité augmentée pour enrichir l’expérience des visiteurs, notamment grâce à des offres touristiques nocturnes.



Au niveau local, la numérisation aide les industries traditionnelles à étendre leurs marchés. Dans le quartier de Chuong My, les 63 produits du programme OCOP (À chaque commune son produit) sont désormais vendus via des plateformes de commerce électronique, ce qui augmente les revenus de 20 à 30% tout en réduisant les coûts de distribution. Les marchés numériques et les rues commerçantes sans numéraire de Dông Anh et Thanh Oai ont également généralisé l’utilisation des codes QR parmi les entreprises locales.



Malgré ces progrès, Hanoi doit encore accroître la part de l’économie numérique dans son PIB de 5,3 points de pourcentage pour atteindre son objectif de fin d’année. Afin d’accélérer les progrès, le Comité populaire municipal a lancé une campagne de transformation numérique de 100 jours, confiant un tiers de ses tâches directement aux autorités communales et de quartier, et concentrant le reste sur le soutien aux entreprises, aux entreprises familiales et aux villages d’artisans traditionnels.



Soutenue par des institutions plus fortes, des investissements continus dans l’infrastructure numérique et une action coordonnée à tous les niveaux de l’administration, Hanoi s’efforce de faire de l’économie numérique le principal moteur d’une croissance durable tout en renforçant sa position de centre leader du Vietnam en matière d’innovation et de transformation numérique. – VNA

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