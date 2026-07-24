Économie

Les exportations de riz atteignent 5,3 millions de tonnes depuis le début de l'année

Les exportations de riz du Vietnam continuent d'afficher des signaux positifs avec un volume atteignant 5,3 millions de tonnes au cours des six mois et demi premiers mois de l'année, selon l'Office national des statistiques du Vietnam.

Les exportations de riz atteignent 5,3 millions de tonnes depuis le début de l'année. Photo d'illustration : VNA
Les exportations de riz atteignent 5,3 millions de tonnes depuis le début de l'année. Photo d'illustration : VNA

Hanoi (VNA) - Les exportations de riz du Vietnam continuent d'afficher des signaux positifs avec un volume atteignant 5,3 millions de tonnes au cours des six mois et demi de l'année, soit une hausse de 6,5 % sur un an, pour une valeur totale de 2,52 milliards de dollars, et ce dans un contexte de légère reprise des prix à l'exportation.

Selon les données du Office national des statistiques, le Vietnam a exporté 769 000 tonnes de riz pour un montant de 376 millions de dollars durant le seul mois de juin, enregistrant une nette progression de 47,9 % en volume et de 37,3 % en valeur par rapport à la même période de l'année précédente.

Ces performances ont porté les ventes du premier semestre 2026 à plus de 5 millions de tonnes, en hausse de 6,9 % sur un an, établissant ainsi un niveau record pour un premier semestre. Toutefois, le chiffre d'affaires sur cette période s'est établi à 2,4 milliards de dollars, en légère baisse de 2,5 %. Les données provisoires arrêtées au 15 juillet confirment la tendance avec un volume total cumulé de 5,3 millions de tonnes et 2,52 milliards de dollars de recettes.

Le prix moyen du riz vietnamien à l'exportation s'est maintenu à un niveau inférieur à celui de la même période l'an dernier, expliquant le repli des recettes en devises malgré la hausse des volumes expédiés.

Sur les six premiers mois de l'année, le prix moyen à l'exportation s'est établi à environ 460 dollars la tonne, soit une baisse de plus de 11 % par rapport à la même période en 2025. Toutefois, les cours ont donné des signes de redressement en juin avec un prix moyen de 497 dollars la tonne, en hausse de 4,3 % par rapport au mois précédent, atteignant son plus haut niveau depuis la fin de l'année 2025.

Sur le plan des débouchés, les Philippines ont conservé leur rang de premier importateur au premier semestre, pour un montant de 1,06 milliard de dollars et un volume de près de 2,4 millions de tonnes. La Chine se classe deuxième avec 915 466 tonnes représentant 454 millions de dollars, suivie du Ghana avec 445 534 tonnes pour 230 milions de dollars. Parmi les autres marchés notables figurent la Côte d'Ivoire (291 601 tonnes, 115 millions de dollars), la Malaisie (251 034 tonnes, 102 millions de dollars) et Singapour (74 699 tonnes, 38,5 millions de dollars).

Selon les prévisions du Département américain de l'Agriculture (USDA), les exportations vietnamiennes de riz en 2026 devraient atteindre environ 8,1 millions de tonnes, soit 200 000 tonnes de plus que les prévisions précédentes. Cette prévision s'explique par une demande soutenue sur les marchés traditionnels, notamment les Philippines et la Chine. Les prévisions d'importation de la Chine ont été relevées à 3,9 millions de tonnes, tandis que les Philippines demeurent le premier importateur mondial avec une demande estimée à environ 5,7 millions de tonnes pour compenser la baisse de leur production locale due au coût des intrants et aux risques de pénurie d'eau. -VNA

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