Ouverture du festival "Enjoy Danang 2026"

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Da Nang (VNA) - Da Nang a inauguré dans la soirée du 23 juillet, au parc Bien Dong (Mer Orientale), la nouvelle édition du festival "Enjoy Danang 2026", marquant le coup d'envoi d'une série d'activités culturelles, sportives et touristiques qui se tiendront jusqu'au 26 juillet sur les plages et sites emblématiques de la ville.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, la vice-présidente du Comité populaire municipal, Nguyen Thi Anh Thi, a souligné la reprise dynamique du secteur touristique local en 2026. Selon elle, la ville confirme progressivement son statut de destination phare pour les grands événements et festivals de la région, contribuant ainsi au développement économique, au rayonnement international et à l'attractivité de Da Nang.

Organisé chaque année et sans cesse renouvelé, cet événement est devenu un produit touristique estival phare. Il illustre l'image d'une cité balnéaire dynamique et créative, attachée à la préservation de son identité culturelle. Placée sous le thème "Da Nang - Toucher aux origines", l'édition 2026 invite les visiteurs à renouer avec les valeurs authentiques de la nature, de la culture et de la population locales, entre paysages marins préservés, quiétude urbaine et hospitalité des habitants.

Le temps fort de la soirée inaugurale a été marqué par un spectacle vivant combinant musique, danse, lumière et technologies scéniques modernes.

Parmi les nouveautés proposées aux visiteurs figurent : un espace gastronomique champêtre au parc Bien Dong ; le "Parcours d'art maritime" aménagé le long du littoral ; une nuit de cerfs-volants lumineux, réunissant près de 500 unités éclairées au-dessus du rivage ; un banquet nocturne de lumière maritime, associant création artistique, animations musicales et saveurs locales.

Le programme propose également une série d'immersions au plus près du quotidien local, telles que le marché aux poissons au lever du soleil avec les pêcheurs de Man Thai, la méditation à la pagode Linh Ung, le yoga matinal sur la plage, l'exploration de la péninsule de Son Tra ou encore des soirées de musique électronique (EDM) en bord de mer.

Cette année, l'événement intègre une dimension technologique à travers l'initiative "Parcours numérique à la découverte de Da Nang". Grâce à des défis interactifs proposés sur les sites ainsi que sur les plateformes numériques de la ville, le festival participe à la promotion du tourisme intelligent et à la personnalisation du parcours des visiteurs.

En parallèle, de nombreuses compétitions nautiques et sportives rythment le littoral : démonstrations de sports nautiques, Championnat de football de plage 2026, tournoi de Stand Up Paddle (SUP) à Son Tra, ainsi qu'une course pieds nus sur le sable.

La ville accompagne ce festival du lancement du programme "Tour d'été Da Nang 2026", assorti d'offres de stimulation touristique et d'itinéraires reliant le centre-ville aux sites écotouristiques, culturels et patrimoniaux. -VNA

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