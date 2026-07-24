Le Vietnam renforce sa promotion commerciale auprès des entreprises d'Amérique du Sud

Buenos Aires (VNA) - Dans le cadre de la politique gouvernementale visant à renforcer la diplomatie économique, diversifier les marchés d’export‑import, attirer des investissements de qualité et intensifier la promotion commerciale, la Mission commerciale du Vietnam en Argentine (également accréditée auprès du Paraguay et de l’Uruguay) a tenu le 23 juillet une rencontre avec les représentants de CMA Paraguay (CMA), coentreprise argentino‑paraguayenne productrice des snacks de la marque Capitán Cuac, dont le siège et l’usine se situent au Paraguay.

Lors de l’échange, les représentants de CMA ont souligné l’importance d’établir des partenariats précoces, d’analyser les besoins du marché et de se préparer en amont pour saisir rapidement les opportunités quand les conditions deviennent favorables. Cette stratégie a permis à CMA d’étendre progressivement sa production et d’introduire ses produits sur plusieurs marchés d’Amérique du Sud, aux États‑Unis et en Europe.

Spécialisée dans la fabrication de snacks en marque propre pour les réseaux de distribution, CMA fournit notamment des chaînes telles que Carrefour (Argentine et Brésil), Coto, Jumbo et Día, en plus de commercialiser sa marque Capitán Cuac. L’entreprise met en avant sa capacité à adapter emballages, recettes et saveurs aux exigences des distributeurs et aux préférences locales ; au‑delà de plus de cinquante références existantes, CMA se dit prête à développer des goûts spécifiques en fonction des habitudes alimentaires et des attentes des consommateurs vietnamiens.

Les interlocuteurs ont également évoqué les perspectives de coopération commerciale entre le Vietnam et le Mercosur. La Mission commerciale vietnamienne a informé CMA de l’avancement des préparatifs de négociation d’un Accord commercial préférentiel (PTA) entre le Vietnam et le Mercosur, tout en rappelant que cet accord potentiell constituera un levier important pour intensifier les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et les pays du bloc (Argentine, Paraguay, Uruguay, Brésil).

CMA a salué les efforts de promotion engagés par le Vietnam et a recommandé de ne pas attendre la finalisation des accords pour initier des liens commerciaux. Selon l’entreprise, construire des partenariats dès maintenant offrira un avantage concurrentiel lorsque des mécanismes plus favorables seront établis.

La Mission commerciale a présenté au partenaire le profil du marché vietnamien — près de 100 millions d’habitants, pouvoir d’achat et consommation en hausse, tendance marquée pour les produits alimentaires transformés, les aliments pratiques et les produits axés sur la santé — et rappelé le rôle du Vietnam comme porte d’entrée vers la région de l’ASEAN.

CMA a exprimé son intérêt pour des coopérations avec importateurs, distributeurs et chaînes de vente au détail vietnamiennes via le modèle de fabrication en marque propre, jugé par l’entreprise comme une voie à forte valeur ajoutée pour les distributeurs et les consommateurs. Pour faciliter ce rapprochement, la Mission commerciale du Vietnam en Argentine a invité officiellement CMA à participer à Vietnam International Sourcing 2026 (VIS 2026), prévu du 3 au 5 septembre 2026 à Hô Chi Minh‑Ville, estimant que le salon offrira à l’entreprise paraguayenne une plateforme pour présenter ses produits, rencontrer des importateurs et des chaînes de distribution, et explorer des opportunités d’implantation progressive au Vietnam et en Asie du Sud‑Est.

Parallèlement à l’invitation à VIS 2026, la Mission commerciale a présenté aux représentants de CMA les actions de promotion commerciale en cours en Argentine, au Paraguay et en Uruguay, mettant en avant son réseau de contacts et ses outils d’information destinés à accompagner les entreprises étrangères dans la prospection de partenaires et la concrétisation d’opportunités d’affaires. -VNA

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