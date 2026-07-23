Économie

Vietjet ouvrira en août 2026 une ligne directe entre Hô Chi Minh-Ville et Colombo

Du 21 au 23 juillet, les passagers pourront réserver des billets en classe Eco à partir de 0 dong sur les vols directs entre le Vietnam et le Sri Lanka via le site www.vietjetair.com ou l'application Vietjet Air.

Un avion de Vietjet.
Un avion de Vietjet.

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La compagnie aérienne Vietjet a annoncé l'ouverture, à compter du 18 août 2026, d'une nouvelle liaison directe entre Hô Chi Minh-Ville et Colombo, au Sri Lanka.

À l'occasion de ce lancement, la compagnie propose une offre promotionnelle exceptionnelle de trois jours, du 21 juillet à 0h00 au 23 juillet 2026 à 23h00 (GMT+7). Durant cette période, les passagers pourront réserver des billets en classe Eco à partir de 0 dong sur les vols directs entre le Vietnam et le Sri Lanka via le site www.vietjetair.com ou l'application Vietjet Air. En plus de ces tarifs promotionnels, Vietjet offre 20 kg de bagages enregistrés pour toutes les classes de billets, à condition de sélectionner l'option correspondante lors de la réservation. Cette offre est valable pour des voyages effectués entre le 18 août 2026 et le 31 mars 2027.

La nouvelle liaison sera assurée à raison de trois vols aller-retour par semaine, les mardis, jeudis et samedis. Les vols quitteront l'aéroport international de Tan Son Nhat à 18h15 pour atterrir à l'aéroport international Bandaranaike de Colombo à 21h50. Les vols retour décolleront de Colombo à 23h00 et arriveront à Hô Chi Minh-Ville à 5h55 le lendemain.

L'ouverture de cette liaison a pour objectif de stimuler les échanges commerciaux, les déplacements familiaux et les flux touristiques entre le Vietnam et le Sri Lanka, pays réputé pour ses plages tropicales, ses plantations de thé et son riche patrimoine culturel.

Elle permettra également aux voyageurs sri-lankais d'accéder directement à Hô Chi Minh-Ville, avant de poursuivre leur voyage vers les nombreuses destinations desservies par le réseau de Vietjet.
Inversement, les passagers en provenance d'Australie, du Japon, de Taïwan (Chine), d'Indonésie et d'autres pays de la région Asie-Pacifique pourront rejoindre Colombo plus facilement en transitant par Hô Chi Minh-Ville.

À bord de sa flotte moderne, Vietjet mise sur une expérience client soignée avec un service assuré par des équipages professionnels et une offre de restauration chaude mettant à l'honneur la gastronomie vietnamienne, à l'instar du Pho Thin ou du Banh mi. Les passagers bénéficient également du programme de fidélité SkyJoy, qui permet de cumuler des points échangeables auprès de plus de 250 marques partenaires dans les secteurs du voyage et du commerce.Compagnie aérienne de nouvelle génération, Vietjet a profondément transformé le secteur de l’aviation au Vietnam et s’impose aujourd’hui comme un acteur régional et international de premier plan. Grâce à une gestion optimisée des coûts, des opérations performantes et l'intégration des technologies de pointe, Vietjet propose des vols économiques, flexibles, et des services diversifiés adaptés aux besoins de sa clientèle.

Membre de l'Association internationale du transport aérien (IATA), Vietjet est certifiée IOSA (IATA Operational Safety Audit). La compagnie a obtenu la note maximale de sept étoiles en matière de sécurité décernée par AirlineRatings.com. Elle figure également parmi les 50 compagnies aériennes les plus performantes au monde sur les plans financier et opérationnel, selon Airfinance Journal, et a été récompensée à plusieurs reprises comme meilleure compagnie à bas coûts par Skytrax, CAPA et AirlineRatings.-VNA

#Vietjet #ligne directer #Sri Lanka #Hô Chi Minh-Ville
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

La société de services au sol Airport NEO Ground Services a assuré avec succès l’assistance au sol du premier vol international régulier d’Air India à destination de Hanoï, à l’aéroport international de Noi Bai, le 1er mai. Photo: Vietjet

Vietjet reconnue comme la marque aérienne affichant la plus forte croissance mondiale

La coopération entre Airport NEO et Air India marque une nouvelle étape dans l’intégration internationale de l’écosystème aérien de Vietjet, au moment où la compagnie vietnamienne s’impose comme la marque aérienne à la croissance la plus rapide au monde en 2026. Grâce à des services au sol répondant aux standards internationaux les plus stricts, Airport NEO affirme son ambition de devenir un acteur majeur du secteur aéronautique régional et mondial.

Voir plus

La tendance du thé aux perles, ou bubble tea, cette boisson taïwanaise traditionnellement composée de thé, de lait et de perles gélatineuses de tapioca qu’on aspire avec une large paille, ne s’essouffle pas. Photo: thuonggiaonline.vn

Le marché vietnamien des boissons au thé modernes fait le plein

Selon le cabinet de conseil Momentum Works, le marché vietnamien des chaînes de salons de thé moderne a généré un chiffre d’affaires brut d’environ 617 millions de dollars américains fin 2025, soit une hausse de 28% par rapport à 2023. Avec les chaînes de cafés, le marché vietnamien des boissons de marque modernes devrait dépasser 1,3 milliard de dollars, ce qui en ferait le troisième plus important d’Asie du Sud-Est après l’Indonésie et la Thaïlande.

Son La possède la plus grande superficie et la plus importante production de café Arabica du Vietnam, avec plus de 30.000 hectares de plantations et une production annuelle moyenne de 40.000 à 50.000 tonnes de cerises de café. Photo: VNA

Traçabilité : le café vietnamien mise sur les données pour rester compétitif

Face à la baisse des prix mondiaux et au durcissement des exigences internationales en matière de traçabilité, les entreprises vietnamiennes misent sur la constitution de bases de données fiables des zones de culture. Cette démarche est désormais considérée comme un facteur déterminant pour préserver les débouchés à l’exportation, améliorer la compétitivité et accroître la valeur ajoutée du café vietnamien.

L’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Lê Thai Hoang (gauche), et le gouverneur Thomas Stelzer. Photo: VNA

Vietnam-Autriche : promotion de la coopération décentralisée en matière de tecchologies stratégiques

En déplacement dans le Land de Haute-Autriche, l’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Lê Thai Hoang, et le gouverneur Thomas Stelzer ont convenu de promouvoir une coopération plus étroite dans les domaines des hautes technologies, de l’innovation, de la formation des ressources humaines, du tourisme et des échanges entre les peuples, afin d’approfondir les relations entre les collectivités locales des deux pays.

Confection de vêtements destinés à l'exportation vers le marché japonais à la compagnie de confection Hung Viêt, à Hung Yên. Photo : VNA

Les conclusions du Premier ministre visent à lever les obstacles et à stimuler la croissance des entreprises

Le chef du gouvernement a indiqué que développer et soutenir les entreprises afin de stimuler l’activité économique constitue une exigence stratégique nationale. Toutes les politiques doivent viser à créer un environnement des investissements et des affaires transparent, stable et ouvert ; garantir la liberté d’entreprendre et l’égalité d’accès aux ressources ; encourager l’innovation, la transformation numérique et la transition verte ; et renforcer la compétitivité des entreprises.

Des visiteurs au Vietnam International Sourcing. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville, nouvelle plateforme régionale du sourcing

De plus en plus de groupes de distribution, d’importateurs et de réseaux commerciaux internationaux choisissent de se rendre directement à Hô Chi Minh-Ville pour rechercher des fournisseurs vietnamiens. Cette évolution ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises nationales, favorise les exportations et confirme le rôle croissant de la métropole économique du Vietnam dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

La Thaïlande est devenue la sixième destination internationale de la plus récente compagnie aérienne vietnamienne, Sun PhuQuoc Airways. (Photo : Avec l'aimable autorisation de Sun PhuQuoc Airways)

Sun PhuQuoc Airways ouvre une liaison avec la Thaïlande

La nouvelle compagnie aérienne vietnamienne Sun PhuQuoc Airways poursuit son expansion internationale avec l'ouverture prochaine d'une liaison régulière entre Bangkok et Phu Quoc, renforçant ainsi les échanges touristiques entre le Vietnam et la Thaïlande.

La réouverture de l'aéroport international de Lien Khuong permettra de renforcer les liaisons entre Da Lat, principale destination touristique de la province de Lam Dong, et plusieurs grandes villes du Vietnam. Photo: VNA

La réouverture de l'aéroport de Lien Khuong relance le tourisme à Lam Dong.

A partir du 19 août, l'aéroport international de Lien Khuong devrait accueillir en moyenne de 36 à 40 vols par jour, au service d'environ 6 800 passagers quotidiens, soit près de 1 000 voyageurs de plus qu'avant sa fermeture temporaire. Pour les quatre derniers mois de 2026, le nombre de passagers transitant par l'aéroport est estimé à environ 816 000.

Les représentants des différentes parties assistent à la réception de la cargaison. Photo: VNA

Le premier lot de viande porcine tchèque officiellement importé au Vietnam

Le premier lot de viande porcine en provenance de République tchèque est officiellement arrivé au Vietnam le 21 juillet via le port de Hai Phong, marquant une nouvelle étape dans les échanges agroalimentaires entre les deux pays et ouvrant de nouvelles perspectives de coopération commerciale et d'investissement.