Vietjet ouvrira en août 2026 une ligne directe entre Hô Chi Minh-Ville et Colombo

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La compagnie aérienne Vietjet a annoncé l'ouverture, à compter du 18 août 2026, d'une nouvelle liaison directe entre Hô Chi Minh-Ville et Colombo, au Sri Lanka.

À l'occasion de ce lancement, la compagnie propose une offre promotionnelle exceptionnelle de trois jours, du 21 juillet à 0h00 au 23 juillet 2026 à 23h00 (GMT+7). Durant cette période, les passagers pourront réserver des billets en classe Eco à partir de 0 dong sur les vols directs entre le Vietnam et le Sri Lanka via le site www.vietjetair.com ou l'application Vietjet Air. En plus de ces tarifs promotionnels, Vietjet offre 20 kg de bagages enregistrés pour toutes les classes de billets, à condition de sélectionner l'option correspondante lors de la réservation. Cette offre est valable pour des voyages effectués entre le 18 août 2026 et le 31 mars 2027.

La nouvelle liaison sera assurée à raison de trois vols aller-retour par semaine, les mardis, jeudis et samedis. Les vols quitteront l'aéroport international de Tan Son Nhat à 18h15 pour atterrir à l'aéroport international Bandaranaike de Colombo à 21h50. Les vols retour décolleront de Colombo à 23h00 et arriveront à Hô Chi Minh-Ville à 5h55 le lendemain.

L'ouverture de cette liaison a pour objectif de stimuler les échanges commerciaux, les déplacements familiaux et les flux touristiques entre le Vietnam et le Sri Lanka, pays réputé pour ses plages tropicales, ses plantations de thé et son riche patrimoine culturel.

Elle permettra également aux voyageurs sri-lankais d'accéder directement à Hô Chi Minh-Ville, avant de poursuivre leur voyage vers les nombreuses destinations desservies par le réseau de Vietjet.

Inversement, les passagers en provenance d'Australie, du Japon, de Taïwan (Chine), d'Indonésie et d'autres pays de la région Asie-Pacifique pourront rejoindre Colombo plus facilement en transitant par Hô Chi Minh-Ville.

À bord de sa flotte moderne, Vietjet mise sur une expérience client soignée avec un service assuré par des équipages professionnels et une offre de restauration chaude mettant à l'honneur la gastronomie vietnamienne, à l'instar du Pho Thin ou du Banh mi. Les passagers bénéficient également du programme de fidélité SkyJoy, qui permet de cumuler des points échangeables auprès de plus de 250 marques partenaires dans les secteurs du voyage et du commerce.Compagnie aérienne de nouvelle génération, Vietjet a profondément transformé le secteur de l’aviation au Vietnam et s’impose aujourd’hui comme un acteur régional et international de premier plan. Grâce à une gestion optimisée des coûts, des opérations performantes et l'intégration des technologies de pointe, Vietjet propose des vols économiques, flexibles, et des services diversifiés adaptés aux besoins de sa clientèle.

Membre de l'Association internationale du transport aérien (IATA), Vietjet est certifiée IOSA (IATA Operational Safety Audit). La compagnie a obtenu la note maximale de sept étoiles en matière de sécurité décernée par AirlineRatings.com. Elle figure également parmi les 50 compagnies aériennes les plus performantes au monde sur les plans financier et opérationnel, selon Airfinance Journal, et a été récompensée à plusieurs reprises comme meilleure compagnie à bas coûts par Skytrax, CAPA et AirlineRatings.-VNA