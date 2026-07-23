Politique

Le Vietnam participe à la Conférence des ministres de l'Éducation de l'ASEAN à Singapour

Réunis à Singapour, les ministres de l'Éducation de l'ASEAN et de leurs partenaires ont adopté le Plan de travail de l'ASEAN pour l'éducation 2026-2030, destiné à promouvoir des systèmes éducatifs inclusifs, à développer les compétences de la main-d'œuvre et à renforcer l'identité régionale. À cette occasion, le Vietnam a réaffirmé son engagement en faveur d'une coopération éducative accrue au sein de l'ASEAN et avec ses partenaires.

Les dirigeants des ministères de l'Éducation de l'ASEAN lancent le Plan de travail de l'ASEAN pour l'éducation 2026-2030. Photo: VNA
Les dirigeants des ministères de l'Éducation de l'ASEAN lancent le Plan de travail de l'ASEAN pour l'éducation 2026-2030. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les 22 et 23 juillet, Singapour a accueilli la 14e Conférence des ministres de l'Éducation de l'ASEAN (ASED 14), ainsi que la 8e Conférence ASEAN+3 ASEAN+3 et la 8e Sommet de l'Asie de l'Est (EAS 8) pour échanger des points de vue et renforcer la coopération régionale dans le domaine de l'éducation.

À cette occasion, les ministres ont lancé le Plan de travail de l'ASEAN pour l'éducation 2026-2030, qui vise à développer des systèmes éducatifs inclusifs, à former une main-d'œuvre qualifiée et à renforcer l'identité de l'ASEAN.

Le Plan de travail de l'ASEAN pour l'éducation 2026-2030 contribuera à concrétiser la Vision de la Communauté de l'ASEAN à l'horizon 2045, fondée sur une ASEAN résiliente, innovante, dynamique et centrée sur les populations.

Le vice-ministre vietnamien de l'Éducation et de la Formation, Le Quan, a pris la parole lors de la conférence.

En marge de la réunion, la délégation vietnamienne s'est rendue à l'Université de technologie et de design de Singapour (SUTD), où elle a eu des échanges avec les responsables de l'établissement afin de renforcer la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #ASED 14 #ASEAN #Vietnam
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