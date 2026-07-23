Le Vietnam participe à la Conférence des ministres de l'Éducation de l'ASEAN à Singapour

​

Hanoï (VNA) - Les 22 et 23 juillet, Singapour a accueilli la 14e Conférence des ministres de l'Éducation de l'ASEAN (ASED 14), ainsi que la 8e Conférence ASEAN+3 ASEAN+3 et la 8e Sommet de l'Asie de l'Est (EAS 8) pour échanger des points de vue et renforcer la coopération régionale dans le domaine de l'éducation.

À cette occasion, les ministres ont lancé le Plan de travail de l'ASEAN pour l'éducation 2026-2030, qui vise à développer des systèmes éducatifs inclusifs, à former une main-d'œuvre qualifiée et à renforcer l'identité de l'ASEAN.

Le Plan de travail de l'ASEAN pour l'éducation 2026-2030 contribuera à concrétiser la Vision de la Communauté de l'ASEAN à l'horizon 2045, fondée sur une ASEAN résiliente, innovante, dynamique et centrée sur les populations.

Le vice-ministre vietnamien de l'Éducation et de la Formation, Le Quan, a pris la parole lors de la conférence.

En marge de la réunion, la délégation vietnamienne s'est rendue à l'Université de technologie et de design de Singapour (SUTD), où elle a eu des échanges avec les responsables de l'établissement afin de renforcer la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur. -VNA

​