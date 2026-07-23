Politique

Le Vietnam plaide pour une gestion proactive des risques au Forum régional de l'ASEAN

Lors de la 33e réunion du Forum régional de l'ASEAN (ARF), tenue le 23 juillet à Manille dans le cadre de la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a appelé à renforcer la prévention des risques, à promouvoir le règlement pacifique des différends conformément au droit international et à préserver le rôle central de l'ASEAN.

Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung au Forum régional de l'ASEAN aux Philippines. Photo : VNA
Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung au Forum régional de l'ASEAN aux Philippines. Photo : VNA

Manille (VNA) - La 33e réunion du Forum régional de l'ASEAN (ARF) s'est tenue le 23 juillet à Manille, aux Philippines, dans le cadre de la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-59) et des réunions connexes.

La délégation vietnamienne était conduite par Le Hoai Trung, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères.

S'exprimant à l'événement, Le Hoai Trung a souligné que, face aux incertitudes géopolitiques et économiques mondiales, à l'intensification de la concurrence stratégique ainsi qu'aux risques liés au changement climatique, à la cybersécurité et aux perturbations des chaînes d'approvisionnement, l'ARF devait évoluer d'une logique de « dialogue réactif » vers une approche de « gestion proactive des risques », fondée sur le renforcement des capacités d'anticipation et de prévention.

Selon lui, l'ARF doit continuer à s'adapter aux nouvelles réalités stratégiques tout en préservant son rôle de plateforme de dialogue inclusive permettant la participation des grandes puissances dans le respect du rôle central de l'ASEAN. Il a également estimé que le forum devait contribuer plus activement au règlement pacifique des différends sur la base du droit international.

Au cours des échanges, le ministre vietnamien a appelé les parties concernées à faire preuve de retenue afin d'éviter toute escalade des tensions au Moyen-Orient et à garantir la sécurité ainsi que la continuité de la navigation maritime et aérienne dans le détroit d'Ormuz. Il a également réaffirmé le soutien du Vietnam au dialogue et à la diplomatie en faveur d'une paix durable dans la péninsule coréenne.

Le Hoai Trung a affirmé que l'ASEAN poursuivrait sa coopération avec la Chine pour assurer une mise en œuvre intégrale et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et parvenir rapidement à un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel, efficace et conforme au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982.

Lors du forum, les ministres ont rappelé que, depuis sa création en 1994, l'ARF constitue le principal mécanisme régional de coopération politique et sécuritaire, jouant un rôle essentiel dans la promotion du dialogue, de la confiance mutuelle et de la diplomatie préventive. Ils ont salué le taux élevé de mise en œuvre du Plan d'action de Hanoi II (2020-2025), notamment dans les domaines de la sécurité maritime, de la sécurité des technologies de l'information et de la communication ainsi que de l'assistance en cas de catastrophe.

Le forum a officiellement adopté le Plan d'action de Manille pour la période 2026-2036, qui orientera les activités de l'ARF au cours de la prochaine décennie ; la Liste des activités de l'ARF pour la période intermédiaire 2026-2027 et pris note du consensus de l'ASEAN en faveur de l'admission du Royaume-Uni en tant que 28e membre de l'ARF.

Abordant les questions régionales et internationales, les ministres ont exprimé leurs préoccupations face aux défis croissants liés à la sécurité alimentaire, à la sécurité énergétique, au changement climatique, à la cybersécurité et aux technologies émergentes. Ils ont réaffirmé l'importance de préserver la paix, la sécurité, la stabilité ainsi que la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, et de régler les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, en particulier à la CNUDM de 1982.

Ils ont également insisté sur la nécessité d'assurer une mise en œuvre intégrale et effective de la DOC et de conclure rapidement un COC substantiel et efficace.

Les ministres ont enfin échangé leurs vues sur la situation au Moyen-Orient et dans la péninsule coréenne, appelant les parties concernées à faire preuve de retenue, à éviter toute escalade des tensions et à privilégier le dialogue et la diplomatie en vue d'une paix durable. - VNA

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