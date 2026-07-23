Culture-Sports

L'UNESCO valide la restauration du cœur de la Citadelle de Thang Long

Le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a officiellement adopté la décision 48 COM 7B.25 sur la vision de conservation et de restauration du secteur central de la Citadelle impériale de Thang Long.

Le vice-ministre des Affaires étrangères et président de la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO, Ngo Le Van, s'exprime à la réunion. Photo: VNA
Le vice-ministre des Affaires étrangères et président de la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO, Ngo Le Van, s'exprime à la réunion. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Lors de sa 48e session, tenue à Busan (République de Corée), le 23 juillet, le président du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, Lee Byong Hyun, a officiellement adopté la décision 48 COM 7B.25 portant sur la vision de conservation et de restauration du secteur central de la Citadelle impériale de Thang Long.

Le Comité a salué le respect par le Vietnam de l'ensemble de ses engagements depuis l'inscription du site au patrimoine mondial en 2010, ainsi que la mise en œuvre des recommandations formulées par le Comité et les experts internationaux. Il a également souligné les progrès accomplis dans la valorisation de ce patrimoine en tant qu'espace historique, culturel et social, devenu un lieu d'échanges et de transmission pour les habitants de Hanoï et l'ensemble de la population vietnamienne.

Le Comité a également salué la vision du Vietnam pour le site patrimonial, élément essentiel de la proposition de restauration du palais Kinh Thien, conformément à la vision approuvée par le Comité du patrimoine mondial.

S'exprimant depuis le centre de conférence, le vice-ministre des Affaires étrangères et président de la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO, Ngo Le Van, a souligné l'importance stratégique de ce dossier. Il a rappelé que les membres du Comité ont loué le sérieux et la responsabilité de l'État vietnamien dans sa collaboration étroite avec le Centre du patrimoine mondial et le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), ainsi que dans le respect des dispositions de la Convention du patrimoine mondial, des engagements du Vietnam et la promotion de la valeur universelle exceptionnelle du site.

Selon lui, ce résultat est le fruit d'une coordination étroite entre les ministères concernés, les autorités de Hanoï et les experts nationaux et internationaux.

Le directeur du Centre du patrimoine mondial, Lazare Eloundou Assomo, a souligné l’importance de ce dossier non seulement pour le Vietnam, mais aussi pour le monde entier, affirmant qu’il s’agit d’un véritable modèle de coopération entre un État membre et l’UNESCO et ses instances consultatives, d’un modèle de préservation du patrimoine pour d'autres pays, ouvrant de nouvelles perspectives pour la conservation du patrimoine à l'échelle globale.

vnanet-unesco-1.jpg
Le vice-ministre des Affaires étrangères, Ngo Le Van (3e, gauche), et le président du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, Lee Byong-hyun (5e, droite), et de responsables locaux. Photo : VNA

Symbole de la nation et centre du pouvoir politique pendant plus de treize siècles, la Citadelle impériale de Thang Long s'apprête ainsi à franchir une nouvelle étape dans la restauration de son secteur central. Ce projet ouvrira la voie à la poursuite des travaux de restauration et de mise en valeur du site. Il contribuera également à reconstituer une partie essentielle de l'histoire nationale, à raviver la mémoire de plus d'un millénaire d'histoire et à renforcer la fierté des générations présentes et futures envers leurs racines.

La citadelle impériale de Thang Long est un complexe de bâtiments impériaux historiques construit pour la première fois en 1011 sous le règne du roi Ly Thai To de la dynastie des Ly (1009-1225).

Reconnu comme l'un des 10 sites nationaux spéciaux par le Premier ministre en 2009, ce lieu a par la suite obtenu la prestigieuse distinction d'être inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010. Ses valeurs universelles, reconnues par l'UNESCO, se manifestent à travers sa longévité historique, son rôle continu en tant que siège du pouvoir et son patrimoine culturel stratifié.​

En marge des travaux de cette session, le vice-ministre Ngo Le Van a mené une série de séances de travail avec les dirigeants de l'UNESCO, de l'ICOMOS et de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Au cours de ces échanges, les instances internationales ont réitéré leur appréciation la bonne coopération et les contributions importantes et efficaces du Vietnam au sein des mécanismes de gouvernance de l'organisation. Elles se sont félicitées du sérieux, du sens des responsabilités et du professionnalisme dont fait preuve le Vietnam dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, la préservation et la promotion de la valeur des sites du patrimoine mondial.

​Elles ont réaffirmé leur volonté de poursuivre leur accompagnement technique et scientifique afin de soutenir la mise en œuvre des grandes orientations du Vietnam en matière de développement culturel. Elles ont également salué l'organisation prochaine, à Hanoï, en septembre 2026, du Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l'authenticité.

La vice-présidente du Comité populaire de Hanoï, Vu Thu Ha, a exprimé sa profonde gratitude à l'UNESCO et à l'ICOMOS pour leur collaboration et leur soutien dans l'élaboration du dossier de préservation du patrimoine de la Citadelle impériale de Thang Long. Elle a souligné l'importance d'un dialogue constructif et d'une confiance mutuelle, et a souhaité poursuivre une étroite coopération avec l'ICOMOS pour la promotion du patrimoine.

Parallèlement, les représentants des villes de Haï Phong et de la province de Quang Ninh ont réaffirmé leur engagement en faveur de la préservation des grands sites patrimoniaux interprovinciaux, notamment la baie d'Ha Long – archipel de Cat Ba et le complexe Yen Tu – Vinh Nghiem – Con Son – Kiep Bac. Ils se sont engagés à appliquer strictement les recommandations de l'UNESCO et à poursuivre leur coopération avec l'ICOMOS et l'UICN afin d'assurer un équilibre durable entre préservation du patrimoine et développement socio-économique.

​La 48e session du Comité du patrimoine mondial se poursuivra jusqu'au 29 juillet, avec l'examen de 33 nouvelles candidatures à l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial et de près de 180 dossiers relatifs à l'état de conservation des sites déjà inscrits. -VNA

#Văn hóa soi đường #NQ 80 #palais Kinh Thien #Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO #Citadelle impériale de Thang Long
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Intégration internationale

La culture éclaire la voie

Sur le même sujet

Démonstrations de clubs d’arts martiaux à Hanoï. Photo : VNA

Du patrimoine à l’industrie culturelle : les arts martiaux de Hanoï en quête de valorisation

Héritage vivant de la culture de Thang Long, les arts martiaux traditionnels de Hanoï incarnent à la fois l’histoire, les valeurs morales et l’identité culturelle vietnamiennes. À l’heure où la capitale mise sur les industries culturelles comme moteur de développement, leur valorisation apparaît comme un enjeu majeur pour transformer ce patrimoine séculaire en ressource économique, touristique et créative.

Développement de la « Silver Économie » au Vietnam : transformer le défi du vieillissement en levier de croissance

Faire du patrimoine le socle de l’identité de Hanoï

Hanoï, ville du patrimoine par excellence du Vietnam, abrite pas moins de  6.489 sites historiques et culturels, près de 1.793 éléments du patrimoine culturel immatériel, des milliers de villages d’artisanat et des centaines de trésors nationaux – un réservoir d’une valeur inestimable héritée du millénaire de Thang Long.

Voir plus

La combattante vietnamienne Bac Thi Khiêm célèbre sa victoire au Chuncheon Korea Open 2026, le 22 juillet. Photo : ThethaoVietNam

La taekwondoïste Bac Thi Khiêm croque le bronze au Chuncheon Korea Open 2026

Bien qu’elle n’ait pas atteint la finale du Chuncheon Korea Open 2026, la performance de Bac Thi Khiêm a démontré sa grande compétitivité face aux meilleures combattantes asiatiques. Sa médaille de bronze lui a également offert une précieuse opportunité d’acquérir de l’expérience et de perfectionner sa technique en vue des ASIAD 20 au Japon.

Près de 500 cerfs-volants lumineux illumineront le ciel nocturne de Nang Nang durant trois soirées consécutives, les 24, 25 et 26 juillet. Photo: Danangfantasticity

Enjoy Danang 2026 : un spectacle inédit de 500 cerfs-volants lumineux

Le « Gala des lumières marines – Mille étoiles réveillent les souvenirs » se déroulera durant trois soirées consécutives, les 24, 25 et 26 juillet, sur la plage de My Khe. L'un des moments les plus attendus sera le spectacle de près de 500 cerfs-volants lumineux, qui illumineront le ciel nocturne dans une chorégraphie synchronisée avec des performances musicales et des expériences immersives.

Des maisons traditionnelles en pisé des H'Mông dans le hameau de Lao Xa, commune de Sung La, district de Dông Van, province de Hà Giang. Photo : VNA

Le patrimoine, un levier pour bâtir la marque des destinations locales

En valorisant leur patrimoine, leurs paysages et leur identité culturelle, de nombreuses localités vietnamiennes développent des produits touristiques et culturels originaux afin de renforcer leur attractivité, bâtir une marque territoriale distinctive et promouvoir l'image d'un Vietnam riche de sa diversité culturelle.

Mme Claudia Roth, députée au Bundestag, visite le stand vietnamien. Photo : VNA

Le Vietnam, invité d'honneur du Festival multiculturel d'Augsbourg

Lors du Festival d'été Sommerfest 2026, le pavillon du Vietnam a captivé un large public grâce à une immersion sensorielle alliant gastronomie traditionnelle, avec des mets emblématiques, et l’élégance vestimentaire à travers les présentations de l’ao dai (tenue traditionnelle des femmes vietnamiennes) et du chapeau conique.

Des habitants des villages de Van Phuc (commune de Nam Phu, Hanoï) et de Nga My (commune de Thanh Oai, Hanoï) célèbrent avec enthousiasme le millénaire de leur alliance fraternelle. Photo : VNA

Mille ans de fraternité entre deux villages de Van Phuc et de Nga My à Hanoï

À l'heure où l'urbanisation et la mondialisation mettent à l'épreuve les traditions, la coutume du "kết chạ" (alliance fraternelle entre villages) demeure un symbole vivant de solidarité et de cohésion communautaire. Les villages de Van Phuc et de Nga My, à Hanoï, célèbrent cette année le millénaire de leur pacte d'amitié, un héritage exceptionnel qui continue d'inspirer le développement culturel.

L'ambassadeur du Vietnam au Laos Nguyen Minh Tam s'exprime . Photo: VNA

Une projection de "Mưa Đỏ" au Laos pour célébrer l'amitié Vietnam-Laos

Récompensé par plusieurs distinctions nationales, dont le Lotus d'or et le Cerf-volant d'or, et sélectionné pour représenter le cinéma vietnamien aux Oscars, le film "Mưa Đỏ" retrace avec émotion les 81 jours et nuits de combats pour la défense de l'ancienne citadelle de Quang Tri en 1972. Il met en lumière le courage d'une génération de jeunes et d'étudiants qui ont quitté les bancs de l'école pour défendre l'indépendance et la liberté de la nation.

Des acteurs recréent la beauté de la culture maritime lors du carnaval de rue. Photo : VNA

Le Carnaval de rue, temps fort du Festival de la Mer de Khanh Hoa 2026

Organisée sous le thème "Symphonie de la mer bleue – Convergence des couleurs", le Carnaval de rue et le défilé de chars, événements phares du Festival de la Mer de Khanh Hoa 2026, ont attiré une foule considérable de résidents et de touristes venus du monde entier.