Société

Ho Chi Minh-Ville accueille 93 volontaires internationaux pour l’« Été vert »

Quelque 93 étudiants internationaux participent cet été à des activités bénévoles, sociales et culturelles dans plusieurs localités de Ho Chi Minh-Ville.

Des étudiants bénévoles malaisiens ramassent des branches d'arbres et participent à une opération de nettoyage de l'environnement dans le quartier de Trung My Tay. Photo : VNA
Des étudiants bénévoles malaisiens ramassent des branches d'arbres et participent à une opération de nettoyage de l'environnement dans le quartier de Trung My Tay. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le quartier de Trung My Tay, à Ho Chi Minh-Ville, a accueilli, le 22 juillet, une équipe de volontaires internationaux participant à la 33e édition de la campagne de volontariat « Mùa hè xanh » (« Été vert »).

Cette année, les équipes internationales de la campagne « Été vert » réunissent 93 étudiants, dont 48 venus de Malaisie et 45 étudiants indonésiens, cambodgiens et lao inscrits dans des universités de Ho Chi Minh-Ville.

Lors de la cérémonie, Nguyen Thi Ngoc Duyen, secrétaire du Comité du Parti et présidente du Conseil populaire du quartier de Trung My Tay, a souligné qu’après plus de trois décennies, la campagne « Été vert » était devenue un symbole de l’engagement de la jeunesse. Selon elle, cette campagne offre aux jeunes un environnement propice à leur épanouissement, à leur engagement citoyen et à la promotion des valeurs de solidarité.

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Des jeunes locaux et des étudiants malaisiens volontaires. Photo : VNA


Elle a remercié les établissements universitaires, les organisations de jeunesse et, en particulier, la délégation malaisienne, qui a surmonté les barrières géographiques, linguistiques et culturelles pour participer aux activités sociales menées à Trung My Tay.

La présence de ces étudiants internationaux contribue non seulement à la réalisation de projets d’intérêt collectif, mais favorise également le rapprochement entre les jeunes Vietnamiens et Malaisiens, a-t-elle indiqué.

Ces activités bénévoles leur permettent d’échanger, d’apprendre les uns des autres et de renforcer leur compréhension mutuelle, tout en promouvant les valeurs de solidarité et de responsabilité sociale, a-t-elle ajouté.

Depuis 2012, l’organisation étudiante bénévole Yayasan Sukarelawan Siswa (YSS), relevant du ministère malaisien de l’Unité nationale, a envoyé plus de 400 étudiants participer à des programmes de volontariat à Ho Chi Minh-Ville. Cette année, 48 étudiants malaisiens poursuivent cet engagement, dont 15 affectés aux activités organisées dans le quartier de Trung My Tay.

Durant près d’un mois, les volontaires travailleront aux côtés des étudiants et jeunes locaux pour dispenser gratuitement des cours d’anglais et d’informatique, animer des activités estivales telles que le programme « Je suis un petit soldat » et rendre visite aux familles bénéficiaires de politiques sociales. Ils participeront également à l’aménagement d’un jardin de plantes médicinales, à la réalisation de fresques murales, au reboisement, à l’installation d’équipements de jeux dans un parc local, à la rénovation de logements destinés aux familles défavorisées ainsi qu’à des travaux de réhabilitation à l’école primaire Tran Quang Co. Les volontaires prendront en outre part à des activités culturelles et sportives ainsi qu’à la Journée de l’ASEAN.

Nur Dania Umairah Binti Joha, représentante de la délégation malaisienne, a déclaré que le thème « Volunteerism for Unity » (Le bénévolat au service de l’unité) montrait que le volontariat ne consistait pas seulement à consacrer du temps et des efforts aux autres, mais aussi à bâtir des ponts de compréhension, de compassion et de solidarité au-delà des frontières.
Les 93 étudiants internationaux participant à la campagne « Été vert » seront déployés jusqu’au 14 août dans plusieurs localités de Ho Chi Minh-Ville. – VNA

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