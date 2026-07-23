Société

Alerte aux fortes pluies et aux risques d'inondation à Hanoï et dans 14 provinces du Nord

De fortes pluies sont attendues du 23 au 25 juillet dans le Nord du Vietnam, où les autorités ont été appelées à renforcer les mesures de prévention face aux risques d'inondations, de crues soudaines et de glissements de terrain.

La province de Lai Chau gravement endommagée par les récentes pluies torrentielles et crues soudaines. Photo: VNA
La province de Lai Chau gravement endommagée par les récentes pluies torrentielles et crues soudaines. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Du 23 au 25 juillet, le Nord du Vietnam, dont Hanoï et 14 autres villes et provinces, connaîtra une nouvelle vague de fortes pluies.

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, les précipitations cumulées devraient atteindre entre 70 et 150 mm, avec des pointes pouvant dépasser 250 mm par endroits. Des pluies de plus de 100 mm en trois heures sont également attendues, augmentant les risques d'inondation.

Ces intempéries surviennent après les pluies torrentielles qui ont déjà causé d'importantes pertes humaines et matérielles dans plusieurs provinces montagneuses, notamment à Lai Chau.

Les nouvelles précipitations pourraient provoquer des inondations dans les zones basses, urbaines et industrielles, ainsi que des crues soudaines et des glissements de terrain.

Face à cette situation, le Comité de pilotage de la défense civile a appelé, le 22 juillet, les autorités des 15 localités concernées, à suivre de près les bulletins météorologiques et de diffuser rapidement les alertes auprès de la population.

Il a également demandé aux autorités locales de mobiliser les forces de secours afin de remédier aux conséquences des précédentes intempéries, d'inspecter les zones à risque et, si nécessaire, de procéder à l'évacuation d'urgence des habitants vivant à proximité des cours d'eau ou sur des terrains instables.

Le Comité national de pilotage de la défense civile leur a en outre demandé de mettre en place des postes de contrôle aux passages submergés afin de garantir la sécurité de la circulation. Il leur a également demandé de vérifier la sécurité des exploitations minières, des digues vulnérables et des réservoirs, tout en maintenant les équipes d'intervention en état d'alerte pour faire face à toute situation d'urgence. -VNA

#fortes pluies #inondations #Hanoï
Suivez VietnamPlus

Changement climatique

Sur le même sujet

Hanoi devrait connaître des averses et des orages intermittents au cours des 10 prochains jours. Photo d'illustration: VNA

Des pluies soutenues dans Nord, de nouvelles averses prévues sur Hanoi

Selon les prévisions, le Nord connaîtra deux périodes consécutives de fortes pluies, du 17 au 19 juillet et du 20 au 23 juillet, engendrant un risque élevé d’inondations soudaines et de glissements de terrain dans les zones montagneuses, et d’inondations localisées dans les zones de basse altitude.

Voir plus

Centre de services administratifs publics du quartier Thu Duc, Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Une plateforme nationale de gouvernance numérique à l’étude

Les autorités préconisent la création d'une plateforme nationale de gouvernance numérique. Il ne s'agirait pas d'un nouveau logiciel destiné à remplacer les systèmes existants, mais d'une couche opérationnelle commune permettant de coordonner l'ensemble des services numériques de l'administration.

L'exposition "Agent Orange – Conscience et Justice" Da Nang 2026 au Musée de Da Nang. Photo: VNA

Da Nang accueille l'exposition "Agent Orange – Conscience et Justice"

L'exposition présente au public plus de 400 images, documents et objets illustrant la catastrophe de l'agent orange au Vietnam. Les éléments exposés mettent en lumière les efforts de l'État, de l'armée, des associations, des entreprises et des citoyens pour surmonter les séquelles de la guerre et venir en aide aux victimes.

Les enseignants de vietnamien du CVCEC et du Viet Youth Readiness Hub animent un cours de vietnamien destiné aux enfants de la communauté vietnamienne au Canada. Photo : VNA.

Au Canada, Phan Thi Quynh Trang œuvre pour préserver l’identité vietnamienne des jeunes générations

Selon Phan Thi Quynh Trang, fondatrice et présidente du Conseil de la culture et de l'éducation Canada-Vietnam (CVCEC), des cours de vietnamien en ligne aux programmes culturels consacrés aux racines, en passant par les projets d'accompagnement des jeunes, toutes ses initiatives poursuivent un même objectif : permettre aux jeunes Vietnamiens du Canada de préserver leur identité culturelle, de renforcer leur capacité d'intégration et de conserver un lien fort avec leur pays d'origine.

Le Comité d'organisation a remis des cadeaux aux bénéficiaires des politiques sociales. Photo : VNA

Hanoï ouvre une Semaine du film en hommage aux Héros morts pour la Patrie

Organisée du 21 au 28 juillet, cette Semaine du film propose des projections gratuites de films consacrés aux guerres de résistance et aux personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie, à l'occasion du 79e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Héros morts pour la Patrie.

Le spectacle « Au fil des années », placé cette année sous le thème « Les chevaux des frontières ». Photo: Le Comité d'organisation

Le Vietnam rend hommage à ses héros à travers une riche programmation artistique

À l’occasion du 79e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Martyrs (27 juillet), des spectacles artistiques sont organisés dans tout le Vietnam afin d’honorer les héros tombés pour la Patrie, les invalides de guerre, les anciens combattants et les personnes ayant rendu des services méritoires à la Révolution, tout en transmettant aux jeunes générations la tradition de reconnaissance et de patriotisme.

Des officiers et des soldats du commandement de la région 2 des garde-côtes remettent le drapeau national et des cadeaux aux pêcheurs. Photo : VNA

La confiance des pêcheurs, clé de la levée du « carton jaune »

Lorsque les pêcheurs se sentent soutenus et compris, le respect du journal de bord et des réglementations internationales cesse d'être une simple contrainte administrative pour devenir une responsabilité personnelle, seule capable de convaincre durablement la Commission européenne de lever définitivement son avertissement.

Deux des six loris écarlates (Eos bornea) détenus sans documents attestant de leur provenance légale dans un élevage d’animaux sauvages du hameau de Phuoc Hôi A, dans la commune de Phuoc Thanh. Photo diffusée par la VNA

Une affaire de détention et de trafic de 104 animaux sauvages poursuivie en justice

Au total, 104 animaux sauvages ont été recensés : 92 tortues sillonnées d’Afrique (Centrochelys sulcata) de différentes tailles, six loris écarlates (Eos bornea) et six conures à joues vertes (Pyrrhura molinae). Ces animaux sont soumis à la réglementation forestière vietnamienne et sont inscrits à l’Annexe II de la CITES.

De fortes pluies ayant frappé la province montagneuse de Lai Chau du 15 au 17 juillet ont provoqué des crues soudaines et des glissements de terrain, entraînant d'importantes pertes humaines et matérielles. Photo : VNA

Le gouvernement accorde une aide d'urgence à Lai Chau après les crues

Le vice-Premier ministre a chargé le Comité populaire provincial de mobiliser son budget local et de combiner ces fonds avec d'autres ressources financières légales pour mener à bien les opérations urgentes liées à la réparation des dégâts causés par les catastrophes naturelles.

Les habitants de Hô Chi Minh-Ville profitent du nouvel espace vert aménagé sur le terrain situé au 8, rue Vo Van Tan, récemment remis à l'administration du quartier de Xuan Hoa. Photo : VNA

Le bien-être des habitants au cœur du développement urbain

Le projet de Loi sur le développement urbain, actuellement en cours d'élaboration, prévoit de renforcer la décentralisation et l'autonomie des villes, en particulier des métropoles à statut spécial. Des experts estiment que le développement urbain ne devrait pas être évalué uniquement à l'aune de la croissance économique, mais aussi de la qualité de vie et du bien-être des habitants.